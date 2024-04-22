Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Kioxia BiCS Flash на основе QLC
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 30, упоминаний - 41
Kioxia BiCS Flash на основе QLC и организации, системы, технологии, персоны:
|Европа 24960 9
|Япония 13806 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54731 2
|Япония - Китаками 5 1
|Япония - Йоккаити 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166050 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13815 1
|Южная Корея - Республика 7050 1
|Азия - Азиатский регион 5920 1
|Армения - Республика 2449 1
|Беларусь - Белоруссия 6285 1
|Индия - Bharat 5869 1
|Украина 7926 1
|Узбекистан - Республика 2004 1
|Китай - Шанхай 833 1
|IDC - International Data Corporation 4974 2
|Mordor Intelligence 35 1
|Forward Insights 3 1
|TrendForce 187 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725252.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725252.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.