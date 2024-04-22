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Kioxia BiCS Flash на основе QLC

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.04.2024 Созданы SSD-накопители, защищенные от радиации на случай ядерной войны 1
24.02.2022 Kioxia первой в мире представила встроенные флэш-накопители стандарта UFS с поддержкой MIPI M-PHY v5.0 2
19.01.2022 Kioxia начала выпуск флеш-памяти с поддержкой стандарта UFS 3.1 на базе QLC 1
16.11.2021 Новая серия SSD Kioxia предоставляет рядовым пользователям все преимущества интерфейса PCIe 4.0 1
09.11.2021 Kioxia представила SSD форм-фактора EDSFF, созданные с использованием технологии PCIe 5.0 1
14.09.2021 Kioxia представила новые накопители FL6 1
29.07.2021 Kioxia выпустит SSD-накопители Exceria Pro и Exceria G2 форм-фактора М.2 1
18.08.2020 Kioxia представляет SD карту Exceria Plus емкостью 1 ТБ 2
31.01.2020 Kioxia Europe представила пятое поколение памяти BiCS Flash 2
22.01.2020 Разработана революционная память нового типа: быстрая и «вечная» 1
14.11.2019 Kioxia Europe представила модуль встраиваемой флеш-памяти емкостью 512 ГБ для автопрома 1
07.08.2019 Toshiba Memory Europe представила память XL-FLASH класса хранилища 2
07.08.2019 Samsung и Toshiba синхронно выпустили революционные технологии флеш-памяти 1
01.08.2019 Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти 2
08.02.2019 Toshiba Memory Europe представила флеш-память стандарта UFS 3.0 2
25.01.2019 Toshiba выпустила сверхбыструю флеш-память нового типа 1
29.08.2018 Toshiba Memory Europe разработала 96-слойную флеш-память по технологии QLC 1
20.08.2018 Toshiba представила твердотельные накопители RM5 с интерфейсом SAS 1
06.08.2018 Toshiba представила SSD-накопители на основе 96-слойной трехмерной флеш-памяти 2
21.05.2018 Toshiba Memory Corporation представила новую серию SSD-дисков для ЦОДов 2
21.03.2018 Toshiba представила высокоскоростные карты памяти microSDXC Exceria 1
18.01.2018 Toshiba представила новые твердотельные накопители NVMe XG5-P 1
16.08.2017 Toshiba Memory представила первые корпоративные SSD на 64-слойной 3D флеш-памяти 2
06.06.2017 Toshiba представила SSD-накопители NVMe на основе 64-слойной 3D флеш-памяти 1
06.08.2015 Трёхмерная память Toshiba ставит рекорды ёмкости 2
05.08.2015 Toshiba представила 256-гигабитные чипы памяти BiCS Flash 2
25.03.2015 Infinera и BICS завершили тестирование оптоволокна следующего поколения 1
14.10.2011 МТС выбрала единого сигнального провайдера BICS для обеспечения услуг связи в международном роуминге 1

Публикаций - 30, упоминаний - 41

Kioxia BiCS Flash на основе QLC и организации, системы, технологии, персоны:

Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 22
Toshiba Corporation 2980 15
Kioxia Europe 11 8
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 6
Samsung Electronics 11062 4
Western Digital Corporation - WDC 589 3
SAS Institute 1082 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 520 2
Intel Corporation 12809 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1687 2
Seagate Technology 766 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 1
Infinera 40 1
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 75 1
Exascend 1 1
Innodisk 2 1
Terawave Communications 14 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15748 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Kingston Technology 218 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 288 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3781 22
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 17
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1185 14
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 13
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12891 11
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10667 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26777 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18015 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8769 7
NAND 3D flash memory 96 7
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 6
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 994 6
NAND flash memory - флеш-память 684 6
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 337 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13047 4
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 67 4
Toshiba XL-Flash - флеш-память с низкими задержками и одноуровневой организацией хранения бита в ячейке 5 4
TCG Opal - стандарт для самошифруемых SSD 15 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18324 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14766 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1677 4
СХД - SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 18 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2565 4
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 280 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 3
SED - self-encrypting drive - Самошифруемый диск 51 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13914 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3937 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6477 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6264 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15429 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 3
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 74 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33466 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2700 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24387 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8646 2
Kioxia Exceria - серия карт памяти 7 3
Toshiba XG5 NVMe SSD 2 2
Toshiba XD - серия SSD 7 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Toshiba HK - серия SSD 5 1
Toshiba TLC NAND 1 1
SK hynix - Solidigm 11 1
Samsung Electronics - Z-NAND SSD 6 1
Microsoft Windows 16876 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1214 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 47 1
Rowan Paul - Рован Пол 12 7
Stoermann Axel - Стоерманн Аксель 3 2
Wong Gregory - Вонг Грегори 2 1
Wong Greg - Вонг Грег 1 1
Aubert Sandrine - Обер Сандрин 3 1
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 1
Москалев Евгений 9 1
Janukowicz Jeff - Янукович Джефф 5 1
Grubb Steve - Грабб Стив 3 1
Loos Eric - Лоос Эрик 1 1
Европа 24960 9
Япония 13806 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54731 2
Япония - Китаками 5 1
Япония - Йоккаити 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166050 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13815 1
Южная Корея - Республика 7050 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6285 1
Индия - Bharat 5869 1
Украина 7926 1
Узбекистан - Республика 2004 1
Китай - Шанхай 833 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21621 3
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6055 2
Металлы - Золото - Gold 1250 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1573 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10334 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5578 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6167 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3394 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18134 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5507 1
Металлы - Медь - Copper 861 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1775 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1359 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3836 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3810 1
IEEE Transactions on Electron Devices 2 1
Tom’s Hardware 600 1
IDC - International Data Corporation 4974 2
Mordor Intelligence 35 1
Forward Insights 3 1
TrendForce 187 1
Lancaster University - Ланкастерский университет - Университет Ланкастера 9 1
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