Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Kioxia представляет SD карту Exceria Plus емкостью 1 ТБ

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Kioxia Europe (ранее Toshiba Memory Europe) представляет карты памяти серии Exceria формата microSD и SD увеличенной емкости. Увеличить доступный объем носителей удалось за счет использования 3D-памяти BiCS FLASH. Карты нового объема позволяют расширить возможности любого устройства — от смартфона до профессионального фотоаппарата.

В начале 2020 г. Kioxia представила обновленное портфолио продуктов для потребительского сегмента (B2C). В ассортимент, помимо карт памяти формата microSD и SD, входят флэш-накопители с USB интерфейсом и твердотельные накопители (SSD). Все продукты разработаны специально для того, чтобы конечные пользователи имели возможность в любое время и в любом месте сохранять свою «цифровую жизнь».

По сравнению с традиционной технологией NAND с плавающим затвором (Floating Gate NAND), 3D-память BiCS FLASH предлагает увеличенную емкость хранилища с более низким энергопотреблением, повышенной энергоэффективностью и меньшими затратами на хранение одного гигабайта. Например, на microSD карте серии Exceria High Endurance емкостью 256 ГБ может храниться около 24 часов видеоматериалов в формате Full HD. Эти карты разработаны специально для видеорегистраторов и камер наблюдения, так как позволяют осуществлять непрерывную запись и перезапись и при этом уменьшают вероятность сбоев при записи видео.

kieheader.jpg

Накопители Kioxia

Обеспечивая производительность, которая требуется как профессиональным фотографам, так и видеооператорам, SD-карта Exceria Pro подходит для высокоскоростной фотосъемки, а также для записи видео в форматах 8K и 4K (V90, UHS класс скорости U3, SD класс скорости C10). Например, на SD-карте емкостью 256 ГБ хранится более 38 000 фотографий с разрешением 18 мегапикселей или более 5 часов видеоматериалов в формате 4K.

Доступны следующие новые емкости хранилища:

Карты microSD

- Exceria High Endurance 32/64/128/256 ГБ

- Exceria Plus 32/64/128/256GB/512 ГБ

- Exceria 16/32/64/128/256 ГБ

SD-карты

- Exceria Pro 64/128/256 ГБ

- Exceria Plus 32/64/128/256/512/1024 ГБ

- Exceria 16/32/64/128/256 ГБ

Другие материалы рубрики

Как Apple крадет дизайн у советских архитекторов. Фото

На российском рынке смартфонов жуткий обвал. И заодно сменился лидер

Курс биткоина резко рванул вверх

Китай запретил любимый программистами текстовый редактор

Рынок компьютерной техники России побил все рекорды последних лет

Intel придумала, как ускорить процессоры на 20%

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM

Умные колонки, которые говорят по-русски: выбор ZOOM

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей

Показать еще

Наука

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака