Kioxia Holdings - Toshiba Memory - TME - Toshiba Memory Europe

Сотрудники японского производителя флеш-памяти Kioxia озолотились на ИИ-буме причина увеличения размера компенсационных пакетов Kioxia – бывшее подразделение компании Toshiba (Toshiba Memory), специализировавшееся на производстве флеш-памяти NAND и стоявшее у истоков р

Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам Остановка производства Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Kioxia, это может усилить дефицит NAND-памяти, пишет TrendForce. Часть оборудования на фабрике автоматически остановилась после фиксации специальной аппаратурой подземных толчков. Сейсмическая

Kioxia первой в мире представила встроенные флэш-накопители стандарта UFS с поддержкой MIPI M-PHY v5.0 Компания Kioxia Europe GmbH объявляет о начале поставок образцов первых в отрасли встроенных универсал

Грядет небывалое подорожание SSD-накопителей из-за глупой оплошности производителей Две компании подставили весь мир Компании Western Digital и Kioxia могут вызвать дефицит твердотельных накопителей во всем мире, пишет Reuters. А нехватка носителей информации, давно уже вытеснивших жесткие диски в персональных компьютерах и ноутбуках,

Kioxia начала выпуск флеш-памяти с поддержкой стандарта UFS 3.1 на базе QLC производительности при выводе изображений, — сказал Аксель Штёрман (Axel Stoermann), вице-президент Kioxia Europe, отвечающий за маркетинг и инженерную разработку памяти. — С выводом на рынок U

Новая серия SSD Kioxia предоставляет рядовым пользователям все преимущества интерфейса PCIe 4.0 Компания Kioxia Europe объявила, что ее линейка твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0

Kioxia представила SSD форм-фактора EDSFF, созданные с использованием технологии PCIe 5.0 х на SSD», — сказал Пол Рован (Paul Rowan), вице-президент отдела маркетинга и проектирования SSD в Kioxia Europe. SSD серии CD7 E3.S Основные характеристики твердотельных накопителей серии CD7

Kioxia представила новые накопители FL6 Kioxia представила твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 4.0 на базе памяти стандарта Storage Class Memory. В новых твердотельных накопителях серии Kioxia FL6 используется память собственной разработки XL-FLASH. Это позволяет преодолеть разрыв в показателях скорости работы твердотельных накопителей на базе памяти DRAM и TLC и ускорить рабо

Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung ом деле она существовала и раньше, просто называлась она иначе. До 2018 г. Kioxia была известна как Toshiba Memory и представляла собой дочернюю компанию японской Toshiba по разработке и произв

Kioxia выпустит SSD-накопители Exceria Pro и Exceria G2 форм-фактора М.2 en3, предлагая высокопроизводительное хранилище для создателей контента, геймеров и профессионалов. Kioxia также представила свою обновленную серию Exceria G2 для массового использования с улуч

Kioxia представляет первый в отрасли твердотельный накопитель с поддержкой PCIe 4.0 OCP «NVMe Cloud Specification» Компания Kioxia Europe расширила свое портфолио твердотельных накопителей для клиентов, предприятий и

Корпорация Kioxia расширит производство 3D флеш-памяти за счет строительства нового комплекса на заводе Yokkaichi Kioxia Europe (ранее Toshiba Memory Europe) – европейская дочерняя компания Kioxia Corporation, производителя флэш-памяти, объявила о строительстве современного производ

Kioxia представляет SD карту Exceria Plus емкостью 1 ТБ ть возможности любого устройства — от смартфона до профессионального фотоаппарата. В начале 2020 г. Kioxia представила обновленное портфолио продуктов для потребительского сегмента (B2C). В асс

Kioxia представила SSD NVMe для ЦОДов в форм-факторе нового поколения роизводительность, охлаждение и гибкость по сравнению с другими форм-факторами. Технические образцы Kioxia E3.S на основе твердотельного накопителя Kioxia CM6 PCIe 4.0 NVMe 1.4 в 2,5-дюй

Kioxia Europe представила пятое поколение памяти BiCS Flash тки пятого поколения трехмерной (3D) флеш-памяти BiCS Flash со 112-слойной вертикальной структурой. Kioxia планирует начать поставки первых рабочих образцов нового устройства емкостью 512 Гбит

Kioxia Europe представила модуль встраиваемой флеш-памяти емкостью 512 ГБ для автопрома х в отрасли модулей встроенной памяти емкостью 512 ГБ для автомобильных систем. UFS-модули компании Kioxia Europe для автомобильной промышленности соответствуют спецификации универсальных флеш-

Toshiba Memory представила новую NAND-память с последовательным интерфейсом овая флэш-память Serial Interface NAND, — отметил Аксель Стоерманн (Axel Stoermann), вице-президент Toshiba Memory Europe. — Выбирая продукцию Toshiba, компании-создателя флэш-памяти NAND и лид

Toshiba Memory представила SSD-диски с интерфейсом PCIe 4.0 для корпоративных систем стью от одного до трех циклов перезаписи диска в день. «Мы рады представить успешное развитие серии Toshiba Memory CM – новые модели CM6, которые открывают доступ к последним достижениям в разр

Toshiba Memory Europe представила память XL-FLASH класса хранилища нии, представившей технологию 3D-флеш-памяти, и лидера по смене технологических процессов, компания Toshiba Memory находится в максимально благоприятных условиях для выпуска SCM-устройств на ос

Samsung и Toshiba синхронно выпустили революционные технологии флеш-памяти Новая флеш-память Samsung и Toshiba Memory Азиатские технологические гиганты Samsung и Toshiba Memory почти одновременно представили собственные разработки в области флеш-памяти, которые, в первую очередь, планируе

Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти лойная 3D флеш-память TLC (трехуровневые ячейки) BICS FLASH собственной разработки. Новые SSD-диски Toshiba Memory представляют собой высокопроизводительные решения для современных массовых гей

Toshiba Memory Europe разработала 96-слойную флеш-память по технологии QLC а основе технологии QLC и 96-слойного технологического процесса помогут решить эту задачу. Компания Toshiba Memory начнет поставки ознакомительных образцов производителям SSD-дисков и контролле

Toshiba Memory Corporation представила новую серию SSD-дисков для ЦОДов , – сказал Пол Рован (Paul Rowan), генеральный директор подразделения твердотельных дисков компании Toshiba Memory Europe. – Решить эти задачи могут наши SSD-диски новой серии на основе памяти

Toshiba представила решение KumoScale для хранилищ данных в облачной инфраструктуре – отметил Пол Рован (Paul Rowan), генеральный директор подразделения твердотельных дисков компании Toshiba Memory Europe. – Фиксированная природа хранилищ с прямым подключением может ограничив

Toshiba представила высокоскоростные карты памяти microSDXC Exceria ми UHS в условиях, определенных стандартами организации SD Association. Использование разработанной Toshiba Memory Corporation технологии 3D-флеш-памяти BiCS FLASH позволяет увеличить емкость у

Toshiba Memory Europe представила флеш-память UFS 2.1 для автомобильных систем -устройств для автомобильных систем расширяет ассортимент устройств встроенной флеш-памяти компании Toshiba Memory Europe для автомобильной промышленности, в котором в настоящее время представл

Toshiba впервые официально заявила о продаже полупроводникового бизнеса за $18 млрд -релизом официально подтвердила факт заключения сделки по продаже своего полупроводникового бизнеса Toshiba Memory по выпуску флеш-памяти консорциуму компаний под названием Pangea, возглавляемо