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Kioxia Holdings Toshiba Memory TME Toshiba Memory Europe

Kioxia Holdings - Toshiba Memory - TME - Toshiba Memory Europe

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.06.2026 Сотрудники японского производителя флеш-памяти Kioxia озолотились на ИИ-буме

причина увеличения размера компенсационных пакетов Kioxia – бывшее подразделение компании Toshiba (Toshiba Memory), специализировавшееся на производстве флеш-памяти NAND и стоявшее у истоков р
11.12.2025 Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам

Остановка производства Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Kioxia, это может усилить дефицит NAND-памяти, пишет TrendForce. Часть оборудования на фабрике автоматически остановилась после фиксации специальной аппаратурой подземных толчков. Сейсмическая

24.02.2022 Kioxia первой в мире представила встроенные флэш-накопители стандарта UFS с поддержкой MIPI M-PHY v5.0

Компания Kioxia Europe GmbH объявляет о начале поставок образцов первых в отрасли встроенных универсал
10.02.2022 Грядет небывалое подорожание SSD-накопителей из-за глупой оплошности производителей

Две компании подставили весь мир Компании Western Digital и Kioxia могут вызвать дефицит твердотельных накопителей во всем мире, пишет Reuters. А нехватка носителей информации, давно уже вытеснивших жесткие диски в персональных компьютерах и ноутбуках,

19.01.2022 Kioxia начала выпуск флеш-памяти с поддержкой стандарта UFS 3.1 на базе QLC

производительности при выводе изображений, — сказал Аксель Штёрман (Axel Stoermann), вице-президент Kioxia Europe, отвечающий за маркетинг и инженерную разработку памяти. — С выводом на рынок U
16.11.2021 Новая серия SSD Kioxia предоставляет рядовым пользователям все преимущества интерфейса PCIe 4.0

Компания Kioxia Europe объявила, что ее линейка твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0
09.11.2021 Kioxia представила SSD форм-фактора EDSFF, созданные с использованием технологии PCIe 5.0

х на SSD», — сказал Пол Рован (Paul Rowan), вице-президент отдела маркетинга и проектирования SSD в Kioxia Europe. SSD серии CD7 E3.S Основные характеристики твердотельных накопителей серии CD7
14.09.2021 Kioxia представила новые накопители FL6

Kioxia представила твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 4.0 на базе памяти стандарта Storage Class Memory. В новых твердотельных накопителях серии Kioxia FL6 используется память собственной разработки XL-FLASH. Это позволяет преодолеть разрыв в показателях скорости работы твердотельных накопителей на базе памяти DRAM и TLC и ускорить рабо
26.08.2021 Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung

ом деле она существовала и раньше, просто называлась она иначе. До 2018 г. Kioxia была известна как Toshiba Memory и представляла собой дочернюю компанию японской Toshiba по разработке и произв
29.07.2021 Kioxia выпустит SSD-накопители Exceria Pro и Exceria G2 форм-фактора М.2

en3, предлагая высокопроизводительное хранилище для создателей контента, геймеров и профессионалов. Kioxia также представила свою обновленную серию Exceria G2 для массового использования с улуч
06.11.2020 Kioxia представляет первый в отрасли твердотельный накопитель с поддержкой PCIe 4.0 OCP «NVMe Cloud Specification»

Компания Kioxia Europe расширила свое портфолио твердотельных накопителей для клиентов, предприятий и

30.10.2020 Корпорация Kioxia расширит производство 3D флеш-памяти за счет строительства нового комплекса на заводе Yokkaichi

Kioxia Europe (ранее Toshiba Memory Europe) – европейская дочерняя компания Kioxia Corporation, производителя флэш-памяти, объявила о строительстве современного производ
18.08.2020 Kioxia представляет SD карту Exceria Plus емкостью 1 ТБ

ть возможности любого устройства — от смартфона до профессионального фотоаппарата. В начале 2020 г. Kioxia представила обновленное портфолио продуктов для потребительского сегмента (B2C). В асс
30.06.2020 Kioxia представила SSD NVMe для ЦОДов в форм-факторе нового поколения

роизводительность, охлаждение и гибкость по сравнению с другими форм-факторами. Технические образцы Kioxia E3.S на основе твердотельного накопителя Kioxia CM6 PCIe 4.0 NVMe 1.4 в 2,5-дюй
31.01.2020 Kioxia Europe представила пятое поколение памяти BiCS Flash

тки пятого поколения трехмерной (3D) флеш-памяти BiCS Flash со 112-слойной вертикальной структурой. Kioxia планирует начать поставки первых рабочих образцов нового устройства емкостью 512 Гбит

14.11.2019 Kioxia Europe представила модуль встраиваемой флеш-памяти емкостью 512 ГБ для автопрома

х в отрасли модулей встроенной памяти емкостью 512 ГБ для автомобильных систем. UFS-модули компании Kioxia Europe для автомобильной промышленности соответствуют спецификации универсальных флеш-
26.09.2019 Toshiba Memory представила новую NAND-память с последовательным интерфейсом

овая флэш-память Serial Interface NAND, — отметил Аксель Стоерманн (Axel Stoermann), вице-президент Toshiba Memory Europe. — Выбирая продукцию Toshiba, компании-создателя флэш-памяти NAND и лид
29.08.2019 Toshiba Memory представила SSD-диски с интерфейсом PCIe 4.0 для корпоративных систем

стью от одного до трех циклов перезаписи диска в день. «Мы рады представить успешное развитие серии Toshiba Memory CM – новые модели CM6, которые открывают доступ к последним достижениям в разр
07.08.2019 Toshiba Memory Europe представила память XL-FLASH класса хранилища

нии, представившей технологию 3D-флеш-памяти, и лидера по смене технологических процессов, компания Toshiba Memory находится в максимально благоприятных условиях для выпуска SCM-устройств на ос
07.08.2019 Samsung и Toshiba синхронно выпустили революционные технологии флеш-памяти

Новая флеш-память Samsung и Toshiba Memory Азиатские технологические гиганты Samsung и Toshiba Memory почти одновременно представили собственные разработки в области флеш-памяти, которые, в первую очередь, планируе
01.08.2019 Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти

лойная 3D флеш-память TLC (трехуровневые ячейки) BICS FLASH собственной разработки. Новые SSD-диски Toshiba Memory представляют собой высокопроизводительные решения для современных массовых гей
08.02.2019 Toshiba Memory Europe представила флеш-память стандарта UFS 3.0
29.08.2018 Toshiba Memory Europe разработала 96-слойную флеш-память по технологии QLC

а основе технологии QLC и 96-слойного технологического процесса помогут решить эту задачу. Компания Toshiba Memory начнет поставки ознакомительных образцов производителям SSD-дисков и контролле
21.05.2018 Toshiba Memory Corporation представила новую серию SSD-дисков для ЦОДов

, – сказал Пол Рован (Paul Rowan), генеральный директор подразделения твердотельных дисков компании Toshiba Memory Europe. – Решить эти задачи могут наши SSD-диски новой серии на основе памяти

18.05.2018 Toshiba представила решение KumoScale для хранилищ данных в облачной инфраструктуре

– отметил Пол Рован (Paul Rowan), генеральный директор подразделения твердотельных дисков компании Toshiba Memory Europe. – Фиксированная природа хранилищ с прямым подключением может ограничив
21.03.2018 Toshiba представила высокоскоростные карты памяти microSDXC Exceria

ми UHS в условиях, определенных стандартами организации SD Association. Использование разработанной Toshiba Memory Corporation технологии 3D-флеш-памяти BiCS FLASH позволяет увеличить емкость у
29.01.2018 Toshiba Memory Europe представила флеш-память UFS 2.1 для автомобильных систем

-устройств для автомобильных систем расширяет ассортимент устройств встроенной флеш-памяти компании Toshiba Memory Europe для автомобильной промышленности, в котором в настоящее время представл
28.09.2017 Toshiba впервые официально заявила о продаже полупроводникового бизнеса за $18 млрд

-релизом официально подтвердила факт заключения сделки по продаже своего полупроводникового бизнеса Toshiba Memory по выпуску флеш-памяти консорциуму компаний под названием Pangea, возглавляемо
06.09.2016 Toshiba представила новые карты SD и microSD Exceria Pro для цифрового творчества

Компания Toshiba Electronics Europe представила дальнейшее расширение семейства устройств памяти Exceria Pro — карты SDXC N501 и microSDXC M402. Благодаря техническим характеристикам, позвол

Публикаций - 82, упоминаний - 161

Kioxia Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2986 32
Samsung Electronics 11137 27
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 534 27
Western Digital Corporation - WDC 589 21
Элемент ГК - Микрон - Micron 1710 17
Intel Corporation 12868 15
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - Toshiba Computer Systems 183 10
Apple Inc 13276 10
Seagate Technology 767 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1120 9
SanDisk 344 9
Micron Technology - Crucial - Ballistix 366 8
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 60 8
Kingston Technology 218 7
SAS Institute 1087 6
Nvidia Corp 4083 4
Westinghouse Electric 39 4
MediaTek - Ralink 599 4
Sony 6754 4
Dell Technologies Capital 8 3
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 164 3
CXMT - ChangXin Memory Technologies 41 3
Tokyo Electron - Tokyo Erekutoron Kabushiki-gaisha 30 3
Hoya Corporation 12 3
Dell EMC 5204 3
Qualcomm Technologies 1989 3
Xiaomi - Сяоми 2281 3
Dell Technologies - Dell Computer 2223 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 617 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 3
Transcend Information 83 2
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation - Toshiba Storage Device Corp 9 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 192 2
Kioxia Fab7 - производственный комплекс на заводе Yokkaichi 2 2
BackBlaze 33 2
NetApp - Network Appliance 668 2
Amazon Inc - Amazon.com 3304 2
Microsoft Corporation 25863 2
AMD - Advanced Micro Devices 4695 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 429 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 4
SK Group 18 3
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 3
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 12 2
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 115 2
Pangea 7 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 2
Газпром нефть 742 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 411 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Аэроклуб 28 1
SoftBank Group 287 1
Верный - торговая сеть 329 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 1
Sumitomo Mitsui Financial Group - SMFG - Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - СМБСР Банк - Сумитомо Мицуи Рус Банк - SMBC Nikko Securities 25 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Резонанс НПП 407 1
Mitsui Chemicals 3 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1820 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 1
Газпром ПАО 1498 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2993 1
Hyundai Motor Company 439 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 443 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1423 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5757 2
ЦОДД ГКУ - Центры организации дорожного движения 114 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 653 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 230 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2522 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 558 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 790 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1060 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 70 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3829 49
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2781 37
NAND flash memory - флеш-память 692 36
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10836 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13087 24
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8891 23
Kioxia BiCS Flash на основе QLC 30 23
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5078 22
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NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 924 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33889 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23694 17
NAND 3D flash memory 97 17
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SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1662 11
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15547 10
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 341 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14879 9
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6291 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22790 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18496 6
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 357 6
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1730 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2623 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8593 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 1369 5
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 67 5
Toshiba XL-Flash - флеш-память с низкими задержками и одноуровневой организацией хранения бита в ячейке 5 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14141 5
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1505 5
СХД - SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 18 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6520 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18333 5
SK hynix - Solidigm 15 6
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память - серия SSD 192 5
Samsung Electronics - серия SSD 90 4
Toshiba XD - серия SSD 7 3
FreePik 1881 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Statista 267 2
Toshiba HK - серия SSD 5 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7696 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 439 1
Toshiba XG5 NVMe SSD 2 1
Microsoft Windows 95 430 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3729 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 245 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2502 1
Cyberpunk 2077 50 1
Dell EMC PowerScale - серия СХД 5 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 1
Electron - фреймворк 87 1
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 43 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 426 1
Toshiba Canvio 19 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Western Digital - WD HGST Active Archive System 5 1
Microsoft Windows 11 859 1
Chia - криптовалюта 16 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Apple iPhone 14 160 1
Western Digital - WD HGST HelioSeal - серия 13 1
Toshiba TLC NAND 1 1
SanDisk microSD - SanDisk microSDXC - SanDisk microSDHC - SanDisk M2 - SanDisk Memory Stock Micro - Sandisk MultiMediaCard 31 1
Apple iPhone 15 191 1
Hisense - Toshiba TV - Toshiba Cloud TV - REGZA Engine ZR - REGZA Power Audio Pro 69 1
Western Digital - WD BiCS 1 1
Western Digital - WD HGST Endurastar 4 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1051 1
Rowan Paul - Рован Пол 12 8
Stoermann Axel - Стоерманн Аксель 3 3
Евсин Александр 12 2
Сметанников Антон 2 2
Мунерман Илья 4 2
Goeckeler David - Гекелер Дэвид 4 2
Ilkbahar Alper - Илкбахар Альпер 3 2
Сирота Юрий 67 2
Макаров Игорь 10 2
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Федечкин Эдуард 58 1
Новожилова Варвара 3 1
Рагулин Лев 4 1
Россинский Евгений 9 1
Паниченко Антон 1 1
Wong Gregory - Вонг Грегори 2 1
Поляков Анатолий 8 1
Wong Greg - Вонг Грег 1 1
Davis George - Дэвис Джордж 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 700 1
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 8 1
Aubert Sandrine - Обер Сандрин 3 1
Paak Steve - Паак Стив 2 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 176 1
Cohen Bram - Коэн Брэм 18 1
Данильченко Олег 2 1
Костерин Олег 2 1
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 1
Jabre Wissam - Джабре Виссам 1 1
Hauser Hermann - Хаузер Герман 15 1
Чернов Федор 35 1
Osanai Atsushi - Осанаи Атсуши 1 1
Janukowicz Jeff - Янукович Джефф 5 1
Smith Stacey - Смит Стейси 12 1
Гайдарилов Арсен 5 1
Tsunakawa Satoshi - Цунакава Сатоши 2 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Япония 13846 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55046 33
Южная Корея - Республика 7098 23
Европа 25020 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19345 15
Россия - РФ - Российская федерация 168171 11
Китай - Тайвань 4285 7
Азия - Азиатский регион 5952 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3421 6
Япония - Китаками 5 5
Китай - Хубэй - Ухань 65 4
Япония - Йоккаити 4 3
Япония - Хонсю - Кинки - Миэ - Цу 7 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13866 3
Индия - Bharat 5906 3
Япония - Хоккайдо 33 2
Япония - Хонсю - Фудзияма, Фудзи, Фудзисан 31 2
Тихий океан - Японские острова - Японский архипелаг - Кюсю 37 2
Япония - Хонсю - Тохоку - Ивате - Мориока 13 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4226 2
Ближний Восток 3168 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1465 2
Нидерланды 3768 2
Китай - Шанхай 839 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 594 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 234 1
США - Аризона 549 1
Китай - Ляонин - Далянь 13 1
Япония - Киото 33 1
Китай - Шэньси - Сиань 42 1
Япония - Хонсю - Тохоку 12 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48014 1
Сингапур - Республика 1964 1
Америка - Американский регион 2208 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1838 1
Германия - Федеративная Республика 13293 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1099 1
Африка - Африканский регион 3648 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1832 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14856 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54032 15
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Ключевых фраз выявлено - 1475774, в очереди разбора - 724713.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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