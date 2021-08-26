Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung

Western Digital хочет купить компанию Kioxia, второго после Samsung крупнейшего производителя флеш-памяти. Сама Western Digital находится на третьем месте в этом рейтинге и на втором в сегменте производителей жестких дисков. Покупка Kioxia позволит ей догнать Samsung.

Western Digital понадобилась бывшая «дочка» Toshiba

Компания Western Digital, один из крупнейших производителей жестких дисков в мире, собирается купить японскую компанию Kioxia, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Она входит в топ-3 производителей флеш-памяти для SSD, USB-накопителей и других носителей информации.

Покупка Kioxia позволит Western Digital войти в тройку основных игроков на рынке флеш-памяти. На момент публикации материала переговоры о слиянии компаний еще велись. По данным Reuters, о сделке стороны могут объявить не позднее сентября 2021 г.

После завершения всех формальностей объединенную компанию возглавит Дэвид Гекелер (David Goeckeler). В настоящее время он занимает пост главы исполнительного директора Western Digital. Что станет с топ-менеджерами самой Kioxia, пока остается неизвестным.

Как сообщает WSJ, сумма сделки может составить в пределах $20 млрд. Western Digital планирует оплатить покупку собственными акциями.

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Информация о возможной сделке акции Western Digital стали стремительно дорожать. Их цена подскочила на 7,8 %. На рынке жестких дисков в I квартале 2021 г. компания занимала второе место с долей 36%, уступая Seagate (43%) и опережая Toshiba (21%, данные портала Blocks and Files).

Возможные последствия

Если сделка по переходу Kioxia в собственность Western Digital все же состоится, то последняя сможет составить серьезную конкуренцию нынешнему лидеру рынка NAND-памяти, компании Samsung. В I квартале 2021 г. доля южнокорейского вендора в этом сегменте составляла 33,5%, тогда как Kioxia находилась на втором месте с результатом 18,7% (статистика Statista.com).

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Третью строчку в этом рейтинге занимает сама Western Digital. Она начала захватывать рынок флеш-памяти на фоне взрывного роста популярности твердотельных накопителей (SSD) при одновременной потере интереса пользователей к обычным жестким дискам.

Доля Western Digital в I квартале 2021 г. составляла 14,7%. Если бы к тому моменту Kioxia уже принадлежала ей, то она могла бы удерживать суммарные 33,4%, то есть быть почти на равных с Samsung.

Международная сделка

Интерес к покупке Kioxia, по данным WSJ, компания Western Digital впервые проявила еще в марте 2021 г., одновременно с еще одним американским производителем памяти – Micron. Пока неясно, начала ли Micron переговоры, или же на эту стадию перешла только Western Digital.

Сделка такого уровня потребует одобрения многочисленных регулирующих органов, в особенности американских или японских. Эксперты издания полагают, что со стороны США никто препятствовать не станет, поскольку в результате крупный японский техногигант станет американским активом.

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С другой стороны, регуляторы Японии могут воспрепятствовать переходу Kioxia под контроль американцев. Притом подобный исход не станет прецедентом. К примеру, в сентябре 2020 г. американская Nvidia договорилась о покупке британской компании ARM. Эта сделка моментально вызвала недовольство со стороны британского правительства, основателя ARM Германа Хаузера (Hermann Hauser) и Unite – крупнейшего британского профсоюза.

Спустя почти год, в августе 2021 г., Британия потеряла еще одну ИТ-компанию. Чипмейкер Newport Wafer Fab перешел в собственность китайского контрактного производителя смартфонов Wingtech. Власти страны, как сообщал CNews, поначалу одобрили сделку, но позже начали сомневаться в необходимости передачи столь важной для Британии компании другому государству.

«Новый» игрок на рынке

Компания Kioxia появилась лишь в 2018 г. Стать одним из крупнейших производителей флеш-памяти за столь короткий срок ей удалось лишь потому, что на самом деле она существовала и раньше, просто называлась она иначе.

До 2018 г. Kioxia была известна как Toshiba Memory и представляла собой дочернюю компанию японской Toshiba по разработке и производству флеш-памяти. В отдельную компанию она была выделена в апреле 2017 г., а до этого она была частью самой Toshiba.

На тот момент Toshiba на протяжении нескольких лет испытывала значительные финансовые трудности из-за многомиллиардных убытков от рискованных сделок в сфере ядерной энергетики США.

Спасти ситуацию руководство Toshiba решило путем продажи Toshiba Memory. В июне 2017 г. нашелся покупатель – им стал консорциум из японских правительственных инвесторов и компании Bain Group.

О факте сделки между Toshiba и консорциумом стало известно в сентябре 2017 г. Toshiba Memory, согласно официальному заявлению японского вендора, оценили ровно в 2 трлн иен (порядка $18 млрд).

После сделки компанию переименовали в Kioxia. По данным Reuters, Toshiba продала лишь часть ее акций. В настоящее время она удерживает 40-процентную долю в ней.