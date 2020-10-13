Основатель ARM хочет сорвать сделку с Nvidia: «Она приведет к полному технологическому превосходству США»

Сооснователь ARM Герман Хаузер отправил в правительство Британии письмо с просьбой запретить сделку по продаже ARM компании Nvidia. Он считает, что после нее Nvidia станет очередным американским ИТ-монополистом, и что передачу крупной технологической компании другой стране можно считать вопросом национальной безопасности.

Хаузер недоволен

Соучредитель компании ARM Герман Хаузер (Hermann Hauser) стремится саботировать сделку по переходу его компании в собственность американской Nvidia. Он обратился напрямую к властям Великобритании с просьбой запретить покупку, заявив, что после нее в мире появится еще одна монополия, наряду с Facebook и Google, и что она тоже будет американской.

Свои опасения, пишет The Guardian, Хаузер изложил в письме, направленном в комитет по иностранным делам Палаты общин Великобритании. В нем он написал, что сделка с Nvidia положит конец компании ARM как «Швейцарии полупроводниковой промышленности». По его словам, сейчас ARM, в которой работают более 6500 человек, из которых 3000 проживают в Британии, является мировым лидером в разработке микросхем для смартфонов, компьютеров и планшетов.

«В мире нет ни одной крупной полупроводниковой компании, у которой не было бы лицензии ARM. У Nvidia есть возможность стать квазимонопольным поставщиком микропроцессоров во всем мире. Эта сделка даст Nvidia доминирующее положение во всех сегментах процессоров и создаст еще одну технологическую монополию в США, которая вызвала столько беспокойства в Великобритании, когда страна обеспокоена тайно контролирующим влиянием Google, Facebook, Netflix и Amazon на свою экономику», – заявил в своем письме Герман Хаузер.

Герман Хаузер выражает крайнее недовольство сделкой с ARM и обеспокоенность ее последствиями для Британии

Отметим, что американские власти начали активно выступать против монополий – в начале октября 2020 г. они заявили о необходимости разбить Apple, Google, Facebook и Amazon на несколько мелких компаний, а спустя несколько дней стало известно, что из-за этого Google может продать браузер Chrome и часть своего рекламного бизнеса.

О какой сделке идет речь

ARM, основанная в 1990 г., на момент публикации материала принадлежала японскому холдингу SoftBank – как сообщал CNews, он купил ее в июле 2016 г. за 24,3 млрд фунтов стерлингов или 3,3 трлн иен (около $32,2 млрд по курсу на момент совершения сделки).

В середине сентября 2020 г. Nvidia объявила о заключении сделки с SoftBank о покупке ARM за $40 млрд. На выполнение всех условий сторонам потребуется до полутора лет (18 месяцев). Впервые о возможном переходе ARM в собственность Nvidia стало известно в конце июля 2020 г., когда издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что стороны вошли в активную стадию переговоров.

Вопрос национальной безопасности

Герман Хаузер уверен, что, поскольку Nvidia входит в число лицензиатов Arm по всему миру, то, что она станет материнской компанией кембриджского бизнеса, разрушит ее «беспристрастную» модель и в конечном итоге убьет ведущую в мире британскую технологическую фирму. «Технологический суверенитет быстро становится определяющим вопросом десятилетия. Учитывая важность нашей ИТ-инфраструктуры, которую правильно сравнивать с нашей инфраструктурой водоснабжения и электроснабжения, поглощение явно относится также и к национальной безопасности», – написал бизнесмен в своем письме.

Впервые Хаузер назвал сделку катастрофой за несколько недель до того, как стороны объявили о достижении договоренностей. Как сообщал CNews, еще в начале августа 2020 г. он высказывал мнение, что правительство должно использовать свои полномочия для предотвращения поглощения. «Очевидная и очень желательная альтернатива сделке с Nvidia – это для правительства использовать свои полномочия по организации синдиката лицензиатов ARM, пенсионных фондов Великобритании и других инструкций по выводу ARM на Лондонскую, Нью-Йоркскую или Шанхайскую фондовую биржу, чтобы мы больше никогда не оказывались в этой отвратительной ситуации, когда нам приходилось бороться за сохранение наших собственных технологических активов в Великобритании», – сказал бизнесмен.

Британские власти насторожились

Сразу после объявления о достижении договоренности между компаниями Герман Хаузер запустил кампанию «Спасите ARM». Она преследует единственную цель – сохранение независимости компании путем воспрепятствования ее продаже Nvidia.

Определенные результаты его деятельность уже принесла. В частности, британские власти на фоне имеющейся вероятности переноса штата ARM за пределы страны захотели получить от Nvidia гарантии сохранения рабочих мест сотрудников в Британии.

Также Британия планирует взять с Nvidia письменные гарантии того, что головной офис ARM останется в Кембридже. Когда ARM переходила в руки SoftBank в 2016 г., японский холдинг тоже был вынужден дать определенные гарантии – в частности, от него потребовали как минимум вдвое увеличить штат компании в течение пяти лет после покупки.

Следует отметить, что законы Великобритании позволяют властям страны приостанавливать любые сделки с местными компаниями на срок до двух месяцев, если они касаются национальной безопасности. Премьер-министр Британии Борис Джонсон (Boris Johnson) заявил о стремлении сохранить ARM в качестве компании, вносящей значительный вклад в экономику страны.

Кто еще против сделки

Практически сразу после объявления о сделке между ARM и Nvidia против нее выступил крупнейший британский профсоюз Unite. Как сообщал CNews, он призвал правительство Великобритании заблокировать продажу из-за опасений, что это помешает технологическому сектору страны.

В Unite считают, что после выполнения всех условий сделки Nvidia прекратит работу ARM в Великобритании и перенесет все рабочие места за границу. Против сделки начали выступать и британские политики, в частности, Даниэль Зайхнер (Daniel Zeichner), член парламента страны от Кембриджа. Он уже поднимал этот вопрос в Палате общин.

Мнение членов Unite и Зайхнера разделяет и британский политик Эдвард Милибэнд (Edward Miliband), теневой министр по делам энергетики и изменения климата Британии и экс-лидер Лейбористской партии и парламентской оппозиции. В настоящее время он занимает пост теневого министра предпринимательства, энергетики и промышленности страны. Опасение по поводу сделки высказывает и региональный представитель Unite Мэтт Уэйли (Matt Whaley). По его словам, она не отвечает национальным интересам Великобритании.