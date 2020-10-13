Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Основатель ARM хочет сорвать сделку с Nvidia: «Она приведет к полному технологическому превосходству США»

Бизнес Законодательство Кадры Инвестиции и M&A Техника
, Текст: Эльяс Касми

Сооснователь ARM Герман Хаузер отправил в правительство Британии письмо с просьбой запретить сделку по продаже ARM компании Nvidia. Он считает, что после нее Nvidia станет очередным американским ИТ-монополистом, и что передачу крупной технологической компании другой стране можно считать вопросом национальной безопасности.

Хаузер недоволен

Соучредитель компании ARM Герман Хаузер (Hermann Hauser) стремится саботировать сделку по переходу его компании в собственность американской Nvidia. Он обратился напрямую к властям Великобритании с просьбой запретить покупку, заявив, что после нее в мире появится еще одна монополия, наряду с Facebook и Google, и что она тоже будет американской.

Свои опасения, пишет The Guardian, Хаузер изложил в письме, направленном в комитет по иностранным делам Палаты общин Великобритании. В нем он написал, что сделка с Nvidia положит конец компании ARM как «Швейцарии полупроводниковой промышленности». По его словам, сейчас ARM, в которой работают более 6500 человек, из которых 3000 проживают в Британии, является мировым лидером в разработке микросхем для смартфонов, компьютеров и планшетов.

«В мире нет ни одной крупной полупроводниковой компании, у которой не было бы лицензии ARM. У Nvidia есть возможность стать квазимонопольным поставщиком микропроцессоров во всем мире. Эта сделка даст Nvidia доминирующее положение во всех сегментах процессоров и создаст еще одну технологическую монополию в США, которая вызвала столько беспокойства в Великобритании, когда страна обеспокоена тайно контролирующим влиянием Google, Facebook, Netflix и Amazon на свою экономику», – заявил в своем письме Герман Хаузер.

arm600.jpg
Герман Хаузер выражает крайнее недовольство сделкой с ARM и обеспокоенность ее последствиями для Британии

Отметим, что американские власти начали активно выступать против монополий – в начале октября 2020 г. они заявили о необходимости разбить Apple, Google, Facebook и Amazon на несколько мелких компаний, а спустя несколько дней стало известно, что из-за этого Google может продать браузер Chrome и часть своего рекламного бизнеса.

О какой сделке идет речь

ARM, основанная в 1990 г., на момент публикации материала принадлежала японскому холдингу SoftBank – как сообщал CNews, он купил ее в июле 2016 г. за 24,3 млрд фунтов стерлингов или 3,3 трлн иен (около $32,2 млрд по курсу на момент совершения сделки).

В середине сентября 2020 г. Nvidia объявила о заключении сделки с SoftBank о покупке ARM за $40 млрд. На выполнение всех условий сторонам потребуется до полутора лет (18 месяцев). Впервые о возможном переходе ARM в собственность Nvidia стало известно в конце июля 2020 г., когда издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что стороны вошли в активную стадию переговоров.

Вопрос национальной безопасности

Герман Хаузер уверен, что, поскольку Nvidia входит в число лицензиатов Arm по всему миру, то, что она станет материнской компанией кембриджского бизнеса, разрушит ее «беспристрастную» модель и в конечном итоге убьет ведущую в мире британскую технологическую фирму. «Технологический суверенитет быстро становится определяющим вопросом десятилетия. Учитывая важность нашей ИТ-инфраструктуры, которую правильно сравнивать с нашей инфраструктурой водоснабжения и электроснабжения, поглощение явно относится также и к национальной безопасности», – написал бизнесмен в своем письме.

Впервые Хаузер назвал сделку катастрофой за несколько недель до того, как стороны объявили о достижении договоренностей. Как сообщал CNews, еще в начале августа 2020 г. он высказывал мнение, что правительство должно использовать свои полномочия для предотвращения поглощения. «Очевидная и очень желательная альтернатива сделке с Nvidia – это для правительства использовать свои полномочия по организации синдиката лицензиатов ARM, пенсионных фондов Великобритании и других инструкций по выводу ARM на Лондонскую, Нью-Йоркскую или Шанхайскую фондовую биржу, чтобы мы больше никогда не оказывались в этой отвратительной ситуации, когда нам приходилось бороться за сохранение наших собственных технологических активов в Великобритании», – сказал бизнесмен.

Британские власти насторожились

Сразу после объявления о достижении договоренности между компаниями Герман Хаузер запустил кампанию «Спасите ARM». Она преследует единственную цель – сохранение независимости компании путем воспрепятствования ее продаже Nvidia.

Определенные результаты его деятельность уже принесла. В частности, британские власти на фоне имеющейся вероятности переноса штата ARM за пределы страны захотели получить от Nvidia гарантии сохранения рабочих мест сотрудников в Британии.

Также Британия планирует взять с Nvidia письменные гарантии того, что головной офис ARM останется в Кембридже. Когда ARM переходила в руки SoftBank в 2016 г., японский холдинг тоже был вынужден дать определенные гарантии – в частности, от него потребовали как минимум вдвое увеличить штат компании в течение пяти лет после покупки.

Следует отметить, что законы Великобритании позволяют властям страны приостанавливать любые сделки с местными компаниями на срок до двух месяцев, если они касаются национальной безопасности. Премьер-министр Британии Борис Джонсон (Boris Johnson) заявил о стремлении сохранить ARM в качестве компании, вносящей значительный вклад в экономику страны.

Кто еще против сделки

Практически сразу после объявления о сделке между ARM и Nvidia против нее выступил крупнейший британский профсоюз Unite. Как сообщал CNews, он призвал правительство Великобритании заблокировать продажу из-за опасений, что это помешает технологическому сектору страны.

В Unite считают, что после выполнения всех условий сделки Nvidia прекратит работу ARM в Великобритании и перенесет все рабочие места за границу. Против сделки начали выступать и британские политики, в частности, Даниэль Зайхнер (Daniel Zeichner), член парламента страны от Кембриджа. Он уже поднимал этот вопрос в Палате общин.

Мнение членов Unite и Зайхнера разделяет и британский политик Эдвард Милибэнд (Edward Miliband), теневой министр по делам энергетики и изменения климата Британии и экс-лидер Лейбористской партии и парламентской оппозиции. В настоящее время он занимает пост теневого министра предпринимательства, энергетики и промышленности страны. Опасение по поводу сделки высказывает и региональный представитель Unite Мэтт Уэйли (Matt Whaley). По его словам, она не отвечает национальным интересам Великобритании.

Другие материалы рубрики

Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг

Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ

AMD покупает крупнейшего в мире производителя программируемых чипов

МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора

В IBM грядет раскол. «Голубой гигант» разделится на две компании

Власти США собрались раздробить Apple, Google, Facebook и Amazon на мелкие компании

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Apple iPhone 12: новые цвета, 5G и странные аксессуары

Продлеваем лето: 7 лучших обогревателей для улицы

Техноблог

Как ваш фитнес-браслет определяет тип вашего занятия и ведет учет активности и калорий?

Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра