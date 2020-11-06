Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Kioxia представляет первый в отрасли твердотельный накопитель с поддержкой PCIe 4.0 OCP «NVMe Cloud Specification»

Техника

Компания Kioxia Europe расширила свое портфолио твердотельных накопителей для клиентов, предприятий и центров обработки данных, устройствами Kioxia XD6 в форм-факторе E1.S. Kioxia XD6 — это первые твердотельные накопители в форм-факторе E1.S, отвечающие специфическим требованиям гипермасштабируемых применений, включая требования к производительности, мощности и тепловым характеристикам Open Compute Project (OCP) «NVMe Cloud SSD Specification». Накопители Kioxia XD6 сейчас проходят тестирование в нескольких дата центрах.

Разработанные с целью обеспечения максимальной плотности системы, эффективности и простоты, твердотельные накопители Kioxia EDSFF E1.x представляют собой будущее флеш-памяти для серверов в облачных и гипермасштабируемых ЦОДах. Гибкий, эффективный, малый форм-фактор E1.S, использующий OCP «NVMe Cloud SSD Specification», заменяет бескорпусной форм-фактор M.2 и обеспечивает большую плотность, а также лучшую производительность, надежность и управление тепловыделением. E1.S также поддерживает функцию «горячей» замены для повышения удобства обслуживания, что является еще одним преимуществом по сравнению с M.2.

«XD6 EDSFF E1.S — это наш форм-фактор следующего поколения, который будет поддерживать будущие поколения твердотельных накопителей, оптимизированных для серверных платформ центров обработки данных», – сказал Пол Роуэн, вице-президент отдела маркетинга и проектирования твердотельных накопителей (SSD Marketing & Engineering) компании Kioxia Europe.

xd6final.jpg

Kioxia XD6

Устройства Kioxia линейки XD6 соответствуют спецификациям PCIe 4.0 и NVMe 1.3c и доступны в форм-факторах E1.S 9,5 мм, 15 мм и 25 мм. Серия XD6 была разработана для обеспечения согласованной производительности, низкого значения задержки и надежности в круглосуточных облачных центрах обработки данных.

Ключевые особенности:

Производительность последовательного чтения и записи до 6500 Мбит/с и 2400 Мбит/с, соответственно;

Потребляемая мощность 15 Вт;

Параметры безопасности: TCG Opal;

Полная сквозная защита маршрута передачи данных;

Защита от отказов системы электропитания;

Расширенная информация о работоспособности накопителя;

Стабильная производительность и низкое значение задержки при датацентровых нагрузках;

Новый контроллер собственной разработки, оптимизированный для гипермасштабируемости.

Другие материалы рубрики

В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia

Крошечный процессор Apple обогнал топовый чип Intel по производительности в одном тесте и проиграл в других

Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей»

Россияне создали первую в мире камеру, способную «видеть» почти в абсолютной темноте

Биткоин поднялся выше $15 тыс. впервые с начала 2018 года

WhatsApp последним реализовал главную особенность «секретных» мессенджеров

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как выбрать хороший смартфон в 2020 году: советы ZOOM

Как выбрать Wi-Fi роутер для дома: советы ZOOM

Техноблог

На что влияет размер матрицы камеры смартфона?

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Показать еще

Наука

Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online