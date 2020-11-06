Kioxia представляет первый в отрасли твердотельный накопитель с поддержкой PCIe 4.0 OCP «NVMe Cloud Specification»

Компания Kioxia Europe расширила свое портфолио твердотельных накопителей для клиентов, предприятий и центров обработки данных, устройствами Kioxia XD6 в форм-факторе E1.S. Kioxia XD6 — это первые твердотельные накопители в форм-факторе E1.S, отвечающие специфическим требованиям гипермасштабируемых применений, включая требования к производительности, мощности и тепловым характеристикам Open Compute Project (OCP) «NVMe Cloud SSD Specification». Накопители Kioxia XD6 сейчас проходят тестирование в нескольких дата центрах.

Разработанные с целью обеспечения максимальной плотности системы, эффективности и простоты, твердотельные накопители Kioxia EDSFF E1.x представляют собой будущее флеш-памяти для серверов в облачных и гипермасштабируемых ЦОДах. Гибкий, эффективный, малый форм-фактор E1.S, использующий OCP «NVMe Cloud SSD Specification», заменяет бескорпусной форм-фактор M.2 и обеспечивает большую плотность, а также лучшую производительность, надежность и управление тепловыделением. E1.S также поддерживает функцию «горячей» замены для повышения удобства обслуживания, что является еще одним преимуществом по сравнению с M.2.

«XD6 EDSFF E1.S — это наш форм-фактор следующего поколения, который будет поддерживать будущие поколения твердотельных накопителей, оптимизированных для серверных платформ центров обработки данных», – сказал Пол Роуэн, вице-президент отдела маркетинга и проектирования твердотельных накопителей (SSD Marketing & Engineering) компании Kioxia Europe.

Kioxia XD6

Устройства Kioxia линейки XD6 соответствуют спецификациям PCIe 4.0 и NVMe 1.3c и доступны в форм-факторах E1.S 9,5 мм, 15 мм и 25 мм. Серия XD6 была разработана для обеспечения согласованной производительности, низкого значения задержки и надежности в круглосуточных облачных центрах обработки данных.

Ключевые особенности:

Производительность последовательного чтения и записи до 6500 Мбит/с и 2400 Мбит/с, соответственно;

Потребляемая мощность 15 Вт;

Параметры безопасности: TCG Opal;

Полная сквозная защита маршрута передачи данных;

Защита от отказов системы электропитания;

Расширенная информация о работоспособности накопителя;

Стабильная производительность и низкое значение задержки при датацентровых нагрузках;

Новый контроллер собственной разработки, оптимизированный для гипермасштабируемости.