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EDSFF Enterprise & Datacenter SSD Storage Form Factor форм-фактор



10.04.2025 «DатаРу Технологии» запустила производство новой линейки серверов общего назначения «ДатаРу ВМ» 1
22.04.2024 Созданы SSD-накопители, защищенные от радиации на случай ядерной войны 1
21.07.2023 Увидел свет SSD рекордной емкости. Его выпустило бывшее подразделение Intel, проданное конкуренту 1
16.03.2023 «Dатару» обновит линейку серверов общего назначения 1
17.11.2022 Производительность суперкомпьютера «Говорун» в ОИЯИ достигла 1,1 Пфлопс 1
09.11.2021 Kioxia представила SSD форм-фактора EDSFF, созданные с использованием технологии PCIe 5.0 1
25.06.2021 РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI 1
11.05.2021 Samsung создала оперативную память совершенно нового типа 1
12.04.2021 Fujitsu представила обновленные базовые элементы для архитектур цифровой трансформации 1
18.11.2020 РСК объявила о поддержке процессоров Ice Lake-SP и объектной системы хранения DAOS 1
11.11.2020 РСК представила интеллектуальные СХД «по требованию» с поддержкой DAOS 1
06.11.2020 Kioxia представляет первый в отрасли твердотельный накопитель с поддержкой PCIe 4.0 OCP «NVMe Cloud Specification» 1
30.06.2020 Kioxia представила SSD NVMe для ЦОДов в форм-факторе нового поколения 1
29.11.2019 РСК обновила линейку решений RSC Tornado для ресурсоемких научных и прикладных задач 1
03.04.2019 Intel выпустила процессоры с 56 ядрами 1
12.04.2018 ASBIS Cloud начинает поставки компактных хранилищ Intel RAF1000JSP 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

EDSFF и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12261 10
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 58 3
Kioxia Europe 11 3
Samsung Electronics 10336 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 435 2
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 61 1
Microsoft Corporation 24762 1
Google LLC 11895 1
Nvidia Corp 3533 1
Cisco Systems 5138 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Meta Platforms - Facebook 4454 1
Dell EMC 5041 1
Huawei 3989 1
AMD - Advanced Micro Devices 4279 1
Alibaba Group 431 1
Fujitsu 2043 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 123 1
Pure Storage 54 1
Exascend 1 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1485 1
SAS Institute 981 1
Seagate Technology 743 1
Innodisk 2 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 217 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3281 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30230 14
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 584 12
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1269 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24536 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9556 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11240 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21023 8
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1637 7
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14317 5
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HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1016 5
DDR - Double data rate 2765 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16211 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 669 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21571 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7982 4
RDMA - Remote Direct Memory Access - Удалённый прямой доступ к памяти 40 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 446 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 548 3
NAND flash memory - флеш-память 626 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4647 3
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PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 486 3
On-demand - "по требованию" 189 3
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Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 5
Intel SSD 32 5
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 8 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1356 4
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 4
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 49 3
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 3
РСК - RSC Storage on-Demand 6 3
Lustre GNU GPL - Lustre-on-demand - Распределённая файловая система массового параллелизма 7 3
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 2
Linux OS 10138 2
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 2
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Google TensorFlow 90 1
Intel Turbo Boost Technology 212 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 361 1
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 20 1
Intel Xeon E 193 1
Python PyTorch 50 1
Caffe - среда для глубинного обучения 19 1
Apache MXNet 13 1
Intel Ethernet Controller 12 1
ASBIS Cloud 3 1
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 36 1
Intel Agilex FPGA 11 1
Intel QAT - Intel QuickAssist 7 1
Intel OpenVINO 1 1
Intel Speed Select Technology 3 1
Intel Infrastructure Management 1 1
Intel Xeon Bronze 1 1
Intel eASIC 1 1
Intel Xeon Silver 16 1
Intel Flash Products Group - Intel Storage System All-Flash JBOF 1 1
Intel Storage System RAF 1 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Intel Ruler SSD 1 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 1
Intel 3D QLC SSD 8 1
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Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 436 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 330 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 214 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 946 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 329 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 124 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1503 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29695 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11117 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
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Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 289 1
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Физика - Physics - область естествознания 2668 1
Физика - Кварк - Quark 42 1
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ЦКП - Центр коллективного пользования 45 1
Tom’s Hardware 421 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 2
Mordor Intelligence 29 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 3
РАН - Российская академия наук 1908 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 317 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 36 1
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 2
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