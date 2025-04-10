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EDSFF Enterprise & Datacenter SSD Storage Form Factor форм-фактор
EDSFF и организации, системы, технологии, персоны:
|SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 217 1
|Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
|McNamara Daniel (Dan) - Макнамара Дэн 5 1
|Rowan Paul - Рован Пол 11 1
|Кореньков Владимир 9 1
|Коваленя Алексей 13 1
|Говорун Николай 2 1
|Tom’s Hardware 421 1
|IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 2
|Mordor Intelligence 29 1
|ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 3
|РАН - Российская академия наук 1908 2
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 317 2
|РАН - Академия наук СССР - АН СССР 36 1
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