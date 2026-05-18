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Intel Xeon Sierra Forest Intel Xeon Jasper Forest Intel Xeon Clearwater Forest

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.05.2026 Delta Computers анонсировала выпуск Delta Orca – специализированного сервера для современной инфраструктуры Lakehouse 1
18.05.2026 «Аквариус» представил серийный сервер на базе Xeon 6 с поддержкой MRDIMM и встроенными аппаратными ускорителями 1
02.12.2025 В России выпущена «самая мощная платформа для ИИ» 1
31.07.2025 В продажу выходят новые российские серверы, «на 10% дешевле иностранных» 1
07.02.2025 Intel теряет последнее. Продажи процессоров Xeon обвалились до уровня 13-летней давности 2
31.01.2025 Intel получила крупнейший убыток в истории 1
06.12.2024 У Intel колоссальные проблемы с освоением техпроцесса 2 нм. Процент брака зашкаливает, поставки новейших процессоров под угрозой срыва 1
11.10.2024 Российский облачный провайдер создал собственные серверы и ОС 1
07.08.2024 Intel внезапно опередила всех. Теперь у нее есть супертехпроцесс, о котором TSMC только мечтает 1
27.02.2023 Intel готовит суперсовременные процессоры. Но производить чипы будет TSMC, потому что Intel их выпускать не на чем 1
08.09.2022 Глава Intel: «Компания на дне». Битва с AMD за сервера почти проиграна 1
05.04.2018 Intel признал свое бессилие перед «чипокалипсисом» 1
23.09.2009 Intel представила 22-нм чипы 1
12.09.2003 "Клондайк" обновил модельный ряд серверов KLONDIKE President 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Intel Xeon Sierra Forest и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12817 11
AMD - Advanced Micro Devices 4647 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1104 4
Qualcomm Technologies 1977 3
Samsung Electronics 11070 2
MediaTek - Ralink 595 2
Selectel - Селектел 545 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1086 2
Ampere Computing 62 2
Nvidia Corp 4008 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 2
Intel SSG - Intel Software and Services Group 7 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1695 1
МегаФон 10766 1
Amazon Inc - Amazon.com 3281 1
Microsoft Corporation 25783 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13168 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2179 1
ANSYS 95 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 125 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1692 1
Synopsys - Синопсис 47 1
Acer Group - Acer Inc 2782 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4976 1
Nginx - Энджайникс 209 1
Adobe Systems 1598 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 629 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 57 1
Google LLC 12703 1
MediaTek Enpirion Power Solutions 7 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 35 1
BAE Systems 179 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 421 1
Klondike Computers - Клондайк Компьютерс 35 1
Intel Architecture Group - Intel Architecture Business Group - Intel Architecture and Technologies Group - Intel Advanced Architecture Development Group 29 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1762 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13890 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5703 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3908 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1690 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3443 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 182 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22600 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33531 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8790 8
DDR - Double data rate 3086 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12924 5
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1657 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22695 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53989 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10379 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28306 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2493 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4628 4
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26834 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7222 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6587 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24454 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 673 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5505 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10691 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18053 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15444 2
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 255 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7615 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8669 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2853 2
SRAM - static RAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 170 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3063 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16285 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12222 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2814 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14777 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3903 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1879 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 997 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13150 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5031 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18155 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 910 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8309 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 11
Intel x86 - архитектура процессора 2155 7
Intel Core Ultra Series - Intel Arrow Lake - Intel Panther Lake - Intel Lunar Lake 117 6
Intel Xeon Granite Rapids - серия серверных процессоров 11 5
Delta Computers - Delta BMC 18 2
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1372 2
Intel Turbo Boost Technology 216 2
Intel Meteor Lake 37 2
Nvidia RAPIDS 19 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2423 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 2
Selectel - SelectOS 16 1
Delta Computers - Delta Spider 7 1
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 88 1
Delta Computers - Delta Orca 1 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Linux OS 11548 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2188 1
Microsoft Windows 16904 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 471 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 575 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5740 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Adobe Photoshop 804 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 748 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 1
Statista 265 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 1
Intel Foveros 3D 12 1
Intel Sandy Bridge 145 1
AMD Sapphire 75 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 155 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 32 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
U.S. Department of Defense - RAMP-C - Rapid Assured Microelectronics Prototypes – Commercial 3 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
Чернышев Андрей 74 2
Zinsner David - Цинснер Дэвид 11 1
Holthaus Michelle - Холтхаус Мишель 13 1
Maloney Sean - Малони Шон 50 1
Величко Анатолий 1 1
Голухов Андрей 3 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 1
Вермишян Геворк 67 1
Гинятуллин Роман 61 1
Ансимов Константин 37 1
Нахимовский Константин 4 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Левиев Лев 31 1
Бойко Алексей 139 1
Мирилашвили Вячеслав 20 1
Перов Евгений 97 1
Бочаров Михаил 25 1
Ульрих Николай 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166430 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54773 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19164 2
Европа 24976 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47649 1
Южная Корея - Республика 7055 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19564 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
Китай - Тайвань 4248 1
США - Калифорния 4829 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1462 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
США - Аризона 549 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11727 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8086 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1772 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57764 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53538 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4023 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1777 2
Natcast - National Center for the Advancement of Semiconductor Technology - National Semiconductor Technology Center, NSTC - CHIPS Act of 2022 - CHIPS and Science Act - Research and Development, Competition, and Innovation Act Supreme Court Security Fundi 40 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12319 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3837 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2485 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21696 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5588 1
Закон Мура - Moore's law 214 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1380 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 49 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3397 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33800 1
Энергетика - Energy - Energetically 5864 1
Аренда 2694 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8852 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3107 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4675 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 888 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2392 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 1
Tom’s Hardware 602 4
TechSpot 188 3
The Register - The Register Hardware 1786 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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