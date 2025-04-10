«DатаРу Технологии» запустила производство новой линейки серверов общего назначения «ДатаРу ВМ»

Отечественный вендор серверного и сетевого оборудования «DатаРу Технологии» расширяет продуктовую линейку и запускает производство новых моделей серверов «ДатаРу ВМ». Новая серия представляет собой решения для корпоративных и облачных инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу Технологии».

Линейка серверов «ДатаРу ВМ» включает одно- и двухпроцессорные модели в форм-факторах 1U и 2U, построенные на базе процессоров Intel Xeon шестого поколения и AMD EPYC пятого поколения. За счет увеличенного числа ядер - в среднем на 45% больше по сравнению с линейками «ДатаРу ПИ» и «ДатаРу ПЛ» – новые серверы обеспечивают высокую плотность вычислительных ресурсов и подходят для решения ресурсоемких задач.

Для увеличения производительности системы в серверах используются модули памяти DDR5 с высокой пропускной способностью в 6400 МТ/с. Оптимизированные дисковые корзины с поддержкой накопителей EDSFF на базе PCIe 5.0 позволяют на 25% увеличить суммарную емкость по сравнению с традиционными SFF-решениями, а также обеспечивают прирост производительности хранилищ на 60%.

Линейка «ДатаРу ВМ» поддерживает FC HBA-адаптеры седьмого поколения с пропускной способностью 64 Гбит/с, что делает ее подходящим выбором для высоконагруженных корпоративных приложений, облачных вычислений и дата-центров.

«При запуске серии "ДатаРу ВМ" мы сосредоточились на высокой производительности, энергоэффективности и масштабируемости серверов, чтобы наши заказчики могли создавать надежные инфраструктуры, соответствующие самым современным требованиям», – сказал Александр Петьков, менеджер по продукту «Серверы» в «DатаРу Технологии».