Щедрейший подарок AMD всему миру. Новейшие процессоры Zen 6 заработают в старых ПК в сокете АМ5. Покупать новый не придется

Процессоры AMD с архитектурой Zen 6 смогут работать на существующих материнских платах с сокетом AM5. Уже как минимум два крупных производителя подтвердили их совместимость. С чипами Intel всегда все не так – пока AMD выпускает новые процессоры под старые сокеты, Intel делает новые CPU под старые процессоры.

Сэкономить на обновлении ПК

Компания AMD позволит пользователям не тратить деньги на новую материнскую плату при переходе на новейшие процессоры с архитектурой Zen 6, которые сейчас находятся в разработке. Как пишет портал TechSpot, установить их можно будет в уже доступные в продаже платы на сокете AM5, который был представлен в сентябре 2022 г.

Премьера чипов AMD Ryzen на базе Zen 6 ожидается сравнительно скоро – в начале 2027 г. Как минимум два крупных производителя материнских плат уже подтвердили совместимость этих процессоров с нынешними платами на АМ5 – это сделала тайваньская Asus и ее «дочка» Asrock.

Предупредить заранее

Стоит подчеркнуть, что Asus и Asrock с официальными заявлениями не выходили. Однако редактор китайского портала ITHome под псевдонимом Ruby_Rapids в своем микроблоге в соцсети Х (заблокирована в России) опубликовал флаер с анонсом будущей материнской платы Asus B850.

Флаер предназначен для китайского рынка. На нем прямо указано, что эта плата поддерживает процессоры с Zen 6.

Помимо этого, осенью 2025 г. на канале Asrock на китайском видеохостинге Bilibili подтвердило поддержку Zen 6 платой B850. Другие партнёры AMD по материнским платам, включая Gigabyte и MSI, в скором будущем вероятно, предоставят дополнительные подтверждения, отмечает TechSpot.

Все сходится

Технически, AMD и сама косвенно подтвердила совместимость чипов на Zen 6 с сокетом AM5. Она ранее неоднократно заявляла о готовности поддерживать АМ5, по меньшей мере, до 2027 г. Чипы на Zen 6, напомним, должны выйти в начале 2027 г., а некоторые модели вполне могут увидеть свет и в конце 2026 г., то есть примерно через год.

К моменту выхода материала информации о новых CPU почти не было. Известно лишь, что они получат чиплетную компоновку – на одной подложке расположатся несколько объединенных друг с другом кристаллов. Чипы пользовательского уровня получат вплоть до 24 вычислительных ядер и 48 потоков, кэш-память L3 объемом до 48 МБ и тактовые частоты вплоть до 7 ГГц. Для сравнения, у популярных сейчас Ryzen с архитектурой Zen 4 пиковая частота не превышает 5,7 ГГц в идеальных условиях.

И нашим, и вашим

На процессорах AMD Zen 6 будут собираться вовсе не только компьютеры и ноутбуки. По информации TechSpot, компании Sony и Microsoft уже видят их в составе своих игровых консолей PlayStation и Xbox следующего поколения.

Здесь тоже все сходится – Нынешние PS 5 и Xbox Series X построены на чипах AMD, равно как и их предшественницы в лице PS 4 и Xbox One. Смена поколений приставок происходит раз в шесть-семь лет, то есть следующие консоли вполне могут появиться одновременно с дебютом первых CPU AMD Zen 6.

TechSpot пишет, что консоль Microsoft будет оснащена 10-ядерным гибридным процессором AMD. В то же время линейки процессоров Zen 6 для ноутбуков, включая Gator Rande и Medusa Point, могут появиться в 2027 г.

Базовые процессоры Zen 6 будут выпускаться по 3-нанометровому техпроцессу на фабриках TSMC, а более производительным моделям достанется суперсовременная топология 2 нм. Напомним, что Intel до сих пор выпускает чипы по нормам 10 нм.

К слову об Intel

AMD очень сильно опережает Intel в плане технологичности своих новейших процессоров. Intel пытается не отставать – следующее поколение своих CPU она собирается перевести на собственный техпроцесс 18А, якобы 1,8-нанометровый, но сейчас у нее большие проблемы с браком.

Флагманские чипы Nova Lake-S, по предварительным данным будут иметь до 52 ядер, что более чем вдвое превышает максимальное количество ядер нынешней флагманской линейки Intel – Arrow Lake.

Однако даже если Intel удастся увеличить объемы выпуска рабочих кристаллов, она все равно заставит пользователей покупать новую материнскую плату. Для этих чипов потребуется сокет LGA 1854, что предвещает появление материнских плат серии 900. Intel поступает так почти всегда.

Также у Intel есть опыт по выпуску старых процессоров многолетней давности под новыми названиями.