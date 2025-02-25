Pegatron - ASRock

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|25.02.2025
|
Топовые процессоры AMD «невзлюбили» материнские платы популярного в России вендора и часто ломаются при включении ПК
«Смертельная» связка CPU Ryzen и матплат AsRock Новейшие высокопроизводительные процессоры AMD Ryzen 9800XD для персональных компьютеров часто сгорают при работе в связке с материнскими платами тайваньской AsRock, пишет Tom’s H
|05.03.2018
|
«Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 на базе ASRock Rack
D-Link объявила о выпуске новой версии комплексного UTM-решения компании «Смарт-Софт» с расширенными функциональными возможностями – Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 на базе серверных платформ ASRock Rack.D-Link и «Смарт-Софт» являются технологическими партнерами в области решений информационной безопасности. В феврале 2017 года компании представили программно-аппаратный комплекс Tra
|15.09.2010
|
ASRock представил мини-ПК на базе Intel Core i3
Компания ASRock представила мини-компьютер Vision 3D. Новинка позиционируется в качестве альтернативы классическим полноразмерным компьютерам. ASRock Vision 3D обладает компактным алюминиевым кор
|18.05.2010
|
В системных платах ASRock появилась технология подзарядки мобильных гаджетов
Компания ASRock – производитель системных плат и недорогих компьютеров – представляет технологию ASRock App Charger. Она позволяет ускорить время зарядки мобильных устройств (до 40%) и предлагает
|10.11.2009
|
ASRock представила новую линейку неттопов на платформе Nvidia Ion
Компания ASRock — производитель системных плат, нетбуков и неттопов — представила новую линейку неттопов на российском рынке. В новую линейку вошли модели NetTop Ion330HT-BD, Ion330HT, а также Ion330Pro
|17.08.2004
|
ASRock представила материнскую плату стоимостью $70
Компания ASRock выпустила материнскую плату З4 combo, на которой установлены два процессорных разъема LGA 775 и Socket 478. Основные технические характеристики: поддержка процессоров Pentium 4 и Celeron
|16.02.2004
|
ASRock представил материнскую плату P4S55FX+
Компания ASRock анонсировала материнскую плату P4S55FX+. В ней использован усовершенствованный южный м
