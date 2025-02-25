Разделы

Pegatron - ASRock

25.02.2025 Топовые процессоры AMD «невзлюбили» материнские платы популярного в России вендора и часто ломаются при включении ПК

«Смертельная» связка CPU Ryzen и матплат AsRock Новейшие высокопроизводительные процессоры AMD Ryzen 9800XD для персональных компьютеров часто сгорают при работе в связке с материнскими платами тайваньской AsRock, пишет Tom’s H
05.03.2018 «Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 на базе ASRock Rack

D-Link объявила о выпуске новой версии комплексного UTM-решения компании «Смарт-Софт» с расширенными функциональными возможностями – Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 на базе серверных платформ ASRock Rack.D-Link и «Смарт-Софт» являются технологическими партнерами в области решений информационной безопасности. В феврале 2017 года компании представили программно-аппаратный комплекс Tra
15.09.2010 ASRock представил мини-ПК на базе Intel Core i3

Компания ASRock представила мини-компьютер Vision 3D. Новинка позиционируется в качестве альтернативы классическим полноразмерным компьютерам. ASRock Vision 3D обладает компактным алюминиевым кор
18.05.2010 В системных платах ASRock появилась технология подзарядки мобильных гаджетов

Компания ASRock – производитель системных плат и недорогих компьютеров – представляет технологию ASRock App Charger. Она позволяет ускорить время зарядки мобильных устройств (до 40%) и предлагает
10.11.2009 ASRock представила новую линейку неттопов на платформе Nvidia Ion

Компания ASRock — производитель системных плат, нетбуков и неттопов — представила новую линейку неттопов на российском рынке. В новую линейку вошли модели NetTop Ion330HT-BD, Ion330HT, а также Ion330Pro
17.08.2004 ASRock представила материнскую плату стоимостью $70

Компания ASRock выпустила материнскую плату З4 combo, на которой установлены два процессорных разъема LGA 775 и Socket 478. Основные технические характеристики: поддержка процессоров Pentium 4 и Celeron
16.02.2004 ASRock представил материнскую плату P4S55FX+

 Компания ASRock анонсировала материнскую плату P4S55FX+. В ней использован усовершенствованный южный м

Pegatron и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2102 36
AMD - Advanced Micro Devices 4477 27
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 682 27
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 391 25
Intel Corporation 12553 19
Nvidia Corp 3747 14
Microsoft Corporation 25272 6
Acer Group - Acer Inc 2664 6
Biostar - Biostar Microtech 34 5
PowerColor 13 5
Dell EMC 5098 4
HP Inc. 5765 4
XFX - PINE Technologies 14 3
Apple Inc 12660 3
Samsung Electronics 10645 3
IBASE Technology 7 2
Smart-Soft - Смарт-Софт 63 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 359 2
CyberLink 36 2
Dell Alienware Corp 141 2
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 2
Lenovo Group 2366 2
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 64 2
Sony 6637 2
D-Link - Д-Линк Трейд 383 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1030 2
Qualcomm Technologies 1914 2
CyberPower Systems - Сайбер пауэр системс 28 1
Zotac 22 1
2domains 4 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 266 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 61 1
Google LLC 12288 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 340 1
Capcom 283 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 1
Atari 155 1
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 15 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 33 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 4
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 289 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2714 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3006 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5273 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4949 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6310 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 435 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3470 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4807 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3548 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1140 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 291 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 162 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1579 34
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 33
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 29
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4198 17
DDR - Double data rate 2928 14
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 714 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 8
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1455 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 7
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1558 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3543 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73492 5
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1099 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3718 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1084 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6320 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1613 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2261 4
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 3
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 519 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 3
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 880 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 3
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1475 3
Электроника - CPU overclocking - Central processing unit overclocking - разгон процессора, компьютера, оверклокинг 84 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10346 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4050 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 552 20
Microsoft Windows 16371 7
AMD Sapphire 74 6
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 160 6
Microsoft DirectX 718 6
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 646 5
AMD Radeon 289 4
AMD SenseMI Technology 10 4
AMD Memory Group - AMD Memory Guard - AMD Smart Access Memory - AMD RAM 19 4
Intel x86 - архитектура процессора 1986 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1355 4
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 67 4
AMD Radeon DNA - AMD RDNA 39 4
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 856 4
Microsoft DirectX Raytracing - Microsoft DXR 10 3
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 174 3
AMD Radeon Anti-Lag 4 3
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 87 3
AMD Infinity Cache 4 3
InterSystems Cache 138 3
AMD FSR - AMD FidelityFX Super Resolution 6 3
Microsoft Windows 10 1880 3
Microsoft Windows 7 1994 3
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 3
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 3
Intel Core i - Cерия процессоров 530 3
AMD Ryzen Master 6 2
AMD Ryzen AM4 - Серия микропроцессоров 22 2
AMD StoreMI 3 2
AMD Infinity Architecture 6 2
AMD Radeon Software - AMD Radeon Software Adrenalin - AMD Radeon Settings - AMD Catalyst - ATI Catalyst 27 2
AMD Embedded Solutions - AMD Ryzen Embedded - Серия микропроцессоров 7 2
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 142 2
AMD PBO - AMD Precision Boost Overdrive - технология оптимизации нагрузок в один клик 5 2
Microsoft Windows 11 722 2
Nvidia ION 51 2
AMD GPUOpen 5 2
Pegatron - ASRock Rack 4 2
Intel Core - Intel Raptor Lake 72 2
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 3
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 8 2
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 2
Herkelman Scott - Херкельман Скотт 3 2
Мельников Алексей 72 1
Копосов Максим 73 1
Ernt Kristy - Эрнт Кристи 6 1
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 615 1
Hu Samson - Ху Самсон 1 1
Turnbull Stephen - Тернбулл Стивен 1 1
Ермолов Александр 2 1
Савельев Дмитрий 10 1
Медова Татьяна 5 1
Васюк Сергей 4 1
Мустафаев Тимур 13 1
Wallosek Igor - Валлосек Игорь 3 1
Shih Jonney - Ши Джонни 13 1
Johnson Judy - Джонсон Джуди 3 1
Shen Jerry - Шен Джерри 30 1
Галушкин Олег 182 1
Мишустин Михаил 744 1
Калинин Александр 178 1
Иванов Борис 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 157523 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53500 12
Китай - Тайвань 4136 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 5
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 3
Азия - Азиатский регион 5753 2
Япония 13553 2
Европа 24654 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 683 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4102 1
Индия - Bharat 5709 1
Америка Южная 869 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1450 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1070 1
Канада 4988 1
Южная Корея - Республика 6865 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Бразилия - Федеративная Республика 2454 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 12
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1538 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 130 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 2
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 43 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2496 1
Английский язык 6881 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 333 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 397 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2329 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 113 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 731 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1345 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5312 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
DigiTimes - Издание 1326 12
Tom’s Hardware 526 7
Reddit 361 4
TechSpot 161 2
Neowin 181 1
PCWorld - PC World 46 1
Igor’s Lab 7 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 1
BleepingComputer - Издание 418 1
ITHome 40 1
Cinebench 29 2
Jon Peddie Research 42 2
Gartner - Гартнер 3615 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 2
Black Hat - Конференция 117 1
