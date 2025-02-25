Топовые процессоры AMD «невзлюбили» материнские платы популярного в России вендора и часто ломаются при включении ПК

«Смертельная» связка CPU Ryzen и матплат AsRock

Новейшие высокопроизводительные процессоры AMD Ryzen 9800XD для персональных компьютеров часто сгорают при работе в связке с материнскими платами тайваньской AsRock, пишет Tom’s Hardware.

Обстоятельства, при которых происходит поломка процессора, отличаются весьма значительно от случая к случаю. Некоторые экземпляры 9800X3D выходят из строя уже на этапе первой загрузки ПК, другие – спустя несколько часов, дней или даже недель после начала использования. Отдельные пользователи и вовсе утверждают, что этот процессор, выпущенный AMD, в их случае был «мертвым» еще до подключения «железа» к электросети.

На момент публикации данного материала ветка на Reddit, посвященная теме выхода из строя AMD Ryzen 7 9800X3D, содержит описание 42 случаев отказа CPU сразу после прохождения компьютером процедуры самотестирования при включении (Power-On Self-Test; POST). При этом лишь в трех из них материнская плата, в которую был установлен процессор, была произведена не AsRock, а другими вендорами – Asus, Gigabyte и MSI. Наибольшее количество поломок – 30 – приходится на чипсеты X870.

Кроме того, зафиксировано четыре «смертельных» исхода для других процессоров AMD Ryzen девятитысячной серии – все с участием системных плат AsRock. Небольшое количество пользователей утверждает, что они столкнулись с поломкой Ryzen 9800X3D более одного раза. Некоторым же посчастливилось получить бесплатную замену, и более проблема их не преследовала.

В соответствующей теме на Reddit несколько раз упоминается относительно простое решение, которое якобы позволяет «воскресить» внезапно переставший работать Ryzen 7 9800X3D. Оно сводится к перепрошивке BIOS материнской платы с откатом на более раннюю и стабильную версию.

© huettenhoelscher / Фотобанк Фотодженика Процессоры AMD Ryzen 9800XD нередко выходят из строя при работе в связке с системными платами AsRock

Как отмечает Tom’s Hardware, AMD и AsRock, вероятно, известно о проблеме, однако причина ее возникновения пока не установлена.

AMD Ryzen 7 9800X3D – восьмиядерный x86-процессор, построенный на базе микроархитектуры Zen 5. Чип, позиционирующийся производителем в качестве игрового, поступил в продажу в начале ноября 2024 г. по рекомендованной цене $479. В России сегодня его можно приобрести примерно за 80 тыс. руб. у одного из крупных онлайн-ритейлеров.

Инциденты с «горящими» Ryzen

Чуть более 40 свидетельств о выходе из строя весьма популярной модели процессора, каковой является AMD Ryzen 7 9800X3D, вряд ли можно считать доказательством наличия у этой проблемы массового характера. Тот факт, что подавляющее большинство описанных случаев, предполагает использование процессора AMD в связке с материнской платой производства AsRock, способен несколько насторожить, однако в действительности это может оказаться простым совпадением – матплаты AsRock весьма популярны среди пользователей чипов AMD, отмечает Tom’s Hardware.

В недавней истории AMD уже бывали случаи довольно массового перегрева CPU с дальнейшим выходом из строя. В апреле 2023 г. в Сети начали появляться жалобы пользователей игровых ПК на выход из строя процессоров AMD Ryzen 7 7000, в том числе с 3D-кешем (X3D), из-за серьезного перегрева. Помимо самих процессоров, в некоторых случаях физическому подтверждению подвергалась и материнская плата – серьезный урон мог получить и разъем для установки CPU (сокет).

Источники Tom’s Hardware в Asus, знакомые с ситуацией и подтверждавшие факт наличия проблемы, главной ее причиной называли подачу чрезмерно высокого напряжения на CPU, что в свою очередь приводило к сильному нагреву микросхемы, выходу из строя встроенных в нее датчиков температуры и системы защиты от ее перегрева. В результате процессор продолжал работать в экстремальном режиме, не имея никакого представления о собственной температуре, что в конечном счете и приводило CPU к выходу из строя.

Впоследствии AMD частично признала проблемы с собственными процессорами, но при этом ограничилась моделями Ryzen серии 7000 c 3D-кешем. В компании сообщили, что поломка действительно происходит из-за неправильных настроек питания CPU в BIOS при разгоне устройства и посоветовали пострадавших обратиться в службу поддержки AMD.

В свою очередь вендоры материнских плат, в том числе Asus, выпустили обновление прошивки UEFI, в которой принудительно ограничили максимальное напряжение, подаваемое на микросхему, 1,3В.

В марте 2023 г. CNews писал о том, что утилиты материнских плат MSI, Gigagbyte, Asrock и Asus позволяют физически уничтожить популярный игровой процессор AMD Ryzen 7 5800X3D в мгновение ока. В программах вроде MSI Center достаточно выставить напряжение на чип свыше 1,3В, чтобы лишиться 449-долларового CPU.

Intel не отстает

Не только AMD «отличилась» вместе с партнерами выпуском «горящих» процессоров в недавнем прошлом.

В 2024 г. топовые на тот момент CPU основного конкурента AMD – Intel – потребительского уровня – Core i9 13 и 14 поколений, начали беспокоить владельцев своей нестабильной работой. Американскому чипмейкеру потребовалось несколько месяцев на поиск «виновника», которым оказался дефект контура тактового дерева схемы производительных вычислительных ядер процессора (IA), гарантирующий синхронное получения тактового сигнала всеми компонентами микросхемы с возникновение проблемы под названием Vmin Shift.

Попутно выяснилось, что проблеме подвержены не только флагманы, но и все десктопные чипы Raptor Lake с «теплопакетом» от 65 Вт.

Под Vmin в Intel подразумевают минимальное значение напряжения, подаваемого на контакты процессора, которое необходимо для обеспечения на 100% стабильной работы микросхемы. CPU сам следит за тем, чтобы текущее напряжение не падало ниже этого порогового значения. Ситуация, в которой устройство по той или иной причине более не способно демонстрировать стабильную работу при Vmin называется «смещением Vmin», или Vmin Shift.