Прорывной процессор AMD можно физически уничтожить за секунду с помощью ошибки в ПО

Как «убить» процессор за пару секунд

Программное обеспечение, поставляемое вместе с материнскими платами для ПК ряда производителей, позволяет пользователю буквально за считанные секунды вывести из строя процессор AMD Ryzen 7 5800X3D – популярную и сравнительно недорогую модель, рассчитанную на любителей видеоигр. Об этом сообщил портал Igor’s Lab, владелец и автор которого Игорь Валлосек (Igor Wallosek) на собственном печальном опыте убедился в опасности разгона, несанкционированного производителем CPU.

Мужчина опытным путем выяснил, что приложение MSI Center для Windows тайваньского производителя системных плат MSI, позволяет обходить предусмотренные AMD ограничения по уровню напряжения на чип 5800X3D, а также свободно менять заблокированный множитель, несмотря на то, что правка этих параметров запрещена на уровне BIOS матплаты.

Опасные эксперименты

Запустив MSI Center на своем ПК на базе материнской платы MSI B550 Unify, Валлосек сперва поэкспериментировал с изменением тактовой частоты. К выходу процессора из строя подобные манипуляции не привели – в худшем случае машина зависала или демонстрировала «синий экран смерти» (BSoD), а при перезагрузке параметры разгона откатывались к первоначальным.

Однако стоило Валлосеку лишь незначительно поднять напряжение выше стандартных 1,3 В, как его компьютер моментально затих и в дальнейшем при попытке запуска лишь подмигивал светодиодным индикатором на материнской плате, тем самым сигнализируя о неработоспособность процессора.

Журналист издания Tom’s Hardware Аарон Клотц (Aaron Klotz), обладатель Ryzen 7 5800XD и материнской платы MSI B450 Pro Carbon AC лично убедился в наличии подобных настроек в ПО MSI. MSI Center в рамках «пользовательского сценария» предоставил ему практическую возможность увеличивать напряжение, подаваемое на процессор, вплоть до 1,55 В, а множитель – и вовсе без каких-либо ограничений. Утилита никак не протестовала, когда Клотц указывал значение “80” в графе «множитель» (Ratio), что при применении настроек должно было дать тактовую частоту CPU на абсурдно высоком уровне в 8 ГГц.

В опасности не только владельцы матплат MSI

По словам Валлосека, дальнейшее изучение вопроса силами сообщества показало, что «убить» процессор чрезмерно высоким напряжением позволяет не только софт компании MSI. ПО таких производителей системных плат как Asus, Asrock и Gigabyte также предоставляет пользователя опасный уровень свободы действий по разгону процессора.

Igor's Lab уведомила MSI о наличии проблемы в ее ПО.

Чем интересен Ryzen 7 5800X3D

Процессор Ryzen 7 5800X3D поступил продажу в апреле 2022 г. AMD позиционировала его как самый производительный игровой CPU на момент анонса новинки. Ее рекомендуемая розничная цена на старте продаж в США составляла $449. В российской рознице этот процессор можно приобрести по цене около 32 тыс. руб.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2023 ритейл

Согласно маркетинговым материалам, опубликованным компанией, при тестировании игровых приложений в разрешении 1080P Ryzen 7 5800X3D оказывался примерно на 15% быстрее построенного на той же архитектуре Zen 3 процессора Ryzen 5900X, несмотря на то, что последний имеет больше ядер – 12 против восьми.

Повышенную производительность Ryzen 7 5800X3D обеспечивает увеличенный до 96 МБ (по 12 МБ на ядро) объем кеш-памяти третьего уровня (L3), выполненной по технологии 3D V-Cache. Она предполагает установку дополнительного кристалла SRAM-памяти емкостью 64 МБ прямо на основной процессорный чип.

Данная конструктивное решение имеет по меньшей мере один существенный недостаток – дополнительный слой памяти поверх кристалла значительно ухудшает рассеивание тепла, образующегося при работе процессора и снижает эффективность его охлаждения.

Именно поэтому AMD была вынуждена понизить базовую и максимальную тактовые частоты 5800X3D в сравнении с аналогичной моделью, выполненной без использования технологии 3D V-Cache – 5800X. Кроме того, во избежание перегрева и выхода CPU из строя инженеры компании полностью заблокировали его разгон и ограничили рабочее напряжение 1,35 В, отмечает Tom’s Hardware. В самой AMD такое решение объясняли тем, что дополнительная SRAM-память якобы не рассчитана на работу под напряжением свыше 1,35 В.

Когда софт сильнее «железа»

AMD и самой случалось выпускать ПО, способное вывести из строя «железо». Так, в апреле 2022 г. CNews писал о том, что драйверы видеокарт AMD Adrenalin версии 22.3.1 без ведома пользователя меняли настройки режимов работы процессоров Ryzen в BIOS, тем самым автоматически их разгоняя. Баг, впоследствии признанный разработчиками софта, мог вызвать нестабильную работу системы и в теории лишить владельцев CPU права на гарантийное обслуживание.