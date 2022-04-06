Видеокарты AMD тайком от пользователя разгоняют процессор. Есть риск остаться без гарантии

Ryzen погнали

Графические драйверы AMD могут автоматически разгонять процессор компьютера. Осуществляется это путем изменения настроек в BIOS (UEFI) материнской платы, причем без ведома и разрешения пользователя. В подобной ситуации возникают риски нестабильной работы ПК и даже потери заводской гарантии на CPU.

По сообщению немецкого издания Igor’s Lab, проблема возникает исключительно у владельцев конфигураций, включающих одновременно центральный процессор и графический ускоритель фирмы AMD. Пользователи любых других комбинаций «железа», например, CPU AMD и видеокарты Nvidia – в безопасности.

Параметры работы процессора, которые задаются в BIOS, могут модифицироваться ПО Adrenalin версии 22.3.1 (выпущено в середине марта 2022 г.) при загрузке профиля видеокарты, в том числе и «по умолчанию». Это касается настроек функции авторазгона Precision Boost Overdrive (PBO) – верхнего порога напряжения, подаваемого на чип, а также его максимальной тактовой частоты – их софт AMD может перезаписать произвольными значениями. Достоверно неизвестно, затрагивает ли вероятный баг только те системы, в которых пользователь вручную правил настройки процессора в BIOS до установки обновления драйверов, или ему подвержены и «нетронутые» конфигурации.

Adrenalin заставляет процессоры работать быстрее вне зависимости от желания пользователя

AMD подтвердила факт наличия проблемы с драйверами Adrenalin в разговоре с журналистами издания Tom’s Hardware. По словам представителя компании, ее специалисты занимаются поиском причины некорректной работы фирменного ПО. Масштаб проблемы пока неизвестен.

Виноват Ryzen Master?

Корень проблемы, предположительно, находится в модуле Ryzen Master, который в 2021 г. был включен AMD в графические драйверы Adrenalin. До этого Ryzen Master – компонент для управления параметрами разгона процессоров AMD Ryzen при помощи простого графического интерфейса – поставлялся в виде самостоятельной утилиты для Windows, которую можно скачать с официального сайта компании. Интегрируя утилиту с инструментами управления видеокартой, AMD рассчитывала упростить для пользователя процедуру разгона ключевых компонентов системы.

Вероятно, взаимосвязанность инструментов для разгона CPU и GPU и приводит к тому, что загрузка профиля видеоадаптера приводит к незаметному изменению параметров процессора в BIOS.

Вероятные риски

Разгон процессора нужен далеко не всем пользователям ПК. Им обычно занимаются любители компьютерных игр или экспериментаторы, пытающиеся «выжать максимум» из имеющегося железа. Многие конфигурации, включающие, к примеру, недорогие материнские платы или системы охлаждения, просто не подходят для этого.

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Работа CPU на более высоких частотах, под повышенным напряжением, неизбежно приводит к усиленному тепловыделению. Дешевые кулеры могут не справляться с отводом тепла, что обернется троттлингом – снижением частоты CPU и, соответственно, производительности. Физически из строя процессор, скорее всего, не выйдет, поскольку оснащен аппаратными средствами защиты от перегрева. Некорректные настройки процессора в BIOS могут приводить к нестабильной работе и «падению» операционной системы с демонстрацией знаменитого «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death) Microsoft Windows.

Помимо угрозы нестабильной работы компьютера в целом, как отмечает Tom’s Hardware, такой «непрошенный» разгон несет и другую, более серьезную опасность – возможность лишиться заводской гарантии на процессор. Изменение параметров производительности CPU AMD вручную означает автоматическую потерю гарантии. ПО AMD, как правило, предупреждает об этом пользователя при попытке разгона чипа, требуя подтвердить свои намерения. В случае, описанном Igor’s Lab, все иначе – софт AMD не только не спрашивает у пользователя разрешения на разгон, но даже не предупреждает о намерении его осуществить.

Tom’s Hardware поинтересовалось у AMD о судьбе гарантии на процессоры, которые оказались разогнанными в результате срабатывания бага в ПО Adrenalin, однако на момент публикации данного материала ответ получен не был.

Как с этим бороться

Официального решения данной проблемы AMD пока не предложила. Пользователи, столкнувшиеся с ней, выяснили, что в данном случае помогает удаление модуля Ryzen Master. Для этого необходима сторонняя бесплатная утилита Radeon Software Slimmer. Дистрибутив и исходный код программы опубликован на хостинге ИТ-проектов Github. Использовать ее, как предупреждает автор, следует на собственный страх и риск.

Удаление модуля осуществляется на вкладке «После установки» (Post Install) –> «Запланированные задачи» (Scheduled Tasks), необходимая опция – AMDRyzenMasterSDK.