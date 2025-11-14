Разделы

AMD Radeon Software - AMD Radeon Software Adrenalin - AMD Radeon Settings - AMD Catalyst - ATI Catalyst

14.11.2025 Владельцы ПК с видеокартами AMD могут разориться на SSD. Кривые драйверы приводят к их скоростному износу 1
31.03.2023 Прорывной процессор AMD можно физически уничтожить за секунду с помощью ошибки в ПО 1
06.03.2023 Новый драйвер видеокарт AMD «убивает» Windows без возможности восстановления 1
18.11.2020 AMD объявила о доступности видеокарт Radeon RX 6800 серии 1
29.10.2020 AMD представила графику AMD Radeon RX 6000 серии 1
15.07.2020 AMD представила новую версию драйвера AMD Radeon Software 2
18.06.2020 AMD объявила о поддержке проекта аппаратного ускорения машинного обучения в Windows 10 1
18.05.2020 AMD запустила серию обучающих видеороликов Did You Know для геймеров 2
17.12.2018 AMD внедряет трансляцию ПК-на-VR в драйвер Radeon Software 4
15.11.2018 AMD представила видеокарту Radeon RX 590 с техпроцессом 12 нм 1
26.04.2018 Asus представила новый бренд видеокарт AREZ 1
18.04.2017 Sapphire представила видеокарту Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition для геймеров 1
08.12.2016 AMD представила ПО Radeon Software Crimson ReLive Edition 5
26.12.2014 Вышел дистрибутив Rosa Desktop Fresh KDE R5 1
07.06.2013 Вышел Rosa Desktop Fresh R1 с поддержкой Microsoft Hyper-V и Steam 1
26.10.2012 Новые технологии AMD ускорят работу игр и приложений на Windows 8 1
16.09.2010 Обновления ATI Catalyst будут распространяться через платформу Steam 1
29.03.2010 AMD переходит на OpenGL 4.0 1
25.03.2009 ATI Catalyst 9.3 оснащен поддержкой Microsoft Windows 7 1
22.05.2008 Анонсирован AMD Catalyst 8.5 для Linux 2
25.01.2008 Практика: драйверы для ноутбука - выжимаем максимум 1
17.01.2008 AMD выпустила Catalyst 8.1 1
19.11.2007 AMD: новая платформа для игровых ПК и рабочих станций 1
19.11.2007 AMD Spider: настольная платформа для энтузиастов 1
15.11.2007 ATI Radeon HD 3800: новая серия, новый процессор 1
03.04.2007 ЖК-монитор Apple Cinema Display HD — 23-дюймовая мечта дизайнера 1
12.03.2007 Ноутбук Toshiba Satellite M100 – между стилем и совершенством 1

AMD - Advanced Micro Devices 4454 21
AMD Graphics Product Group - ATI 963 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2093 5
Microsoft Corporation 25205 4
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 176 3
Gigabyte Technology 384 3
Nvidia Corp 3707 3
X Corp - Twitter 2902 2
Toshiba Corporation 2954 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 676 2
Pegatron - ASRock 55 2
Khronos Group 8 1
Gearbox Software 108 1
Eizo 27 1
XFX - PINE Technologies 14 1
PowerColor 13 1
Samsung Electronics 10590 1
Dell EMC 5088 1
Lenovo Group 2355 1
Apple Inc 12583 1
LG Electronics 3669 1
Intel Corporation 12518 1
HP Inc. 5753 1
Fujitsu 2066 1
Philips 2075 1
Sony 6629 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 380 1
Valve Software 232 1
Adobe Systems 1570 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 1
Blender 46 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
Foxconn - Linksys 107 1
Sapphire Technology 10 1
Google LLC 12201 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1384 1
EPIC Telecom Invest 207 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4134 20
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17760 15
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21750 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25916 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4592 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5941 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12854 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7668 4
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1471 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3087 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14952 4
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1542 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14736 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1835 3
Контрастность 2935 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3692 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10286 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27044 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56690 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2241 3
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 709 3
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 243 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1064 3
MultiView - Picture-In-Picture 23 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1823 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 944 2
HyperTransport - Lightning Data Transport - двунаправленная последовательно-параллельная компьютерная шина с высокой пропускной способностью и малыми задержками 90 2
Repository - Репозиторий 1023 2
Компьютеризация - Cooler - кулер 144 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2806 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14323 2
Вентилятор - Fan 1021 2
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 629 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12928 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12682 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17570 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6291 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2292 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16646 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8104 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 642 17
Microsoft DirectX 717 11
Microsoft Windows 16269 8
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 174 7
AMD Radeon HD 281 6
AMD Radeon 290 6
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 6
Linux OS 10824 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 547 5
AMD Radeon Chill 5 4
AMD - ATI CrossFireX 30 4
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 263 4
Microsoft Windows XP 2418 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 422 4
AMD Radeon Relive 6 3
Microsoft DirectX Raytracing - Microsoft DXR 10 2
AMD Radeon WattMan 2 2
AMD Infinity Cache 4 2
AMD FirePro - AMD ATI FirePro - графический адаптер 49 2
InterSystems Cache 138 2
AMD Phenom 126 2
AMD Mobility Radeon 232 2
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 41 2
Microsoft Windows 10 1870 2
Mozilla Firefox - браузер 1916 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 257 2
AMD GCN - Graphics Core Next - Архитектура GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 40 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 118 2
AMD Radeon ProRender Developer Suite - Физический процессор для рендеринга 38 2
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 60 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 272 2
AMD Radeon DNA - AMD RDNA 38 2
AMD Sapphire 74 2
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 34 1
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 1
AMD Radeon Overlay 1 1
AMD Radeon Anti-Lag 3 1
Asus Auto-Extreme - автоматизированная технология производства 4 1
Mesa - библиотека графических API OpenGL и Vulkan с открытым исходным кодом 18 1
Ксенин Алекс 311 2
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 2
Бровкин Дмитрий 55 1
Herkelman Scott - Херкельман Скотт 3 1
Wallosek Igor - Валлосек Игорь 3 1
Kinnestrand Stefan - Киннестранд Стефан 1 1
Здравкович Андрей 2 1
Lisa Su - Лиза Су 55 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 155710 2
Китай - Тайвань 4120 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18088 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1429 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53336 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25803 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5256 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1677 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1535 2
Английский язык 6857 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 981 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4343 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1625 1
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 110 1
Reference - Референс 201 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1436 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1220 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4305 1
Reddit 351 2
ComputerBase 12 1
Reg Hardware 91 1
Igor’s Lab 7 1
23ABC News 172 1
Tom’s Hardware 505 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8346 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 348 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
