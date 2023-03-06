Новый драйвер видеокарт AMD «убивает» Windows без возможности восстановления

Драйвер-«убийца»

Инсталляция драйверов Adrenalin для видеокарт AMD может приводить к выходу из строя ПК под управлением Microsoft Windows 10 и Windows 11, пишет PC World.

После завершения установки и последующего перезапуска система демонстрирует «синий экран смерти» (BSoD) и сообщение “Inaccessible Boot Device” («загрузочное устройство недоступно»), затем автоматически перезагружается с идентичным исходом. Другими словами, компьютер уходит в бесконечный цикл перезагрузки. Выход из него для рядового пользователя оказывается сложной задачей.

Причина кроется в содержащем редкий и трудновоспроизводимый баг системном ПО. Официальное исправление пока недоступно, однако «встречи» с этой ошибкой можно избежать, а столкнувшись с ней – воспользоваться временным решением, предложенным AMD, которое представляется не менее экзотичным, чем собственно баг.

Условия возникновения ошибки

По словам Брэда Чакоса (Brad Chacos), исполнительного редактора PC World, который лично столкнулся с проблемой и сумел привлечь к ее решению инженеров AMD, проблема возникает при выполнении «чистой» установки драйверов Adrenalin 23.2.1 И 23.2.2, то есть с удалением файлов, связанных с предыдущими версиями пакета, если таковые имеются в системе – для этого пользователь в интерфейсе установщика имеет возможность выбрать опцию “Factory Reset”, которая разработчиками отмечена как рекомендованная (“Recommended”).

Фото: компания AMD Редкий но крайне неприятный баг обнаружен в AMD Software: Adrenalin Edition

Другое обязательное условие возникновения бага – наличие параллельно идущей инсталляции обновлений Windows, которая может выполняться в фоновом режиме, совершенно незаметно для пользователя, рассказали журналисту в AMD. Однако сам он настаивает на том, что к моменту начала установки драйверов видеокарты используемая им Windows уже находилась в актуальном состоянии и никаких внешних признаков развертывания апдейтов не демонстрировала.

Примечательно, что функция автоматического восстановления системы, предусмотренная в Windows 10, не только не помогла в случае Чакоса, но и даже в некотором смысле навредила.

Журналист предположил, что проблема может разрешиться сама собой при замене текущей видеокарты – кастомной Radeon RX 7900 XT, тестирование которой было им запланировано – на референсную модель, а затем и на графические ускорители Nvidia RTX 4070 Ti и Intel Arc A750.

Первая попытка поначалу показалась перспективной – после двух перезагрузок, обернувшихся BSoD, по словам Чакоса, Windows попыталась починить неисправность автоматически. Результат оказался разочаровывающим – теперь при последующих попытках запустить систему вместо BSoD появлялся индикатор загрузки Windows, затем сменявшийся пустым черным экраном. ОС «зависала» намертво и никак не реагировала на ввод со стороны пользователя.

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Дальнейшие эксперименты с перестановкой видеокарт новых результатов не дали. Очистка содержимого памяти CMOS, которая хранит конфигурацию BIOS, манипуляции с параметрами UEFI, замена монитора и соответствующих кабелей также пользы не принесли.

Необычное решение

Когда все варианты решения проблемы, кроме выполнения установки Windows «с нуля», казалось бы, были исчерпаны, на связь с Чакосом вышли специалисты AMD и предложили собственный весьма нестандартный способ, который требовал недюжинной сноровки. Журналисту было необходимо отключить питание системного блока компьютера в определенный момент таким образом, чтобы еще немного ухудшить состояние системы и спровоцировать Windows на запуск встроенного средства устранения неполадок при следующей загрузке. Сложность заключалась в том, что нажать кнопку питания было необходимо в крайне непродолжительный промежуток между появлением сообщения BIOS о клавишах, используемых для входа в менеджер настроек UEFI, и возникновения индикатора загрузки Windows. Поймать нужный момент для Чакоса оказалось непростой задачей – на это ему потребовалось 15 попыток.

Во время следующей загрузки Windows действительно автоматически запустила средство устранения неполадок и позволила выполнить откат системы (System Restore) к предыдущей работоспособной конфигурации.

Как не стать жертвой бага

Журналист PC World не первым столкнулся с досадным багом в системном ПО AMD. Сообщения о проблемах такого характера стали появляться еще в середине февраля 2023 г. на различных дискуссионных площадках в интернете, в том числе на Reddit, ComputerBase и в Twitter. Уже тогда пользователи заподозрили, что с ее возникновением связан режим «чистой» установки драйвера.

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Специалистам AMD потребовалось несколько десятков попыток для того, чтобы воспроизвести баг в лабораторных условиях. В разговоре с PC World представитель AMD заявил, что в компании продолжают изучать проблему, которая «возникает в крайне небольшом количестве случаев», и рекомендуют временно отказаться от использования опции “Factory Reset” при обновлении драйверов.

В апреле 2022 г. CNews писал о том, что драйверы видеокарт AMD Adrenalin версии 22.3.1 меняют настройки режимов работы процессоров Ryzen в BIOS, тем самым автоматически их разгоняя. Баг, признанный разработчиками софта, мог вызывать нестабильную работу системы и в теории лишать владельцев CPU права на гарантийное обслуживание.