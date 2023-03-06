Разделы

Техника
|

Новый драйвер видеокарт AMD «убивает» Windows без возможности восстановления

AMD признала, что драйверы Adrenalin версии 23.2.x для ее видеокарт при установке рекомендованным образом могут приводить к неработоспособности Windows. До недавнего времени считалось, что попавшим в такую неприятную ситуацию пользователям поможет только переустановка ОС «с нуля». Однако теперь инженеры AMD предлагают весьма оригинальный способ решения проблемы без переустановки Windows, который потребует от пользователя наличия хорошей реакции и ловких пальцев.

Драйвер-«убийца»

Инсталляция драйверов Adrenalin для видеокарт AMD может приводить к выходу из строя ПК под управлением Microsoft Windows 10 и Windows 11, пишет PC World.

После завершения установки и последующего перезапуска система демонстрирует «синий экран смерти» (BSoD) и сообщение “Inaccessible Boot Device” («загрузочное устройство недоступно»), затем автоматически перезагружается с идентичным исходом. Другими словами, компьютер уходит в бесконечный цикл перезагрузки. Выход из него для рядового пользователя оказывается сложной задачей.

Причина кроется в содержащем редкий и трудновоспроизводимый баг системном ПО. Официальное исправление пока недоступно, однако «встречи» с этой ошибкой можно избежать, а столкнувшись с ней – воспользоваться временным решением, предложенным AMD, которое представляется не менее экзотичным, чем собственно баг.

Условия возникновения ошибки

По словам Брэда Чакоса (Brad Chacos), исполнительного редактора PC World, который лично столкнулся с проблемой и сумел привлечь к ее решению инженеров AMD, проблема возникает при выполнении «чистой» установки драйверов Adrenalin 23.2.1 И 23.2.2, то есть с удалением файлов, связанных с предыдущими версиями пакета, если таковые имеются в системе – для этого пользователь в интерфейсе установщика имеет возможность выбрать опцию “Factory Reset”, которая разработчиками отмечена как рекомендованная (“Recommended”).

amd-headquarters-santa-clara-750.jpg
Фото: компания AMD
Редкий но крайне неприятный баг обнаружен в AMD Software: Adrenalin Edition

Другое обязательное условие возникновения бага – наличие параллельно идущей инсталляции обновлений Windows, которая может выполняться в фоновом режиме, совершенно незаметно для пользователя, рассказали журналисту в AMD. Однако сам он настаивает на том, что к моменту начала установки драйверов видеокарты используемая им Windows уже находилась в актуальном состоянии и никаких внешних признаков развертывания апдейтов не демонстрировала.

Примечательно, что функция автоматического восстановления системы, предусмотренная в Windows 10, не только не помогла в случае Чакоса, но и даже в некотором смысле навредила.

Журналист предположил, что проблема может разрешиться сама собой при замене текущей видеокарты – кастомной Radeon RX 7900 XT, тестирование которой было им запланировано – на референсную модель, а затем и на графические ускорители Nvidia RTX 4070 Ti и Intel Arc A750.

Первая попытка поначалу показалась перспективной – после двух перезагрузок, обернувшихся BSoD, по словам Чакоса, Windows попыталась починить неисправность автоматически. Результат оказался разочаровывающим – теперь при последующих попытках запустить систему вместо BSoD появлялся индикатор загрузки Windows, затем сменявшийся пустым черным экраном. ОС «зависала» намертво и никак не реагировала на ввод со стороны пользователя.

Как в VK создали корпоративный суперапп для 10 тысяч сотрудников
Цифровизация

Дальнейшие эксперименты с перестановкой видеокарт новых результатов не дали. Очистка содержимого памяти CMOS, которая хранит конфигурацию BIOS, манипуляции с параметрами UEFI, замена монитора и соответствующих кабелей также пользы не принесли.

Необычное решение

Когда все варианты решения проблемы, кроме выполнения установки Windows «с нуля», казалось бы, были исчерпаны, на связь с Чакосом вышли специалисты AMD и предложили собственный весьма нестандартный способ, который требовал недюжинной сноровки. Журналисту было необходимо отключить питание системного блока компьютера в определенный момент таким образом, чтобы еще немного ухудшить состояние системы и спровоцировать Windows на запуск встроенного средства устранения неполадок при следующей загрузке. Сложность заключалась в том, что нажать кнопку питания было необходимо в крайне непродолжительный промежуток между появлением сообщения BIOS о клавишах, используемых для входа в менеджер настроек UEFI, и возникновения индикатора загрузки Windows. Поймать нужный момент для Чакоса оказалось непростой задачей – на это ему потребовалось 15 попыток.

Во время следующей загрузки Windows действительно автоматически запустила средство устранения неполадок и позволила выполнить откат системы (System Restore) к предыдущей работоспособной конфигурации.

Как не стать жертвой бага

Журналист PC World не первым столкнулся с досадным багом в системном ПО AMD. Сообщения о проблемах такого характера стали появляться еще в середине февраля 2023 г. на различных дискуссионных площадках в интернете, в том числе на Reddit, ComputerBase и в Twitter. Уже тогда пользователи заподозрили, что с ее возникновением связан режим «чистой» установки драйвера.

Пан или пропал: как коммуникации с сотрудниками спасают бизнес в условиях нехватки кадров
Цифровизация

Специалистам AMD потребовалось несколько десятков попыток для того, чтобы воспроизвести баг в лабораторных условиях. В разговоре с PC World представитель AMD заявил, что в компании продолжают изучать проблему, которая «возникает в крайне небольшом количестве случаев», и рекомендуют временно отказаться от использования опции “Factory Reset” при обновлении драйверов.

В апреле 2022 г. CNews писал о том, что драйверы видеокарт AMD Adrenalin версии 22.3.1 меняют настройки режимов работы процессоров Ryzen в BIOS, тем самым автоматически их разгоняя. Баг, признанный разработчиками софта, мог вызывать нестабильную работу системы и в теории лишать владельцев CPU права на гарантийное обслуживание.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

IDC объявила обвал продаж ПК до уровня пятилетней давновсти. Вся надежда на новую Windows

НИИЭТ ищет разработчиков для создания микроконтроллеров на RISC-V

Любимый хакерами язык программирования впервые ворвался в топ-10 и стремится к первому месту. Python в опасности

Tele2 начинает брать с россиян плату за пополнение счета

Сотруднику сотового оператора, продавшему данные журналиста CNews, дали три года

Разработчики просят полмиллиарда рублей в год на экспорт российского ПО

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще