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MultiView Picture-In-Picture



10.02.2025 Лучшие телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM 1
27.02.2024 Компания i-Sys Labs выпустила новую версию DPA-платформы DocTrix Platform 1
16.03.2023 Экшн-камеры с углом обзора 360 градусов: выбор ZOOM 1
14.01.2022 Новый планшет Samsung Galaxy Tab A8 поступил в продажу в России 1
24.05.2021 Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене 1
21.01.2021 MMD представила новый 28-дюймовый монитор Philips с разрешением 4K. Цена. Фото 1
10.12.2020 Samsung выпустила первый в мире полностью безрамочный ТВ огромным экраном MicroLED 1
03.09.2020 MMD представила новую линейку ультратонких мониторов Philips E2. Фото 1
23.06.2020 AOC назвали мировым лидером в сегменте игровых мониторов по итогам первого квартала 2020 года 1
28.04.2020 Samsung привезла в Россию ТВ на квантовых точках с «безграничным» экраном. Цена 2
28.04.2020 Samsung представила обновленную линейку телевизоров QLED 2020 в России 1
17.10.2019 MMD представила 34-дюймовый изогнутый монитор Philips 346B1C. Цена 1
02.09.2019 Лучшие ультраширокие мониторы: выбор ZOOM 1
26.04.2017 Как построить идеальный офис 2017+ 1
11.04.2017 Анонсирована новая 34-дюймовая модель в линейке мониторов Philips с изогнутым экраном 1
02.02.2017 MMD представила новые мониторы Philips для бизнеса 1
13.01.2017 Philips представил 40-дюймовый 4К-монитор с изогнутым экраном. Фото 1
08.12.2016 AMD представила ПО Radeon Software Crimson ReLive Edition 1
08.01.2013 Samsung объявил модельный ряд телевизоров 2013 г. 1
07.09.2011 Samsung представила на IFA 2011 несколько фото- и видеокамер разного класса 1
15.04.2011 Axis выпустила новые сетевые камеры «день/ночь» с P-Iris управлением диафрагмой 1
22.01.2010 Navteq запускает новую систему картографической съемки 1
17.01.2008 AMD выпустила Catalyst 8.1 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

MultiView и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2053 9
Samsung Electronics 10277 8
TPV MMD 43 7
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 33 6
LG Electronics 3616 3
AMD - Advanced Micro Devices 4239 3
Nvidia Corp 3502 2
AOC 99 1
Xiaomi 1744 1
ASUS - Asustor 17 1
Sony 6549 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Blender 38 1
AMD Graphics Product Group - ATI 944 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 1
Bang&Olufsen - B&O 137 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 292 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 74 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 1
HP Inc. 5689 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2055 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 1
ViewSonic 312 1
Leica Camera 261 1
Hikvision - Ezviz 14 1
Nikon 622 1
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 176 1
Eastman Kodak - Кодак 495 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 1
АРМО ГК 147 1
GoPro Inc 59 1
Upstream 50 1
ДОК 828 1
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 42 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 35 1
Insta360 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 280 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
8K Association - Ассоциация 8K 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12503 14
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3479 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14418 8
Контрастность 2830 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17105 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10003 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6053 6
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 244 6
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1033 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 1913 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3830 5
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1138 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7096 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24222 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9633 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13831 5
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 963 5
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 80 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12559 4
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 311 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3266 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20842 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9337 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12211 4
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 782 4
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 313 3
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 150 3
AVA - Active Voice Amplifier - технология адаптивного усиления голоса 3 3
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6398 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2960 3
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 689 3
PiP - picture in picture - картинка в картинке 309 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3738 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7399 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3733 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1492 3
Объектив - Lens 1384 3
AMD Radeon FreeSync 192 5
Philips PowerSensor 9 3
Philips EasyRead 11 3
Philips SmartContrast 13 3
Samsung Neo QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 24 3
Samsung OTS - Object Tracking Sound - технология объемного звука 7 3
Philips E - Серия мониторов 9 2
Google Android TV 317 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 244 2
Philips SmartImage 9 2
MMD CrystalClear 5 2
Samsung Q - серия телевизоров 7 2
Philips Ultra Wide-Color 8 2
Philips X - серия мониторов 3 2
Philips Brilliance BDM - серия мониторов 6 2
Samsung Quantum Processor 8 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 626 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 288 2
Google YouTube - Видеохостинг 2755 2
Apple iPhone 6 4861 2
AMD Radeon Software - AMD Radeon Software Adrenalin - AMD Radeon Settings - AMD Catalyst - ATI Catalyst 24 2
Samsung The Wall 25 1
Microsoft Windows Hello 199 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 136 1
Philips B - Серия мониторов 9 1
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 68 1
AOC AGON AG - Серия мониторов 10 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 304 1
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 63 1
Apple Music 108 1
Samsung The Frame - Телевизор 24 1
Samsung Symphony 1 1
Samsung Infinity Screen 2 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 60 1
AMD FirePro - графический адаптер 41 1
Linux OS 9991 1
Nvidia G-Sync 150 1
Philips Perfect Picture - Philips Perfect Pixel HD - Perfect Natural Motion - процессор 32 1
Philips OLED - серия телевизоров 5 1
Philips LowBlue 5 1
Хоменко Артем 7 2
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 1
Sommer Stefan - Зоммер Штефан 3 1
Каракашев Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 4
Европа 21790 4
Южная Корея - Республика 6657 3
Индия - Bharat 5458 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Нидерланды 3524 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2171 3
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 76 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5020 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10974 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5777 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1261 2
Видеокамера - Видеосъёмка 694 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 556 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2416 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 26 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4011 1
Ergonomics - Эргономика 1599 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4894 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10976 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5135 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1752 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 566 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4967 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2661 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4831 1
Свинец - Plumbum - химический элемент 131 1
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 91 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 794 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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