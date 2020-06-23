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AOC назвали мировым лидером в сегменте игровых мониторов по итогам первого квартала 2020 года

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Компания AOC объявила о своем лидерстве на мировом рынке игровых мониторов в I квартале 2020 г. Бренд получил самую высокую долю в размере 19,5%, опередив конкурентов второй квартал подряд (данные IDC Gaming Tracker за I квартал 2020 г.).

Помимо этого, согласно самым свежим данным аналитической компании Context, рынок мониторов в Европе растет уже пятый год подряд, начиная с I квартала 2016 г. В I квартале 2020 г. рынок вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Темпы роста производителей дисплеев AOC и MMD (лицензионный партнер Philips monitors), принадлежащих одному из ведущих мировых производителей мониторов и ЖК-телевизоров TPV, более чем вдвое превысили рост рынка в целом, а объем продаж увеличился на 12,3%. На постоянно растущем и высококонкурентном рынке совокупная доля двух брендов, которая составила 14,9%, обеспечила им третью позицию, удерживаемую с I квартала 2018 г.

Благодаря игровым мониторам в линейках G1 и G2, а также новейшим моделям AGON 3 из премиальной игровой линейки AGON, AOC вышел на первую позицию в сегменте мониторов с высокой частотой обновления (100 Гц и выше) с долей рынка 28,3%, увеличив объем продаж на 40% по сравнению с I кварталом прошлого года.

Сегмент мониторов большого размера (с диагональю 27 дюймов и выше) также продемонстрировал значительный рост в I квартале 2020 г.: на 22,1% больше по сравнению с I кварталом 2019 г. В совокупности AOC и MMD показали вдвое больший показатель роста: 47,4% за тот же период. Компании зафиксировали рекордные показатели продаж в этом сегменте в I квартале 2020 г. Объем продаж мониторов Philips (MMD) увеличился на 21,5%, а AOC — на 89,1% в тот же период, что превратило его в самый быстрорастущий бренд в этом сегменте. Два бренда совместно заняли первое место в сегменте крупногабаритных мониторов (27 дюймов и больше), увеличив свою общую долю на 2,8% в годовом исчислении и охватив 16,2% растущего рынка.

В целом рынок мониторов продолжает расти благодаря новым разработкам. Объемы продаж дисплеев с высоким разрешением (QHD и UHD) во всем мире выросли на 40% в период с I квартала 2019 г. по I квартал 2020 г., что подчеркивает постепенный уход от обычных дисплеев Full HD. Кроме того, дисплеи Ultrawide и Superwide (с соотношением сторон 21:9, 32:9 и 32:10), такие как AOC CU34G2X или 43-дюймовый Philips 439P9H и 49-дюймовый 499P9H, становятся все более распространенными благодаря повышенной иммерсивности и уровню производительности. Рост сегмента таких мониторов по всему миру составил 100% в годовом исчислении. Изогнутые дисплеи также становятся популярнее: этот рынок вырос на 63% в годовом исчислении. Спрос на мониторы большого размера тоже увеличился, особенно в бизнес-среде, где очень важна производительность. 27-дюймовый дисплей фактически стал новым стандартом. Большие дисплеи, как правило, также оснащены новыми технологиями для повышения гибкости и инновационными решениями, которые способствуют повышению производительности и простоте использования. Среди примеров — полнофункциональные мониторы с док-станцией USB-C и разъемом Gigabit Ethernet, технологией Multiview (возможности Picture-In-Picture) и переключателем KVM.

В игровом секторе сохраняется спрос на высокую частоту обновления. Объем рынка мониторов с частотой 100 Гц и выше вырос на 60%, тогда как продажи устройств с частотой 144 Гц и выше выросли на 76% в годовом исчислении.

Рост AOC в этот период (увеличение объема продаж на 13,9% в годовом исчислении), безусловно, связан с широким ассортиментом мониторов для увлеченных геймеров и обычных любителей игр, а также профессиональных киберспортсменов. Этот сегмент отличается характеристиками для лучшей производительности, включая высокую частоту обновления, низкое время отклика и изогнутую панель, которая способствует иммерсивности в играх. Рост AOC также обеспечили конкурентные по цене и хорошо оснащенные бизнес-дисплеи для малого и среднего бизнеса, а также государственного сектора, в том числе линейки B1 (базовая), E1 (основная) и P1 (профессиональная). Модели из игровой и бизнес-линеек с большими экранами (например, серия P1) также показали значительный рост (89,1% в годовом исчислении).

Рост популярности мониторов Philips стал возможным благодаря устойчивым «зеленым» продуктам, таким как 271B7QGJEB, и решениям, таким как мониторы с док-станцией USB-C, подключением Ethernet, датчиком Powersensor для снижения энергопотребления и всплывающей веб-камерой для повышения безопасности, простые в использовании благодаря мгновенному входу в систему через Windows Hello.

Мониторы Philips отличаются широким ассортиментом моделей, оснащенных USB-C (доля рынка в сегменте составила 12,27%), начиная с простой возможности подключения через разъем такого стандарта и заканчивая встроенной док-станцией USB-C, которая включает разъем Ethernet и подачу питания. В этом сегменте продажи мониторов Philips выросли на 14% в годовом исчислении и на 40% по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, мониторы для консольных игр из линейки Momentum, такие как 32-дюймовый 326M6VJRMB и 43-дюймовый флагман 436M6VBPAB, также способствовали росту. Наконец, модели Superwide, такие как мониторы 439P9H (32:10) и 499P9H (32:9) с востребованными характеристиками (большой размер экрана, всплывающая веб-камера, повышенная энергоэффективность благодаря Powersensor, полноценная док-станция USB-C), также стали важным фактором роста MMD. В сегменте 43- и 49-дюймовых мониторов бренд Philips занял третье место.

Еще одним фактором роста продаж стало появление мониторов Philips с 10-точечным сенсорным дисплеем в ориентированной на сектор B2B линейке B9T, которые устойчивы к пыли и воде (IP65) и оснащены регулируемой подставкой для наружного использования. Устройства идеально подходят для HoReCa, образовательной сферы и точек продаж.

«В предыдущем квартале AOC и Philips снова показали рост быстрее рынка. В случае обоих брендов мы внимательно следим за тем, каким видит идеальный монитор потребитель. Будь то высокая частота обновления, новейшие технологии и точность работы панели в игровых мониторах или дисплеи Ultrawide и Superwide, функции энергосбережения и повышения продуктивности в серии бизнес-мониторов, мы предлагаем решения для каждого рынка. Показатели продаж подтверждают, что мы на правильном пути», — сказал Штефан Зоммер (Stefan Sommer), директор по маркетингу и управлению бизнесом в Европе AOC International Europe и MMD Monitors & Displays.

В России AOC и MMD совместно занимают первую позицию по объему продаж, удерживая ее со II квартала 2016 г. Оба бренда вместе получили наибольшую долю рынка — 20,5%, при этом AOC с показателем 10,4% находится на четвертом месте, а MMD с показателем 10,1% — на шестом.

Рынок крупногабаритных мониторов (27 дюймов и больше) в России вырос на 64,6% в I квартале 2020 г. по сравнению с I кварталом 2019 г. Оба бренда совместно увеличили объем продаж в этом сегменте на 66,1% за тот же период, что сравнимо с ростом рынка. AOC занимает второе место по объему продаж с ростом на 92,2%, а MMD — пятое место с ростом на 43,6%.

По доле рынка в этом сегменте оба бренда находятся на первой позиции с показателем 22,7%. AOC увеличила долю на 1,7% и вышла на второе место с показателем 12,2%

«Последние четыре года мы крепко держимся на российском рынке мониторов, продолжая наращивать долю и завоевывать новые позиции, включая сегмент мониторов больших размеров», — сказал Андрей Каракашев, директор по продажам AOC и MMD в России.

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