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Philips PowerSensor

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.07.2026 Philips представила изогнутый 34-дюймовый монитор для создателей контента 1
23.06.2020 AOC назвали мировым лидером в сегменте игровых мониторов по итогам первого квартала 2020 года 1
01.06.2020 MMD представила монитор Philips 242B1V с защитой от посторонних глаз. Цена. Фото 1
29.04.2020 MMD представила мониторы серии Philips B1 1
18.02.2020 MMD представила монитор Philips 243B1 1
17.10.2019 MMD представила 34-дюймовый изогнутый монитор Philips 346B1C. Цена 1
18.09.2017 В Москве обсудили мониторы нового поколения 1
02.02.2017 MMD представила новые мониторы Philips для бизнеса 1
08.12.2016 В России начались продажи мониторов Philips с технологией PowerSensor. Фото 1
04.03.2011 Производитель мониторов Philips планирует увеличить продажи в России 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Philips PowerSensor и организации, системы, технологии, персоны:

TPV MMD 45 9
Philips 2099 8
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 35 6
AOC 112 2
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 79 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 416 1
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 318 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12746 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10554 5
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 105 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13175 4
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 154 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6442 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2349 4
TCO Certified - группа стандартов добровольной сертификации на эргономичность и безопасность электронного оборудования 124 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15373 3
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 855 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3908 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4183 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3131 3
MultiView - Picture-In-Picture 23 3
EPEAT - Electronic Product Environmental Assessment Tool - Экологический сертификат - Электронный инструмент экологической оценки продукции 37 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5229 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18239 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 455 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1290 2
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 83 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1257 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 572 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2032 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27205 1
VESA Adaptive Sync 26 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6604 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 541 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2470 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1787 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1593 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14705 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3880 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2256 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17882 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2434 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34480 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 362 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1503 1
Контрастность 3023 1
Philips B - Серия мониторов 9 5
MMD SmartErgoBase 10 4
Philips EasyRead 11 3
Philips LightSensor 4 3
Philips SmartImage 9 3
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 2
Philips P - серия мониторов 3 2
Philips LowBlue 5 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
AOC AGON AG - Серия мониторов 11 1
Philips Brilliance BDM - серия мониторов 11 1
Philips Privacy Mode 1 1
Philips X - серия мониторов 3 1
Philips Ultra Wide-Color 8 1
MMD CrystalClear 5 1
Philips SmartContrast 13 1
Microsoft Windows Hello 210 1
Хоменко Артем 7 1
Sommer Stefan - Зоммер Штефан 3 1
Каракашев Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164900 4
Европа 24910 3
Нидерланды 3725 1
Китай - Тайвань 4233 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47349 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 84 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4481 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27083 2
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 93 2
Свинец - Plumbum - химический элемент 136 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 703 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2455 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7341 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33454 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53094 1
Ergonomics - Эргономика 1743 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57250 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12222 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5713 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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