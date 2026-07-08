Philips представила изогнутый 34-дюймовый монитор для создателей контента

Бренд Philips представил изогнутый 34-дюймовый монитор Philips 34B2U5900C. Новинка разработана для продвинутых создателей цифрового контента, дизайнеров, видеомонтажеров и профессионалов, работающих в смешанных многозадачных средах. Устройство предлагает премиальный безрамочный дизайн, ультратонкий профиль и полный набор интерфейсов, превращающих монитор в важную часть современной рабочей станции.

Изюминкой Philips 34B2U5900C стало использование передовой 34-дюймовой изогнутой VA-панели с поддержкой революционной технологии Dual Mode, позволяющей аппаратно переключаться между двумя режимами производительности в зависимости от текущих задач.

Когда в приоритете находится абсолютная визуальная четкость, детализация и масштаб, монитор активирует сверхвысокое разрешение WUHD (5120х2160/5K2K) при частоте обновления 120 Гц. Если же пользователь переходит к ресурсоемким процессам, динамичному тестированию или задачам, требующим экстремальной плавности вывода, панель мгновенно перестраивается на разрешение WFHD (2560х1080) с более высокой частотой обновления 240 Гц. Настолько гибкая архитектура превращает монитор в идеальное универсальное решение как для работы с графикой, так и для гейминга.

Для дизайн-студий и независимых визуальных художников Philips 34B2U5900C предлагает бескомпромиссное качество изображения. Модель может похвастаться не только 5K-разрешением, но и глубокой заводской интеграцией Calman Ready из коробки. Это позволяет монитору напрямую взаимодействовать с профессиональным программным обеспечением Portrait Displays для автоматической калибровки цветов. Сама технология гарантирует студийную точность цветопередачи голливудского уровня прямо на рабочем месте.

Philips 34B2U5900C оптимизирован для безупречной нативной совместимости с экосистемой Apple macOS, что делает его оптимальным выбором для владельцев Mac Studio, Mac mini и MacBook. Дополнительным преимуществом выступает полная интеграция утилиты macOS SmartControl, которая теперь без ограничений позволяет гибко управлять параметрами экрана прямо из интерфейса операционной системы Apple.

Монитор Philips 34B2U5900C полностью переосмысляет концепцию кабельного менеджмента на рабочем столе. Встроенный порт USB-C обеспечивает рекордную мощность сквозной зарядки подключенного ноутбука до 140 Вт, гарантируя стабильное питание даже для самых прожорливых мобильных рабочих станций под максимальной нагрузкой. Параллельно через этот же кабель передаются потоковое видео и данные.

Встроенный высокоскоростной хаб USB 3.2 отвечает за мгновенное подключение внешних накопителей и периферии, а интегрированный сетевой гигабитный интерфейс RJ45 обеспечивает защищенное и стабильное проводное подключение к интернету с поддержкой важных корпоративных протоколов администрирования MAPT, PXE и WOL.

Для тех, кто привык оперировать несколькими компьютерами одновременно, в Philips 34B2U5900C предусмотрена интеллектуальная функция SmartKVM. Она активирует бесшовное переключение между источниками простым тройным нажатием клавиши Ctrl на клавиатуре.

Комфорт при длительных рабочих сессиях в мониторе Philips 34B2U5900C обеспечивается изогнутой геометрией экрана с широкими углами обзора в 178 градусов и продвинутой аппаратной защитой глаз. Комплекс TÜV Rheinland Low Blue Light в сочетании с сертификацией Eyesafe 2.0 эффективно отсекает опасное излучение синего спектра на уровне железа, предотвращая утомляемость зрения без искажения цветовой палитры и без ухода экрана в желтизну.

Дополняет общую эргономику Philips 34B2U5900C регулируемая по высоте подставка SmartErgoBase с возможностью наклона и поворота. Также в монитор встроены крючок для наушников, крепление VESA (100x100) для кронштейнов и интеллектуальные датчики PowerSensor и LightSensor. Они автоматически сканируют присутствие пользователя и уровень внешнего освещения, что позволяет отключать экран при отсутствии человека возле компьютера и автоматически регулировать яркость.

Профессиональный монитор Philips 34B2U5900C ожидается в продаже в России в 2026 г.