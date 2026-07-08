Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197293
ИКТ 15220
Организации 11696
Ведомства 1506
Ассоциации 1105
Технологии 3581
Системы 26971
Персоны 86033
География 3099
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Philips LightSensor

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.07.2026 Philips представила изогнутый 34-дюймовый монитор для создателей контента 1
01.06.2020 MMD представила монитор Philips 242B1V с защитой от посторонних глаз. Цена. Фото 1
29.04.2020 MMD представила мониторы серии Philips B1 1
18.02.2020 MMD представила монитор Philips 243B1 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Philips LightSensor и организации, системы, технологии, персоны:

TPV MMD 45 3
Philips 2099 3
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 35 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6442 3
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 318 3
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 154 3
EPEAT - Electronic Product Environmental Assessment Tool - Экологический сертификат - Электронный инструмент экологической оценки продукции 37 3
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 855 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3131 2
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 105 2
TCO Certified - группа стандартов добровольной сертификации на эргономичность и безопасность электронного оборудования 124 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4183 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10554 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12746 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 541 1
VESA Adaptive Sync 26 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 455 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15373 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2349 1
Контрастность 3023 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13175 1
Philips B - Серия мониторов 9 3
MMD SmartErgoBase 10 3
Philips PowerSensor 10 3
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 2
Philips EasyRead 11 2
Philips SmartImage 9 2
Philips LowBlue 5 1
Philips Privacy Mode 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164900 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 84 3
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 93 2
Свинец - Plumbum - химический элемент 136 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4481 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 703 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2455 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7341 1
Ergonomics - Эргономика 1743 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще