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Свинец Plumbum химический элемент

Свинец - Plumbum - химический элемент


28.08.2023 Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют 1

19.06.2023 Как российскому бизнесу, здравоохранению и производству экономить на электропитании 1

14.10.2022 Литиевые или свинцовые: какие аккумуляторы лучше взять для ЦОД? 1

14.06.2022 Жители 145 городов России сдали Tele2 на переплавку 17 тысяч старых телефонов 1

14.02.2022 Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века 1

03.12.2021 Клиенты сдали в переработку 14 тыс. старых телефонов через салоны Tele2 1

11.08.2021 Как правильно утилизировать смартфон и планшет 1

27.07.2021 Выбираем строительный пылесос: 10 лучших моделей 1

29.04.2021 Как экологично избавиться от старого компьютера или ноутбука? 1

19.03.2021 ЭКА при поддержке «М.Видео-Эльдорадо» запустила интерактивный урок для школьников 1

16.02.2021 Tele2 собрала на утилизацию более 4 тыс. старых телефонов 1

06.10.2020 Tele2 начала принимать на переработку старые телефоны в Петербурге и Ленобласти 1

03.09.2020 MMD представила новую линейку ультратонких мониторов Philips E2. Фото 1

29.04.2020 MMD представила мониторы серии Philips B1 1

18.02.2020 MMD представила монитор Philips 243B1 1

02.08.2019 MMD представила новую линейку мониторов Philips E1. Цены 1

28.01.2019 На Земле заканчиваются вещества, необходимые для производства смартфонов 1

19.06.2018 Самые вместительные холодильники 1

19.04.2018 МГТС сообщила о начале приема использованных батареек на утилизацию 1

26.06.2017 «Промсвязьбанк» выходит на новые рынки товарного хеджирования 1

19.07.2013 Геологически доказано происхождение Земли от астероидов и метеоритов 1

14.05.2013 Наночастицы серебра обеспечат семью чистой водой всего за 2 долл. в год 1

17.12.2012 Лук и чеснок помогут очистить землю от токсинов 1

03.12.2012 Четверть современных женщин отравлены токсинами 1

29.11.2012 Far Cry 3 в продаже 1

28.11.2012 Far Cry 3. Командный режим 1

20.11.2012 Far Cry 3 без выделенных серверов 1

17.11.2012 Far Cry 3. Видео 1

08.11.2012 Far Cry 3 на "золоте" 1

24.10.2012 Far Cry 3. Видео 1

19.10.2012 Far Cry 3. Видео 1

27.09.2012 Assassin's Creed 3 и Far Cry 3 на "Игромире" 1

27.09.2012 Far Cry 3. Персонажи Ваас и Бак 1

26.09.2012 Far Cry 3. Системные требования 1

06.09.2012 Far Cry 3. Вторая часть видеогида 1

30.08.2012 Far Cry 3. Видео 1

02.08.2012 Far Cry 3. Видео 1

26.06.2012 Far Cry 3 в России 1

12.04.2012 Пересмотр истории: радиоизотопный метод ошибочен 1

21.02.2012 Как выбрать телевизор. Рекомендации ZOOM.CNews 1


Публикаций - 115, упоминаний - 115

Свинец упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 738 14
Бука - Buka Entertaiment 473 14
Intel Corporation 11750 12
Dell EMC 4946 8
Dell Technologies - Dell Computer 825 6
Philips 2032 6
Apple Inc 11211 5
Fujitsu 1909 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 4
Philips Monitors 29 4
TPV MMD 43 4
HP - Hewlett-Packard 3508 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 549 3
Samsung Electronics 9874 3
Pebble Technology 59 2
Sony 6428 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 402 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1692 2
Inform GmbH 42 2
Microsoft Corporation 23868 2
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 14 2
Siemens AG - Siemens Group 2505 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1932 2
AMD - Advanced Micro Devices 3852 2
HP Inc. 5559 2
GDTeam - CyberCrew 44 1
Osram 25 1
Westinghouse Electric 16 1
ADVA Optical Networking - MRV Communications 106 1
Акелла 840 1
X Corp - Twitter 2477 1
Daewoo Electronics 43 1
Freeplay Energy Group 3 1
Western Digital Corporation - WDC 526 1
VMware 2216 1
НИИ-Тантал 1 1
Nvidia Corp 3265 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 17
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 5
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp 2 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 3
Ростатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 7 2
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 34 2
Miele - Миле 124 2
L’Oreal 32 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 1
Евросеть Техмаркет 75 1
Daewoo 102 1
Росатом - Гидропресс ОКБ 11 1
Husqvarna - Хускварна 12 1
АКМЭ-инжиниринг 3 1
МАИР - промышленная группа 8 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго 14 1
EuChemS - European Chemical Society - Европейское химическое общество 2 1
ОАЭИ - Организация по атомной энергии Ирана - AEOI - Atomic Energy Organization of Iran 11 1
NuScale Power 1 1
Газпром ПАО 1179 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 1
Kärcher - Karcher - Керхер 44 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 1
Этажи 0 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 1
Dixis - Диксис 120 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
ПСБ - Промсвязьбанк 759 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 10 1
Puma - Пума 42 1
Студия Артемия Лебедева 27 1
Tele2 Retail Russia 1 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 32 1
СКО Электроника-утилизация 4 1
Торий НПП 15 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 62 1
Евросеть 1397 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 1
Лента - Сеть розничной торговли 1745 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
Президент Российской Федерации 3373 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 316 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 7 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
Совет Европы 70 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 56 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 135 1
Greenpeace - Гринпис 73 6
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 61 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 17 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 1 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 1 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 6 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 131 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 19
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 4
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 34 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 6
Phys.org 958 5
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 48 2
Independent 115 2
MSNBC - телеканал 69 2
TerraDaily 103 2
PhysicsWeb 143 2
New Scientist 1447 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 210 2
DailyTech 96 1
Wissenschaft 35 1
Journal of Archaeological Science 1 1
RCR News 107 1
TG Daily 98 1
Daily Mail 53 1
Science Advances 26 1
Nature 802 1
CNews - ZOOM.CNews 1466 1
DigiTimes - Издание 1272 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 354 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 67 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 768 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 223 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 172 2
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 4 2
РАН - Российская академия наук 1779 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 122 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 193 1
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 4 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 215 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 56 1
Flinders University - Университет Флиндерса 3 1
МЭИ - Московский энергетический институт 70 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 14 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 5
CeBIT 445 2
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Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 17 1
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