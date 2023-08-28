Индексная книга CNews*
Свинец Plumbum химический элемент
Публикаций - 115, упоминаний - 115
Свинец упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 6
|Phys.org 958 5
|NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 48 2
|Independent 115 2
|MSNBC - телеканал 69 2
|TerraDaily 103 2
|PhysicsWeb 143 2
|New Scientist 1447 2
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 210 2
|DailyTech 96 1
|Wissenschaft 35 1
|Journal of Archaeological Science 1 1
|RCR News 107 1
|TG Daily 98 1
|Daily Mail 53 1
|Science Advances 26 1
|Nature 802 1
|CNews - ZOOM.CNews 1466 1
|DigiTimes - Издание 1272 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 354 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 67 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.