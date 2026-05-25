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Свинец Plumbum химический элемент

Свинец - Plumbum - химический элемент

СОБЫТИЯ


25.05.2026 «МегаФон» обеспечил связью якутских горняков 1
17.04.2026 На российских базовых станциях 4G хотят внедрить батареи нового типа, которые работают в морозы и не горят 1
12.09.2025 «Росэл» поставил крупную партию промышленных аккумуляторов для телекома 1
01.07.2025 «Кайнар-АКБ» выбрал Axelot WMS как инструмент модернизации логистики 1
16.04.2025 Учёт симметрии помог нейросети в 2 раза точнее предсказывать свойства материалов 1
11.11.2024 Российские ученые создали математическую модель безопасной работы реакторов на быстрых нейтронах  1
20.08.2024 Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше 1
29.01.2024 В Сеченовском университете разработали цифровую систему для оценки риска развития заболеваний по анализу химических элементов 1
28.08.2023 Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют 1
19.06.2023 Как российскому бизнесу, здравоохранению и производству экономить на электропитании 2
14.10.2022 Литиевые или свинцовые: какие аккумуляторы лучше взять для ЦОД? 2
15.07.2022 Евгений Вирцер -

Тренд на автономность работы дата-центров становится все популярнее 

 1
23.06.2022 «Сайбер электро» с литий-ионными аккумуляторами 1
14.06.2022 Жители 145 городов России сдали Tele2 на переплавку 17 тысяч старых телефонов 1
14.02.2022 Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века 1
03.12.2021 Клиенты сдали в переработку 14 тыс. старых телефонов через салоны Tele2 1
11.08.2021 Как правильно утилизировать смартфон и планшет 1
27.07.2021 Выбираем строительный пылесос: 10 лучших моделей 1
29.04.2021 Как экологично избавиться от старого компьютера или ноутбука? 1
19.03.2021 ЭКА при поддержке «М.Видео-Эльдорадо» запустила интерактивный урок для школьников 1
16.02.2021 Tele2 собрала на утилизацию более 4 тыс. старых телефонов 1
06.10.2020 Tele2 начала принимать на переработку старые телефоны в Петербурге и Ленобласти 1
03.09.2020 MMD представила новую линейку ультратонких мониторов Philips E2. Фото 1
24.08.2020 Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали 1
29.04.2020 MMD представила мониторы серии Philips B1 1
18.02.2020 MMD представила монитор Philips 243B1 1
02.08.2019 MMD представила новую линейку мониторов Philips E1. Цены 1
28.01.2019 На Земле заканчиваются вещества, необходимые для производства смартфонов 1
19.06.2018 Самые вместительные холодильники 1
19.04.2018 МГТС сообщила о начале приема использованных батареек на утилизацию 1
26.06.2017 «Промсвязьбанк» выходит на новые рынки товарного хеджирования 1
19.07.2013 Геологически доказано происхождение Земли от астероидов и метеоритов 1
14.05.2013 Наночастицы серебра обеспечат семью чистой водой всего за 2 долл. в год 1
17.12.2012 Лук и чеснок помогут очистить землю от токсинов 1
03.12.2012 Четверть современных женщин отравлены токсинами 1
29.11.2012 Far Cry 3 в продаже 1
28.11.2012 Far Cry 3. Командный режим 1
20.11.2012 Far Cry 3 без выделенных серверов 1
17.11.2012 Far Cry 3. Видео 1
08.11.2012 Far Cry 3 на "золоте" 1

Публикаций - 136, упоминаний - 140

Свинец и организации, системы, технологии, персоны:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 14
Бука - Buka Entertaiment 493 14
Intel Corporation 12811 12
Dell EMC 5180 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
Philips 2099 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Apple Inc 13156 5
Fujitsu 2105 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
TPV MMD 45 4
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 35 4
Samsung Electronics 11065 3
МегаФон 10742 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Ростелеком 10948 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Microsoft Corporation 25775 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
HP Inc. 5883 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Sony 6739 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Шахты 0 2
Inform GmbH 65 2
Pebble Technology 71 2
VAIO 475 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 33 2
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 1
Articulated Technologies 1 1
Okamura Laboratory 1 1
Ди Си Квадрат 9 1
Bort 7 1
Broadcom - VMware 2610 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
X Corp - Twitter 2938 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp - Экопласт 17 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Orano - Areva 24 2
L’Oreal 58 2
Miele - Миле 139 2
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 2
Росатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 11 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
IARC - International Agency for Research on Cancer - Centre International de Recherche sur le Cancer, CIRC - Международное агентство по исследованию рака, МАИР 8 2
ООН ЮНИТАР - UN Institute for Training and Research - UNITAR Operational Satellite Applications Programme - Спутниковый центр ООН 6 1
Валар - Ивано-Франковское научно-производственное предприятие 11 1
Makita - Макита 26 1
British Museum - Британский музей 14 1
Кайнар-АКБ 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
eBay Inc 1640 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Евросеть 1421 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Торий НПП 47 1
СКО Электроника-утилизация 21 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 1
Этажи 0 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Retail Russia - Tele2 Ретейл 13 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Puma - Пума 50 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 12 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Daewoo 104 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Greenpeace - Гринпис 130 6
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 30
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Panasonic NeoPDP 11 2
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Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 2
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Philips E - Серия мониторов 9 2
Philips B - Серия мониторов 9 2
Oracle Hyperion 259 2
MMD SmartErgoBase 10 2
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 49 2
Philips EasyRead 11 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Переплавка 3 2
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 2
Philips PowerSensor 10 2
Philips SmartContrast 13 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 35 2
Philips LightSensor 4 2
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Toshiba EasyGuard 13 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 1
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Walter Philippe - Вальтер Филипп 3 2
DiMichele Bob - ди Мишель Боб 2 2
Каменов Георгий 2 2
Barghouty Nasser - Баргоути Нассер 2 2
Кириенко Владимир 148 2
Кириенко Сергей 149 2
Онищенко Геннадий 35 2
Mischenko Alex - Мищенко Алекс 2 2
Stern David - Штерн Дэйвид 2 1
Скальный Анатолий 2 1
Ковш Алексей 6 1
Одноблюдов Максим 6 1
Okamura Michio - Окамура Мичио 1 1
Некрасова Наталья 22 1
Каганов Вениамин 2 1
Николаев Владислав 2 1
Колотинский Даниил 1 1
Ogunseitan Oladele - Огунсеитан Оладеле 1 1
Content Reed - Контент Рид 1 1
Pavley Fran - Павли Фрэн 1 1
Wilson Allen - Вилсон Эллен 2 1
Путин Владимир 3454 1
Чубайс Анатолий 222 1
Гуцериев Михаил 114 1
Андреев Андрей 33 1
Киселёв Алексей 90 1
Козеренко Евгений 9 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Дерипаска Олег 41 1
Менделеев Дмитрий 10 1
Вирцер Евгений 43 1
Полякова Татьяна 7 1
Походня Инна 9 1
Лебедев Артемий 110 1
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Голещихин Денис 26 1
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Мартынюк Александр 16 1
Ксенин Алекс 311 1
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Венера - планета Солнечной системы 298 3
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
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