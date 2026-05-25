Индексная книга (каталог) CNews*
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Свинец Plumbum химический элемент
СОБЫТИЯ
Публикаций - 136, упоминаний - 140
Свинец и организации, системы, технологии, персоны:
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
|Phys.org 972 5
|NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
|New Scientist 1448 2
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
|PhysicsWeb 184 2
|TerraDaily 141 2
|MSNBC - телеканал 89 2
|Independent 111 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|Nature 832 1
|Science Advances 35 1
|Daily Mail 58 1
|TG Daily 98 1
|DailyTech 96 1
|RCR News 107 1
|Journal of Archaeological Science 4 1
|Wissenschaft 35 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.