«Кайнар-АКБ» выбрал Axelot WMS как инструмент модернизации логистики

Аккумуляторный завод «Кайнар-АКБ» в Казахстане внедрил систему Axelot WMS для автоматизации складской логистики. Система обеспечивает прозрачность и управляемость всех процессов от приемки до отгрузки. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Компания «Кайнар-АКБ» выпускает аккумуляторные батареи для легковых и грузовых автомобилей, тепловозов, сельскохозяйственной техники, нефтегазового сектора.

Аккумуляторный завод компании расположен в Казахстане, в Талдыкоргане. Здесь внедрен полный технологический цикл производства – от изготовления комплектующих до сборки готовых аккумуляторов. На каждом этапе производства действует международная система контроля ISO 9001–2001 и технического стандарта TS 16949–2001 – вся продукция соответствует требованиям Европейского стандарта BS EN 50342-2001 и Японского стандарта JIS D 5301. Завод выпускает продукцию под брендами Kainar, Bars, Nomad, Unikum, «Вожак». Его производительность составляет 3 млн аккумуляторов в год, из которых более 60% экспортируется в страны ближнего зарубежья. Помимо производства, «Кайнар-АКБ» занимается безопасной утилизацией аккумуляторов с истекшим сроком годности. Компания разделяет их на безопасные компоненты: свинец и пластмассу.

Каждый день с завода отправляются товары, которые доставляются грузовыми автомобилями, по железной дороге, а также для клиентов, которые приезжают за грузом самостоятельно. Количество заказов постоянно растет, и чтобы обеспечить сборку и отгрузку для каждого направления, руководство «Кайнар-АКБ» приняло решение автоматизировать складскую логистику и внедрить систему Axelot WMS на складе готовой продукции. Его площадь – 3000 кв. м.

Функционал Axelot WMS позволил автоматизировать все ключевые технологические процессы склада при заводе «Кайнар-АКБ». Теперь каждая операция фиксируется и отслеживается в WMS, что позволило добиться высокой прозрачности процессов и точной информации о местонахождении каждой партии товара на складе, включая его распределение по транзитным зонам. Axelot WMS отслеживает готовность продукции к отгрузке через состояние объектов хранения: «Годен», «Брак», «Уценка», «Отсутствует заряд», «Отсутствует брусок», «Отсутствует бобина/распорка», «Отсутствует гофропрокладка», «Отсутствует термопленка» и «Некомплект». Отдел технического контроля вручную устанавливает состояние, блокируя или разблокируя продукцию при обнаружении дефектов и не допуская попадания в заказ некондиционных товаров. Также состояние визуально определяет кладовщик во время приемки.

Помимо отслеживания комплектности данный функционал используется для учета немаркированной продукции. Axelot WMS автоматически отправляет ее обратно в производство для последующей перемаркировки.

Кроме контроля качества приемка включает пересчет для детализации товарного состава палет и их маркировку. Затем система автоматически планирует задачи на размещение в зоны склада, учитывая вес, высоту и результаты классификации FMR.

На складе реализовано многоступенчатое планирование размещения товаров с учетом ряда критериев.

Axelot WMS распределяет ячейки в зависимости от их грузоподъемности. Если вес места хранения составляет 1510 кг и более, то его размещение планируется с первого яруса и выше. Если же вес меньше 1510 кг, то сначала рассматриваются ячейки со второго яруса и выше, и только затем — первый ярус.

Система следует правилам, установленным согласно классификации FMR в соответствии с частотой обращения. Товары класса F (наиболее часто запрашиваемые) размещаются в ячейках этого же класса, близких к зоне отгрузки/контроля. Если же в ячейках класса F нет свободного места, то они могут быть размещены в ячейках класса M (менее запрашиваемые), а затем в ячейках класса R (редко запрашиваемые).

Соответственно, товары класса M размещаются в ячейках класса M. Если же нет свободных ячеек этого класса, то они могут быть размещены в ячейках класса R, а затем в F. И, наконец, товары класса R распределяются по ячейкам класса R. Если же нет свободных ячеек этого класса, они могут быть размещены в M, а затем в F.

Проектная команда интегрировала Axelot WMS с корпоративной информационной системой (КИС) «Кайнар-АКБ». Интеграция была реализована с помощью Datareon Platform. Платформа обеспечивает обмен данными между системами в режиме реального времени.

После создания нового заказа в WMS автоматически запускается процесс планирования отбора. Система формирует список задач, которые кладовщик или водитель погрузчика, осуществляющий отбор для отгрузки по железной дороге или автотранспортом, должен выполнить. Планирование осуществляется в соответствии с принципом FIFO. Как только товар готов к отправке, информация об этом поступает из WMS в КИС. Это ускоряет процесс создания отгрузочных документов в КИС и позволяет оставить достаточно времени для оформления сертификатов качества, необходимых для зарубежных поставок. Когда в WMS фиксируется погрузка товара в автомобильный или железнодорожный транспорт, информация об этом также автоматически отправляется в КИС, чтобы подтвердить факт отгрузки в учетной системе. Помимо НСИ, управляющих заявок и результатов их исполнения в обмене с корпоративной информационной системой участвуют результаты контроля состояния продукции и другая необходимая КИС информация о складских операциях и остатках.

Для заказов, которые отгружаются клиентам, производится обязательный контроль. Контролер или кладовщик с помощью мобильных терминалов сканируют штрихкоды, подтверждают дату производства и количество продукции на палете. В случае обнаружения излишков система планирует возвращение товара в зоны склада. В случае обнаружения недостачи Axelot WMS автоматически допланирует отбор при наличии свободного подходящего остатка.

Особенностью проекта является использование функциональности уплотнения для формирования полной палеты. Система предоставляет сотрудникам информацию о возможности объединения товаров с учетом требований к составу полной палеты и после завершения «уплотнения» автоматически планирует отправку новых палет на производство, где осуществляются упаковка и палетирование.

Функционал системы охватывает не только все складские зоны, но и участок упаковки на производстве. На данном участке при помощи ТСД не только переукомплектовывают и перемаркируют, но и выполняют другие действия, которые требуются для адаптации продукции под индивидуальные требования заказчика.

Axelot WMS взяла на себя всю нагрузку по управлению грузооборотом, значительно снизив влияние человеческого фактора и обеспечивая бесперебойность ключевых бизнес-процессов. Благодаря системе логистические операции стали более прозрачными, что позволяет заводу «Кайнар-АКБ» в режиме реального времени контролировать выполнение всех складских операций, а также собирать и анализировать информацию о работе склада и персонала. Кроме того, Axelot WMS обеспечивает высокую точность отбора и отгрузки.