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Makita Макита

Makita - Макита

СОБЫТИЯ

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07.08.2026 Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж 1
14.06.2025 Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM 3
26.06.2024 От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода 2
19.04.2024 Массово удаляются товары из каталогов Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». Почему это выгодно россиянам? 1
30.03.2024 Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM 1
13.04.2023 Лучшие дренажные насосы для дачи: хиты продаж 2
30.09.2021 «Корус консалтинг» автоматизирует работу ИТ-систем с помощью решений Alloy Software 1
04.08.2021 Лучшие триммеры для травы: хиты продаж 1
27.07.2021 Выбираем строительный пылесос: 10 лучших моделей 3
20.05.2021 Corpsoft24 внедрила систему адресного хранения на складе компании «Макита» 1
14.05.2021 Лучшие мойки высокого давления: выбираем технику для дачи 2
12.04.2021 Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM 2
10.01.2021 8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM 1
28.07.2020 Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM 2
09.07.2020 Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM 2
13.05.2020 Как выбрать насос для дачи: советы ZOOM 2
15.01.2020 Оборот Wildberries вырос на 88% до 223,5 млрд рублей в 2019 году 1
06.01.2020 Лучшие шуруповёрты для дома: выбор ZOOM 2
26.12.2018 Новогодние подарки, которые подойдут всем: выбор ZOOM 2
14.07.2011 Оплатить покупку в интернет-магазине «220 вольт» можно с помощью «Qiwi Кошелька» 1
11.07.2008 Сам себе мастер: знакомство с рынком электроинструмента 1
18.03.2008 Электродрели: выбираем надежный инструмент 4
04.03.2008 В компании Orwil MS Dynamics NAV перевели на версию 4 1
21.02.2008 23 февраля: подарки для умелых рук 3
13.12.2007 Электролобзики: мастерская на дому 2
01.06.2006 "Вектор" автоматизировал оптово-розничную сеть "Инфраком" 1

Публикаций - 26, упоминаний - 45

Makita и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 13
Patriot Memory 80 4
Bort 7 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
МегаФон 10742 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
9594 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Philips 2099 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Sony 6739 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Sharp Corporation 1062 1
ФОРС - Центр разработки 703 1
Nintendo 823 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 1
Seiko Epson Corporation 908 1
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 1
БУХта - Buhta 103 1
iRobot - 62 1
iconBIT 39 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 121 1
Black & Decker 18 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
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Globe Tools Group - Greenworks 14 4
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WORX 6 3
Metabo - Metabowerke GmbH - Метабо 5 3
Интерскол 12 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 12 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Visa International 1993 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Iberica 1 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Unilever Lipton 9 1
Shiseido 5 1
Daewoo 104 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Barilla Group - Харрис СНГ 9 1
Lavazza - Лавацца Рус - Лавазза 3 1
Heinz - Хайнц 26 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
Аксессуары 4282 5
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 5
БТиЭ - Газонокосилки - Lawn mowers 41 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Триммер - Trimmer 61 4
Механический редуктор - Mechanical gearbox 44 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 3
Электролобзик 5 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
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Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 2
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Microsoft Windows 2000 8678 3
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i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
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Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
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Nintendo Switch - Игровая приставка 101 1
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