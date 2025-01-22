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Лесная промышленность Деревообработка пиломатериалы обработка древесины

Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины

"Колхозная лесопилка" 1961 Автор:Кобылкин Александр Михайлович "Колхозная лесопилка" 1961 Автор:Кобылкин Александр Михайлович
"Вырубка", 1958 г. Автор: Шагин Борис Павлович "Вырубка", 1958 г. Автор: Шагин Борис Павлович
Совсем не дело - жечь деловую древесину! Плакат на тему перепроизводства древесины в теплоэнергетике. Изображены двое рабочих, пытающихся положить огромное бревно в маленькую печь, чтобы греть себе чайник. Негодные работники будто не понимают, что цельная качественная древесина - ценнейший и дорогой природный ресурс. К. Иванов, 1981г. Совсем не дело - жечь деловую древесину! Плакат на тему перепроизводства древесины в теплоэнергетике. Изображены двое рабочих, пытающихся положить огромное бревно в маленькую печь, чтобы греть себе чайник. Негодные работники будто не понимают, что цельная качественная древесина - ценнейший и дорогой природный ресурс. К. Иванов, 1981г.


22.01.2025 «Яндекс Путешествия»: В последний месяц зимы россияне для поездок выбирают Испанию, Китай и Японию, а также Алтай и Красноярский край 1
11.11.2024 «Яндекс Недвижимость» и «Яндекс Путешествия» оценили перспективы избинга в городах России 1
29.10.2024 Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная 1
10.10.2024 Игра-кликер от создателей «Плюс Сити» собрала один млн пользователей за неделю 1
01.08.2024 МТС запустила 4G в отдаленном поселке Тиличеть на востоке Красноярского края 1
25.07.2024 МТС включила LTE-скорости в поселке, где жил самый загадочный старец Сибири Федор Кузьмич 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
11.06.2024 В России начались продажи нового робота-пожарного, который умеет тушить огонь с 60 метров. Видео 1
28.03.2024 Российская компания «Энкост» выходит на рынок Казахстана 1
15.03.2024 МТС прокачала сеть в поселках вблизи Петрозаводска 1
31.01.2024 «МегаФон» ускорил интернет в «столице сапожного царства» – городе Кимры 1
28.12.2023 МТС оцифровала Суздаль, объявленный новогодней столицей России 1
22.11.2023 Цифровой гид МТС поможет туристам спланировать путешествие по Вологодской области 1
07.09.2023 Цифровой гид от МТС расскажет туристам о главных точках притяжения Карелии 1
24.08.2023 «Мегафон» цифровизировал самый большой в России музей LEGO 1
18.08.2023 МТС обеспечит «цифровой комфорт» для гостей международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» 1
27.05.2023 10 способов автоматизировать работу на даче 1
30.03.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G на юге Якутии 1
17.12.2022 Лучшие электрические и аккумуляторные снегоуборочные машины: выбор ZOOM 1
07.12.2022 Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год 1
02.08.2022 «Мегафон» запустил LTE в селах Олёкминского района на юго-западе Якутии 1
26.04.2022 Caviar создал iPhone 13 Pro с частицами Святой Земли, посвященные трем мировым религиям. 1
04.02.2022 Современные проигрыватели виниловых пластинок: выбор ZOOM 1
31.12.2021 Как выбрать снегоуборочную машину для частного дома: советы ZOOM 1
16.09.2021 «Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0 1
31.08.2021 Назначен директор филиала МТС в Брянске 1
06.08.2021 В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 1
16.02.2021 Концерн «Автоматика» начал поставлять в учебные заведения Пензы гравировально-фрезерные станки 1
01.02.2021 В филиале МТС Брянской области назначен директор 1
03.08.2020 Умер создатель первой компьютерной мыши 1
19.06.2019 HP выпустила линейку бизнес-ноутбуков, в которой нет ни одного процессора Intel. Фото 2
28.05.2019 HP выпустил премиальные ноутбуки в дерявянном корпусе 1
26.04.2019 Самые быстрые беспроводные зарядки: выбор ZOOM 1
18.06.2018 «Зодчий» объявил об успешном внедрении системы wifi-аналитики совместно с «НПО Аналитика» 1
14.02.2018 Топ-10 самых необычных смартфонов 1
21.11.2017 ФИОП Роснано представил первых финалистов Всероссийского инженерного конкурса нанотехнологий 2017 1
27.10.2017 «БАРС Груп» интегрировала подсистему «Лесное хозяйство» с ЕГАИС учета древесины 1
09.06.2017 Не вырубишь топором: для чего лесному хозяйству информационная система 1
16.05.2017 Обзор стереофонической микросистемы Pioneer X-HM76: современное японское качество 1

Публикаций - 122, упоминаний - 126

Лесная промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 11
Creative Technology 266 7
МегаФон 8814 6
Samsung Electronics 10258 6
Apple Inc 12103 6
8217 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2051 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 3
Цифра ГК 2427 3
Sony 6544 3
Intel Corporation 12197 3
Yandex - Яндекс 7347 3
Microsoft Corporation 24630 3
Toshiba Corporation 2928 3
LG Electronics 3614 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
HP Inc. 5687 3
Microlab 16 3
Google LLC 11777 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Huawei 3934 2
ZTE Corporation 747 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2547 2
HTC Corporation 1499 2
Pioneer Corporation 423 2
Бука - Buka Entertaiment 482 2
Rolsen Electronics 79 2
Audio-Technica 25 2
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 57 2
Siemens AG - Siemens Group 2590 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 2
Electrolux AB - Zanussi 43 2
Telegram Group 1987 2
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 56 1
БАРС Груп 545 1
1С-Рарус 887 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 37 1
Lesprom Network - Леспром.ру - Леспром Индастри Консалтинг 12 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 4
ПСБ - Промсвязьбанк 851 3
МТС Трэвел - MTS Travel 287 3
Интерскол 11 3
LEGO 244 2
Miele - Миле 134 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 135 2
Dyson 122 2
Globe Tools Group - Greenworks 9 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 2
Лента - Сеть розничной торговли 2081 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Малые Корелы - Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства 1 1
eBay Inc 1619 1
BMW Group 446 1
Kickstarter 127 1
Hyundai Motor Company 383 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2726 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Marco Polo Hotel 7 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Ferrari NV 157 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
Caterpillar - 89 1
Геометрия НПО 140 1
Beko 70 1
Новый Иерусалим - государственный историко-художественный музей - музейно-выставочный комплексе 4 1
Savage Arms Company - Сэведж Армз Кампании 1 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Kärcher - Karcher - Керхер 72 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3136 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4748 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 53 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
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Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта 63 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 35 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 355 1
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Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 313 1
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ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 232 2
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Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 2
Apple - App Store 2890 2
HP Envy - серия ноутбуков 106 2
Dyson Air Multiplier 9 2
Apple Lossless - Apple Lossless Encoder, ALE - Apple Lossless Audio Codec, ALAC - открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества цифровой музыки 34 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 2
Dolby Pro Logic 95 2
Mobiado Professional EM - Mobiado Professiona Executive Model 5 2
МТС Big Data 266 2
Microsoft Office 3736 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
1С-Рарус Общепит 38 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 9 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 324 1
1С-Рарус Автотранспорт 5 1
1С:Консалтинг 20 1
1С:Дистрибьюция 35 1
Штрих-М Кассир 3 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа лес АСД - Система цифровой диспетчеризации лесозаготовительного предприятия 4 1
1С:Мультимедиа 12 1
Sony Walkman 285 1
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Кочкин Александр 19 2
Криницкий Игорь 26 2
Рылов Дмитрий 50 1
Перагов Андрей 18 1
Карпунина Ирина 4 1
Рубцов Сергей 33 1
Кабанов Владимир 178 1
Циолковский Константин 45 1
Булгинов Кирилл 1 1
Рейман Леонид 1049 1
Нуралиев Борис 289 1
Кравченко Рано 10 1
Мамедова Мария 14 1
Бабаян Борис 14 1
Давыдов Денис 43 1
Осеевский Михаил 315 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
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Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Могилевский Михаил 33 1
Иванюк Александр 2 1
Волков Максим 34 1
Волков Григорий 3 1
Грунина Ирина 1 1
Гайзер Вячеслав 13 1
Гасилин Денис 10 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 439 1
Захаров Максим 12 1
Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 1
Демидов Михаил 133 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Ширшов Павел 76 1
Набоков Сергей 27 1
Николаева Наталья 21 1
Барилкин Виктор 29 1
Кузьмина Валентина 16 1
Белышков Леонид 18 1
Рогов Михаил 14 1
Саровский Серафим 2 1
Цицин Константин 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 56
Европа 21771 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 7
Земля - планета Солнечной системы 10376 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 7
Япония 13287 7
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2449 5
Франция - Французская Республика 7849 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17378 5
Италия - Итальянская Республика 4354 5
Европа Западная 1482 4
Беларусь - Белоруссия 5667 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
Южная Корея - Республика 6649 4
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HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
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