«Первый Бит» реализовал 25 подсистем в холдинговой «1С:ERP» для «Артпласт»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит», офис «Спортивная», завершил проект комплексной цифровой трансформации для российского производителя упаковки и одноразовой посуды — холдинга «Артпласт». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В период с марта 2021 г. по февраль 2025 г. специалистами «Первого Бита», офиса «Спортивная», была внедрена экосистема на базе «1С:ERP Управление холдингом», включившая в себя 25 ключевых подсистем, автоматизировавших 488 рабочих мест.

Проект позволил «Артпласту», объединяющему производственные и дистрибьюторские активы в шести регионах, решить критически важные задачи и достигнуть снижения себестоимости продукции на 20%, сокращения операционных расходов на 30%, ускорения обработки заказов на 60% и двукратного роста оборачиваемости складских запасов.

«Перед нами стояла амбициозная задача — создать целостную цифровую среду, которая станет драйвером роста для бизнеса заказчика. Реализованные специалистами нашей команды уникальные процессы. Особенно выделяются сложное ценообразование для шести регионов, оркестрация закрытия периода и управление целым кластерным деревом клиентов», — сказал руководитель проекта в компании «Первый Бит», офис «Спортивная», Владимир Курятов.

Внедрение уникальной девятиуровневой модели расчета себестоимости обеспечило прозрачность и точность данных на всех этапах многопередельного производства. Внедренная модель позволяет распределять затраты на конкретные партии производства, учитывать затраты на закупку и обслуживание оборудования и контролировать изменения себестоимости на всех этапах.

Созданный модуль PDM-класса дал полный контроль над жизненным циклом изделий — от проектирования и расчета стоимости до отгрузки и постпродажного сопровождения. При обнаружении брака, система помогает определить, кто и когда изготовил и доставил продукцию, когда и откуда было получено использованное для ее производства сырье.

Интеграция с системами складской (WMS) и транспортной логистики (TMS) автоматизировала процессы отгрузки, ежедневно сопровождающие около 500 поставок различных товаров.

«Внедрение «1С:ERP УХ» специалистами «Первого Бита» позволило нам выйти на новый уровень прозрачности производственной себестоимости и кардинально ускорить получение управленческой отчетности. Мы не только автоматизировали рутину, но и заложили фундамент для дальнейшего развития. В ближайших планах — тиражирование успешных практик на все регионы и внедрение системы обмена данными EDI для эффективного управления электронными заказами», — сказала директор департамента цифрового развития компании «Артпласт» Оксана Кравец.

В рамках проекта были использованы «1С:ERP. Управление холдингом» (для управления производством, финансами и себестоимостью), «1С:Документооборот» (для электронного согласования документов и автоматизации бизнес-процессов), а также «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» для управления транспортной логистикой.

Раннее, на протяжении многих лет, учет производства в «Артпласт» велся в «1С:Управление производственной предприятии» («1С:УПП») без единой методологии, а для учета дистрибьюции использовалась самописная система на базе SQL Server. Изначальным драйвером к внедрению стало прекращение поддержки «1С:УПП».

Итоги проекта показывают, что для крупных компаний замена устаревающего ПО — не только необходимость, но и большая возможность сделать работу бизнеса прозрачнее, слаженнее и эффективнее.