В «ГИС Панорама» для Linux расширены средства организации и отбора больших массивов пространственных данных

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.9 для ОС Astra Linux Special Edition, «Альт Линукс», «Ред ОС», AlterOS и Ubuntu. В новой версии доработаны задачи менеджера карт и легенды. В режиме автоматического распознавания снимков реализована обработка адресной информации для автозаполнения атрибутов объектов. Дополнен состав инструментов по редактированию карты, ведению атрибутивных баз данных, выполнению оверлейных операций. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В задачу «Менеджер карт» добавлена возможность автозаполнения базы метаданных, позволяющая автоматически сформировать дерево карт на основе выбранного каталога. Пользователь указывает начальный путь поиска и типы файлов, которые должны быть внесены в базу. Система поддерживает широкий перечень форматов: карты, планы (MAP, MAPZ), пользовательские карты (SIT, SITX, SITZ), растровые карты (RSW), матричные карты (MTW, MTL, MTQ), обменные форматы векторных карт (SXF, TXF, DXF), проекты карт (MPTZ), пространственные базы данных (DBM) и другие. Благодаря этой функции дерево карт создается автоматически и значительно сокращает время подготовки данных. Для последующего просмотра и навигации предусмотрен режим отображения «Классификация по типам», который группирует элементы дерева по форматам.

Для построенного дерева карт реализован удобный поиск по дереву картографических данных, поддерживающий два режима: фильтрация дерева и расширенный поиск по атрибутам. Первый вариант позволяет быстро отобразить только те файлы, которые соответствуют заданным условиям (по типам карт или датам), а второй — выполнять гибкий поиск по названиям, примечаниям, семантике или координатам объектов. Найденные элементы автоматически выделяются в дереве и на карте, а для навигации доступны команды перехода к предыдущему или следующему совпадению. Такой подход обеспечивает пользователям оперативный доступ к нужной информации даже в больших массивах геоданных. Параметры работы задачи сохраняются в конфигурационном файле, что обеспечивает восстановление вида дерева и режимов поиска при повторном запуске задачи. Встроенный режим резервного копирования позволяет быстро создавать копии выбранных картографических файлов в указанную папку, обеспечивая безопасность и сохранность данных.

Добавлена панель «Метаданные», которая дополняет дерево карт подробной информацией о выбранном элементе. Она включает три вкладки: «Общие» (с редактируемыми параметрами, такими как название, примечание и путь к данным, а также автоматически заполняемыми характеристиками файла или базы данных), «Просмотр» (для отображения пользовательских карт, растров и матриц) и «Создание района» (для запуска режима формирования нового картографического района). Такой подход позволяет пользователям не только структурировать данные, но и оперативно получать всю необходимую информацию о карте в едином интерфейсе.

Реализована возможность создания картографического района на основе выбранных файлов обменных форматов SXF и TXF. Добавление данных в список выполняется простым перетаскиванием или двойным щелчком, при этом выбранные элементы подсвечиваются для наглядности. После выбора данных формируется карта нового района, которая открывается в ГИС для дальнейшей работы. Реализован режим «Просмотр», позволяющий визуализировать пользовательские карты, растры и матрицы. Пользователям доступны удобные инструменты масштабирования — от показа всей карты в окне до приближения, отдаления и возврата к исходному масштабу.

В задаче «Легенда карты» доработана вкладка «Общий список данных». В контекстное меню добавлен режим «Выделить все объекты карты». Данный режим позволяет выделить все объекты на картах, выбранных в общем списке данных.

В задаче «Автоматическое распознавание снимков» добавлена поддержка получения адресной информации для автоматического нанесения на карту номеров домов и названий улиц, распознанных на снимках. Для этого в режимах «Здания», «Дороги», «Город» пользователь может выбрать дополнительную опцию «Подписать адреса объектов». На основе интеграции с адресной базой данных ГИС «Панорама» (address.gisserver.info) сервис заполняет следующие семантики объектов: для строений - «Номер дома» (31202), «Название улицы» (31201), «Название поселения» (3106), «Название города» (31207), «Название района» (3108); для улиц и шоссе — «Собственное название» (9), «Название поселения» (3106), «Название города» (31207), «Название района» (3108). Также при формировании векторной карты местности объекты с заполненными адресными семантиками автоматически подписываются. На карту наносятся номера домов и названия улиц. Для загрузки готовой векторной карты на компьютер пользователя в диалоге «Автоматическое распознавание снимков» необходимо выполнить двойное нажатие левой кнопкой мыши на строке заявки в «Списке заявок» или вызвать контекстное меню и нажать кнопку «Открыть слой». Чтобы при необходимости отредактировать подписи на карте, можно воспользоваться прикладной задачей «Автоматическая расстановка подписей» в ГИС «Панорама» или настроить подписывание с помощью режима «Списки объектов». Задача «Автоматическое распознавание снимков» позволяет обрабатывать снимки местности в форматах RSW, JPG, TIFF, PNG и данные из открытых геопорталов. Описание доступных нейросетевых моделей и стоимость обработки приведены на странице Panorama Vision.

Доработана задача «Редактор карты». В режиме «Построение сети маршрутов» добавлен контроль геометрии маршрутов и формировании карты ошибок, на которую помещаются некорректные маршруты и калибровочные точки с добавлением текста обнаруженных ошибок в семантику объектов.

Доработана задача «Построение подписи по семантике объекта». Реализована возможность сохранения установленных параметров подписывания объектов. Для создания подписи разных объектов карты часто требуются различные варианты характеристик подписей, поэтому для каждого варианта могут быть настроены один или более наборов параметров. Загрузка параметров настройки позволяет автоматически сформировать данные, необходимые для нанесения подписи, и значительно сократить время выполнения задачи.

В диалоге «Списки объектов» добавлен режим поиска «Внутри и касание». Результатом поиска являются объекты первого списка, расположенные полностью внутри объектов второго списка или имеющие касания контуров объектов изнутри.

Доработана задача «Просмотр атрибутов из базы данных», вызываемая кнопкой на главной панели. Добавлена кнопка фильтрации строк по произвольно выбранным объектам слоя. Реализована кнопка сброса всех фильтров для текущей активной вкладки. Добавлены кнопки, позволяющие добавлять/удалять строки для таблиц без связи с гео-слоями. При сохранении новых строк все незаполненные поля автоматически заполняются значениями по умолчанию из базы данных (включая первичные ключи). Добавлена цветная подсветка строк: зеленые - новые строки; желтые - отредактированные значения; красные - строки, помеченные на удаление. Реализован вывод информации об отсутствии первичного ключа при попытке редактирования таблиц, его не имеющих. Добавлена поддержка таблиц с составным первичным ключом.

Доработан диалог «Параметры систем отсчета из файла XML». При редактировании файла XML с системами отсчета добавлена возможность копирования выбранного набора систем отсчета из другого файла XML. Изменение позволяет существенно ускорить подготовку рабочих списков систем отсчетов. Диалог «Параметры систем отсчета из файла XML» обеспечивает настройку постоянных проекций и датумов в задаче «Паспорт карты» и при установке параметров проекций растров и матриц.

Добавлена поддержка системы координат CGCS2000 Gauss-Kruger zone 13 - zone 23 (EPSG:4491-EPSG:4501), применяемой для территории Китая. Обеспечивается создание карт, формирование многолистовых карт со стандартными номенклатурами, построение разграфки (сетки) номенклатур.

ГИС «Панорама» – универсальная отечественная геоинформационная система. Программа предназначена для накопления, хранения, автоматизированной обработки и отображения данных, результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную привязку. ГИС «Панорама» содержит средства отображения и обработки векторных, растровых и матричных карт. Приложение предоставляет пользователям инструменты для решения специализированных задач моделирования движения специальных объектов на фоне 3D-модели, прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций на опасных объектах, мониторинга движения воздушных судов, проведения геодезических и топографических работ, обработки данных с навигационных устройств GPS/ГЛОНАСС, печати отображаемых пространственных данных на различные устройства вывода и многих других.