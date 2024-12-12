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EPSG Geodetic Parameter Dataset Набор данных геодезических параметров



12.12.2024 ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах» 1
06.12.2024 ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах» 1
21.10.2020 ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП» 1
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 1
20.07.2020 КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux 1
03.10.2013 Обновлен ГИС-инструмент нефте- и газодобычи 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

EPSG и организации, системы, технологии, персоны:

Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 2
Intel Corporation 12197 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Nginx - Энджайникс 164 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 22 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Creative Commons - некоммерческая организация 38 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1739 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 5
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 5
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 5
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 3
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 3
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 3
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 2
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 4 2
OGC WMS - Web Map Service - протокол обслуживания через интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС 4 2
Умные платформы 1682 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 2
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Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
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Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 295 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
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РАН - Российская академия наук 1871 1
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