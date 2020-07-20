КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux

ГК Astra Linux и конструкторское бюро «Панорама» сообщают о создании линейки программных продуктов для применения в среде ОС Astra Linux Special Edition релиз «Ленинград» на платформе «Эльбрус» с микропроцессором «Эльбрус-8С». В единую экосистему входят ГИС «Оператор» для силовых структур, серверные приложения GIS WebServer SE и Imagery Creator, картографический сервис GIS WebService SE, ГИС «Сервер», сервис для создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service, а также Банк данных цифровых карт и ДЗЗ.

Комплекс программ КБ «Панорама» позволяет создавать, хранить, обновлять и публиковать пространственные данные с автоматизированным формированием геопокрытий.

ГИС «Оператор» обеспечивает наглядное представление, обработку и анализ разнородных данных для процессов принятия решений. ПО содержит средства создания и редактирования карт оперативной обстановки, позволяет выполнять измерения и расчеты, оверлейные операции, строить 3D-модели, обрабатывать растровые данные. В состав продукта входят средства подготовки графических документов в цифровом и печатном виде, а также инструментарий для работы с базами данных.

В ГИС реализованы гибкая система классификации пространственных данных, «умные» условные знаки, поддержка открытых международных стандартов OGС, ISO 19100 для обмена информацией и ее отображения. Используется база данных параметров национальных систем координат по коду EPSG. Программа поддерживает международные стандарты отображения и хранения морских и аэронавигационных данных IHO и ICAO. Отображение в ГИС топографических, специальных карт и планов городов отвечает требованиям «Информационного картографического обеспечения ВС РФ» ИКО-2008, а специальные карты оперативной обстановки создаются и отображаются в соответствии с КЭУЗ, «Классификатором электронных условных знаков оперативной обстановки».

Облачное приложение GIS WebServer SE для построения различных геопорталов доступно с любого компьютера. Решение позволяет автоматизировать публикацию изменяющихся пространственных данных, создавать и редактировать новые слои. Можно совмещать слои с различных сервисов и геопорталов, пересчитывать их координаты, выбирать прозрачность и порядок отображения. Кроме того, предусмотрены создание тематических карт и картограмм, выполнение геодезических расчетов на местности, отображение 3D-моделей по открытым векторным картам, матрицам высот и снимкам местности без подготовки модели. Также приложение может находить кратчайшие маршруты, получая информацию из GIS WebService SE. Обмен данными с сервисом выполняется по спецификации OGC WMTS, OGC WMS и расширенного интерфейса REST API по протоколу HTTP.

Imagery Creator обеспечивает создание и обновление пирамид тайлов в формате PNG или JPEG по пространственным данным, управляемым ГИС «Сервер». Основа для пирамид тайлов — комбинация цифровых векторных карт, космической и аэрофотосъемки, матриц высот, данных с геопорталов и т.д. Их можно публиковать по протоколу OGC WMTS с помощью GIS WebService SE или отображать в ГИС «Оператор».

Банк данных цифровых карт и дистанционного зондирования Земли предназначен для накопления, учета и выдачи карт, данных ДЗЗ, матриц высот, документов и точек планово-высотной основы. Возможности банка включают систематизацию архива ГПИ, коллективный доступ, отображение метаданных через браузер и т.д. Источник информации — сервис GIS WebService SE, для обращения к схемам метаданных и помещения материалов в хранилище используется ГИС «Сервер».

Процессоры на базе архитектуры «Эльбрус», разработка отечественной компании МЦСТ, — актуальное решение для организаций госсектора оборонно-промышленного комплекса. «Эльбрус-8С» (1891ВМ10Я) - высокопроизводительные микропроцессоры общего назначения с улучшенной архитектурой, которая позволяет выполнять до 25 операций за один такт в каждом ядре — порядка 250 млрд. операций в секунду. 4 канала доступа к памяти и 3 канала межпроцессорного обмена позволяют строить масштабируемые вычислительные комплексы с высокой скоростью обработки и передачи информации.

«ГК Astra Linux и КБ «Панорама» продолжают сотрудничество, и сейчас спектр совместимых решений пополнился целой линейкой продуктов, разработанных под отечественный процессор «Эльбрус» для ОС Astra Linux. Это большой шаг вперед в разработке и практическом применении доверенных аппаратно-программных стеков отечественного производства», — сказал Роман Мылицын, директор по развитию ГК Astra Linux.