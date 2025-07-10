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OGC WMTS Web Map Tile Service открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений
УПОМИНАНИЯ
OGC WMTS и организации, системы, технологии, персоны:
|Панорама КБ - Конструкторское бюро 191 4
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2162 3
|Intel Corporation 12353 2
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 2
|AMD - Advanced Micro Devices 4345 1
|Мылицын Роман 111 2
|Левкевич Михаил 60 1
|Спивак Иван 2 1
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