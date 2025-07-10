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OGC WMTS Web Map Tile Service открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 В КБ «Панорама» разработан «Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» версии 9.2.0 1
08.11.2024 Банк данных цифровых карт и ДЗЗ обеспечивает оперативное предоставление достоверной информации, содержащей пространственные данные об объектах городской инфраструктуры 1
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 1
20.07.2020 КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux 1
09.07.2020 Новая версия Imagery Creator 10.1 работает в среде ОС Astra Linux 1
04.09.2013 Городская геоинформационная система – без нее не обойтись? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

OGC WMTS и организации, системы, технологии, персоны:

Панорама КБ - Конструкторское бюро 191 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2162 3
Intel Corporation 12353 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 2
AMD - Advanced Micro Devices 4345 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 2
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 26 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12213 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3258 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4516 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5097 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3379 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5617 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 18 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 44 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1855 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69241 5
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1160 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53935 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26257 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30855 3
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 439 3
OGC WMS - Web Map Service - протокол обслуживания через интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС 4 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21279 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21332 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1437 3
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1720 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 359 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2264 2
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 9 2
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9478 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11864 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25113 2
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8145 1
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Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE - GIS WebServer SE 33 4
Панорама КБ - Imagery Creator 4 3
Linux OS 10346 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 200 2
Intel x86 - архитектура процессора 1924 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 102 1
SQLite - встраиваемая СУБД 45 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
РАН КарНЦ - RakeSearch 4 1
Linux - Debian GNU 497 1
Esri Urban Observatory 2 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 1
Microsoft Windows 16010 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 904 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 499 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1415 1
OpenStreetMap - OSM 59 1
Мылицын Роман 111 2
Левкевич Михаил 60 1
Спивак Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150741 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 3
Земля - планета Солнечной системы 10497 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 480 2
Россия - ЮФО - Севастополь 553 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 246 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 612 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52744 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13432 1
Новая Зеландия 722 1
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Россия - СЗФО - Карелия Республика 707 1
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