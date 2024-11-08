Банк данных цифровых карт и ДЗЗ обеспечивает оперативное предоставление достоверной информации, содержащей пространственные данные об объектах городской инфраструктуры

В КБ «Панорама» разработан Банк данных цифровых карт и ДЗЗ версии 8.9.1. В новой версии реализована работа с данными инженерных изысканий — точками съемочного обоснования. Поддерживается загрузка, хранение и ведение метаданных для временных и долговременных точек съемочного обоснования. Эти данные используются в землеустройстве, кадастре, межевании и при проведении инженерных изысканий в интересах планирования, проектирования и строительства объектов недвижимости. Поддерживается загрузка из формата csv и ручной ввод данных, экспорт метаданных в смежные системы органов местного самоуправления. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Добавлены новые виды данных в справочник «Тип технических документов» и «Тип точки». Обеспечивается более строгий контроль входных данных при загрузке из формата csv. Обновлены механизмы формирования сведений о координатах и высотах для формирования выписок государственной нивелирной сети (ГНС).

Безопасность данных обеспечивается разграничением прав доступа на основе средств безопасности, входящих в состав операционной системы. Поддерживается обычная проверка подлинности, дайджест-аутентификация, системная проверка подлинности (средствами веб-сервера) и доменная (Kerberos или ActiveDirectory). Дополнительная безопасность обеспечивается использованием сквозной аутентификации при работе с базой данных. Подключение к базе происходит с правами пользователя, работающего с системой. Комплекс адаптирован для работы на широком спектре операционных систем (Astra Linux SE, ALT Linux, «Эльбрус», Ubuntu, CentOS, MS Windows и других) и архитектур (Intel, Эльбрус, «Байкал»). Программа зарегистрирована в реестре отечественного ПО под номером 1862.

Банк данных цифровых карт и ДЗЗ является основой для построения инфраструктуры пространственных данных федерального, регионального и муниципального уровней, в корпоративных информационных системах. В рамках единого геоинформационного пространства Банк данных цифровых карт и ДЗЗ реализует сбор, хранение, контроль качества, поиск и выдачу пространственных данных в обменных форматах. Отобранные с помощью программы пространственные данные могут быть размещены для многопользовательского доступа на ГИС Сервере и опубликованы по международным стандартам OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS на сервере приложений GIS WebService SE. Пользователи могут получить доступ к данным как из тонкого клиента (с помощью GIS WebServer SE), так и из настольных приложений (ГИС «Панорама», ГИС «Оператор»). Банк данных цифровых карт и ДЗЗ обеспечивает построение облачного хранилища пространственных данных, предоставление доступа к этим данным, автоматизированное формирование и обновление геопокрытий.

Текущее состояние пространственных данных отображается с помощью карт-схем, которые ведутся для каждого типа хранимых данных: векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Обеспечивается удаленное помещение наборов пространственных данных в файловое хранилище, ведение версий хранимых наборов, обновление карт-схем наличия данных, автоматизированный сбор и формирование метаданных, формирование и обновление геопокрытий. Автоматизированный сбор и формирование метаданных выполняется по стандартам ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata и ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation. Автоматически формируются уменьшенные копии изображений данных, проверяются контрольные суммы файлов и полнота наборов данных. Помещение пространственных данных в файловое хранилище осуществляется с проверкой целостности, контролем структуры и содержания данных. Результаты работы протоколируются и заносятся в базу метаданных. Обеспечивается автоматическое резервное копирование метаданных и хранилища пространственных данных с контролем целостности и восстановлением данных. Поддерживается мультиязычный интерфейс.

На портале «Банк пространственных данных» демонстрируются возможности по организации хранения, учета и выдачи векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Портал содержит векторные карты в формате SXF, сформированные на основе данных из открытых источников (OpenStreetMap, VMap0). В состав пространственных данных входят карты: субъектов РФ, стран и городов ближнего и дальнего зарубежья. Всего свыше 400 векторных карт и 6 700 матричных данных общим объемом более 230 Гб. Специалисты КБ «Панорама» еженедельно обновляют и актуализируют состав информации на портале. Все опубликованные данные распространяются бесплатно в соответствии со свободной лицензией.