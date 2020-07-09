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Новая версия Imagery Creator 10.1 работает в среде ОС Astra Linux

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ГК Astra Linux и КБ «Панорама», российский разработчик геоинформационных систем для картографирования, сообщили о выходе обновления Imagery Creator 10.1. В новой версии продукта можно формировать фрагменты заданных областей карт, повышена скорость работы с пространственными данными, доступны различные варианты их конвертировании. Imagery Creator можно применять в среде отечественных ОС, в том числе защищенной ОС Astra Linux Special Edition в двух вариантах исполнения: релиз «Ленинград» для российских процессоров «Эльбрус» и релиз «Смоленск» для широкого спектра устройств с процессорной архитектурой х86-64.

Imagery Creator — программное решение КБ «Панорама», которое ускоряет отображение карт, содержащих более 1 млн объектов, в веб-приложениях, в том числе, когда к ним одновременно обращается большое количество пользователей. Imagery Creator позволяет создавать тайлы (фрагменты карт) в форматах JPEG, PNG, PNG8, Mbtiles, BIR и GeoPackage по международному стандарту OGC WMTS 07-057r7 версии 1.0.0, а также по стандарту TMS и OGC 12-128r15 GeoPackage версии 1.2.1. Сформированные в Imagery Creator данные используются в универсальной геоинформационной системе для построения геопорталов различного назначения GIS WebServer Special Edition, а также в веб-сервисе для публикации пространственных данных GIS WebService Special Edition.

В новой версии Imagery Creator благодаря формированию индексных таблиц возросла скорость создания и доступа к пространственным базам данных SQLite в форматах BIR, GeoPackage и Mbtiles. Значительно ускорились процессы просмотра и работы с данными в ГИС «Панорама» 13. Появилась возможность формировать тайлы не для целых карт, а только для выбранных областей, так как реализована их нарезка по группе объектов с координатами, которые пользователь задает в xml-файле в формате GML. Такой файл можно создать в ГИС «Панорама» с помощью функции экспорта в формат GML. В обновлении доступна конвертация данных из набора тайлов в BIR, GeoPackage, Mbtiles и между собой, например, представленную в формате BIR информацию можно преобразовать в Mbtiles, GeoPackage или набор тайлов.

Результаты тестовых мероприятий, которые провели эксперты КБ «Панорама», показали, что функциональность создания тайлов из слоев цифровых карт объемом более 1 ГБ, размещенных в серверном приложении «ГИС Сервер», работает быстро и надежно.

«Выход обновления ПО, совместимого с ОС Astra Linux, — это показатель действенности стратегии технологической кооперации отечественных ИТ-компаний. У КБ «Панорама» уже есть целая линейка решений с версиями для наших ОС. Помимо Imagery Creator и ГИС «Панорама», в нее входят программный комплекс для подготовки документов аэронавигационной информации, ГИС «Оператор», «Сервер x64» и «Конструктор для Qt Designer x64», «Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» и многое другое. Этот набор приложений позволяет создавать полноценные инфраструктуры для работы с геоинформационными системами: рабочие места, серверную часть, интеграцию пользователей с доменом и средства разработки картографической информации. Кроме того, можно создавать специализированные проекты под конкретные отрасли заказчиков: авиация, сельское хозяйство, кадастровый учет и т.д.», — сказал Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.

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