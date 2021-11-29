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PNG Portable Network Graphics APNG Animated Portable Network Graphics Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024
29.11.2021 Программист, не имеющий представления о сжатии данных, создал суперзамену формату PNG

Создан «убийца» PNG? Создан новый формат сжатия растровых изображений, использующих цветовую модель RGB(A), б
24.12.2019 Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков

рвис микроблогов Twitter ввел запрет на использование анимированных изображений популярного формата PNG (APNG, Animated Portable Network Graphics). Об этом говорится в сообщениях, опубликованны
08.02.2019 Миллионы устройств на Android можно взломать обычной картинкой

злоумышленникам использовать специально подготовленные графические файлы в распространенном формате PNG для взлома мобильных устройств. Исправление этих багов может быть довольно проблематичным
22.08.2017 Троян научился обходить антивирусы с помощью невинных картинок

рафические файлы для заражения компьютеров; компоненты вредоноса в зашифрованном виде скрыты внутри PNG-файлов, что позволяет обходить подавляющее большинство антивирусов. SyncCrypt распростран
26.06.2015 В Сети воскрес троян, скрывающийся в картинках PNG

Dell, приобретенная в 2011 г.) сообщили об активизации трояна Stegoloader, хранящего свои модули в PNG-изображениях. За последние три месяца наибольшее число заражений пришлось на компании в с

Публикаций - 481, упоминаний - 501

PNG и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 44
Google LLC 12688 40
Apple Inc 13154 28
Fly - Explay - Эксплей 243 18
Selectel - Селектел 544 18
Adobe Systems 1597 18
Samsung Electronics 11064 17
Yandex - Яндекс 9216 15
Softline - Софтлайн 3743 15
Sony 6739 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 13
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 13
9594 13
Cloud4Y 311 13
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 101 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Telegram Group 2940 12
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 11
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 11
X Corp - Twitter 2938 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
Pyrus - Пайрус 31 10
ONYX International 158 10
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 21 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
LanCloud - ЛанКлауд 58 9
PocketBook International 98 9
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 9
МегаФон 10742 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Microsoft Corporation - GitHub 1075 9
Wacom 143 8
Intel Corporation 12811 8
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 8
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 8
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 7
Prology 72 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Почта России ПАО 2370 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Vimeo - Видеохостинг 71 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Альфа-Банк 1979 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Верный - торговая сеть 326 2
Sony Music Entertainment 161 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Uberspace 3 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
101Hotels.com 456 2
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Hyundai Motor Company 436 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Airbnb 101 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 1
Комус 110 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 7 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 10 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Правительство Тайваня 48 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 35
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
LATA - Latvian Open Technology Association - Латвийская ассоциация открытых технологий 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 358
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 198
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 114
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 107
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 315 97
W3C - SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 167 91
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 86
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 80
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 79
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 79
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 77
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 76
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 73
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 72
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 72
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 70
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 69
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 68
WAV - Waveform Audio File Format 532 62
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 60
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 60
AVI - Audio Video Interleave 460 59
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 57
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 57
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 56
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 56
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 54
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 53
Наушники - Headphones 4478 50
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 48
EPUB - Electronic Publication 150 48
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 47
FB2 - FictionBook 129 46
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 247 44
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 42
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 42
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 42
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 190
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 166
Microsoft Windows 16882 81
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 64
Google Android 15243 62
Linux OS 11533 48
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 46
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 44
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 42
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 34
Apple iOS 8583 32
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 28
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 26
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 26
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 26
Google YouTube - Видеохостинг 3002 25
Microsoft Office 4170 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 23
Adobe Photoshop 804 20
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 19
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 18
Oracle Java - язык программирования 3469 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 15
JavaScript - JS - язык программирования 1425 15
Apple iPad 4011 14
Apple macOS 2419 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 14
Apple iPhone 6 4861 14
Samsung SVR-диктофон 464 12
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 12
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 11
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
Apple - App Store 3109 11
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 11
Microsoft Windows XP 2431 11
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 11
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 10
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 47 10
Google Chrome - браузер 1701 10
Зубарев Яков 24 3
Павлов Никита 146 3
Гвоздев Дмитрий 145 2
Пирогов Николай 8 2
Ксенин Алекс 311 2
Карев Кирилл 5 2
Дмитриева Ирина 10 2
Иванов Герман 3 2
Коблов Илья 5 2
Назаренко Ирина 50 2
Timberlake Justin - Тимберлейк Джастин 12 2
Чернышов Роман 6 2
Водясов Алексей 222 2
Рустамов Рустам 548 2
Чубайс Анатолий 222 2
Мылицын Роман 111 2
Нестеров Алексей 175 1
Малышев Сергей 99 1
Трушкин Константин 60 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Бегтин Иван 61 1
Солнцева Екатерина 62 1
Меламед Александр 95 1
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 1
Меламед Леонид 150 1
Сизоненко Григорий 45 1
Гинятуллин Роман 61 1
Сахаров Александр 93 1
Набиуллина Эльвира 123 1
Дмитриев Алексей 85 1
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 1
Никитин Сергей 96 1
Русинов Владимир 28 1
Сегалович Илья 41 1
Тен Антон 46 1
Хромцова Зузана 3 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 1
Новикова Елена 105 1
Кирьянова Александра 169 1
Фирш Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 189
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Украина 7928 13
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
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