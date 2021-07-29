Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PNG
Portable Network Graphics
APNG
Animated Portable Network Graphics
Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 185, упоминаний - 199
PNG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зубарев Яков 23 3
|Мылицын Роман 79 2
|Набиуллина Эльвира 56 1
|Липич Григорий 48 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Кириченко Сергей 2 1
|Бурков Олег 2 1
|Пирогов Николай 2 1
|Добровольский Николай 13 1
|Безруков Андрей 26 1
|Хромцова Зузана 3 1
|Галушкин Олег 168 1
|Сизоненко Григорий 26 1
|Friedman Nat - Фридман Нэт 13 1
|Трушкин Константин 43 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Водясов Алексей 97 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 10
|The Verge - Издание 448 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|Reddit 198 1
|ZDnet 381 1
|TorrentFreak (TF) 51 1
|Newsweek 20 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760507, в очереди разбора - 664197.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760507, в очереди разбора - 664197.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru