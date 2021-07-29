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Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate


29.07.2021 Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды 1
20.04.2021 Бесплатный фотошоп: лучшие программы для обработки фото онлайн 1
19.03.2021 Twitter позволяет прятать вирусы в публикуемых картинках 3
08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 1
09.01.2021 Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа 1
23.12.2020 Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0 1
17.11.2020 Правообладатели проиграли. Скандальное ПО для скачивания с YouTube вернули на GitHub 1
26.10.2020 GitHub превратился в Роскомнадзор: удалены десятки программ для скачивания роликов YouTube. Разработчики нашли хитрый выход из положения 1
26.10.2020 «Дырка» в открытом ПО угрожает миллиарду устройств по всему миру 2
21.10.2020 ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП» 1
08.10.2020 Создан томограф реального времени на «Эльбрусах» и отечественном ПО. Видео 1
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 1
06.08.2020 «Яндекс.Почта» научилась читать текст на картинках 1
06.08.2020 В «Яндекс.Почту» встроили распознавание текста на фото 1
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 1
20.07.2020 КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux 1
09.07.2020 Новая версия Imagery Creator 10.1 работает в среде ОС Astra Linux 1
15.04.2020 Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях 1
24.12.2019 Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков 5
21.10.2019 Хакеры спрятали майнер криптовалюты Monero в аудиофайлы WAV 1
01.10.2019 Какую электронную книгу купить в 2020 году 1
27.09.2019 Мобильный офис: приложения для работы с документами на смартфоне 2
31.07.2019 «Промт» и «Ред софт» подтвердили совместимость Translation Server DE и РЕД ОС 1
26.07.2019 Eset обнаружила новую версию трояна группировки APT15 1
23.07.2019 Parallels представила Toolbox 3.5 для Windows и Mac 2
17.04.2019 Canva дополнила свое iOS-приложение для интуитивного дизайна бизнес-функциями 1
08.02.2019 Миллионы устройств на Android можно взломать обычной картинкой 1
07.11.2018 Parallels представила Parallels Toolbox 3 для Windows и Mac 1
31.10.2018 Первый в России обзор букридера ONYX BOOX Gulliver 1
27.07.2018 Лучшие устройства для чтения: выбор ZOOM 1
25.05.2018 Как у россиян будут фотографировать лица и записывать голоса для идентификации в банках 1
08.05.2018 Мал, да удал: самые компактные портативные принтеры 1
13.04.2018 Corel представила новый графический пакет CorelDRAW Graphics Suite 2018 1
28.02.2018 Parallels представила Toolbox 2.5 для Mac 1
22.02.2018 Parallels Toolbox 1.5 для Windows пополнился новыми инструментами 1
03.10.2017 Онлайн-фоторедактор Canva теперь доступен на русском языке 1
28.07.2017 «Интерпроком» обновила СЭД ЭСКАДО до версии 7.4 1
06.06.2017 ЭОС представила обновленную систему eDocLib 2.6.2 от ЭОС 1
01.06.2017 «Промсвязьбанк» запускает сервис оплаты по фотографии счета 1
20.03.2017 Найден способ уменьшения файлов JPEG на треть 1

Публикаций - 185, упоминаний - 199

PNG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 11
Navitel - Навител Навигатор 252 7
Samsung Electronics 5666 6
Prology 39 5
Панорама КБ 43 4
Google LLC 7148 4
Parallels Holdings 470 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Apple Inc - Эппл Рус 7701 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
SEC Consult Services 929 3
Lenovo EMC - Iomega 45 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Twitter 2204 3
GitHub 412 2
NXP Freescale Semiconductor 96 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Canon 568 2
Intel Corporation 4175 2
AMD - Advanced Micro Devices 1670 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Rover Computers 74 1
Facebook 3765 1
NortonLifeLock (Symantec) 779 1
Sony Ericsson 470 1
Eastman Kodak 101 1
Canva 6 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
BlackBerry Cylance 3 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 1
Riverbed Technology 103 1
APT15 - Хакерская группировка 2 1
Promt - Промт 100 1
Turla - Хакерская группировка 19 1
Cylance 8 1
Xiaomi 904 1
Oracle Corporation 3344 1
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 1
Почта России ПАО 1572 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Альфа-Банк 1123 2
Uberspace 1 1
UMG - Universal Music Group 86 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
СКБ-банк 86 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Ак Барс Банк 173 1
Совкомбанк ПАО 147 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
AliExpress 275 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Почта Банк 289 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 45 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 26 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 59
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 38
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 38
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 21
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 78 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 13
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 118 10
DivX - видеокодек 168 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 9
Xvid - видеокодек 99 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 7
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 189 6
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 5
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 136 5
MKV - медиаконтейнер 137 5
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 4
Flash 474 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 4
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 197 4
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 4
WAV - Waveform Audio File Format 187 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 468 3
Сервер - Серверные платформы 169 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 3
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 3
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 4 3
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 4 3
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
DDR - Double data rate 1068 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 433 2
Google Android 10751 36
Microsoft Windows 10 6635 16
Microsoft Excel 436 14
Apple iOS 5742 13
Linux OS 4257 11
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 137 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
VK - Mail.ru Одноклассники 857 8
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 7
Apple macOS 925 6
Apple iPad 3263 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Google YouTube - Видеохостинг 1715 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 4
Панорама КБ Imagery Creator 4 4
Java - Язык программирования 1176 4
Parallels Toolbox 23 4
Панорама КБ ГИС Сервер 4 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 4
Apple Mac 1456 4
Панорама КБ GIS WebService SE 4 3
PocketBook Touch 5 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
JavaScript - Язык программирования 628 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 3
Microsoft Windows 853 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
ЭОС Дело СЭД 621 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 35 2
Apple macOS X 901 2
YouTube-dl 3 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Яндекс.Почта 85 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Зубарев Яков 23 3
Мылицын Роман 79 2
Набиуллина Эльвира 56 1
Липич Григорий 48 1
Валяева Елизавета 72 1
Кириченко Сергей 2 1
Бурков Олег 2 1
Пирогов Николай 2 1
Добровольский Николай 13 1
Безруков Андрей 26 1
Хромцова Зузана 3 1
Галушкин Олег 168 1
Сизоненко Григорий 26 1
Friedman Nat - Фридман Нэт 13 1
Трушкин Константин 43 1
Зайцев Михаил 145 1
Арлазаров Владимир 118 1
Рустамов Рустам 169 1
Водясов Алексей 97 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Украина 3365 6
Франция - Французская Республика 2122 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 5
Беларусь - Белоруссия 2088 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 4
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
Чехия - Чешская Республика 495 2
Россия - Смоленск 234 2
Европа 3752 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
Земля - планета Солнечной системы 863 2
Россия - Мурманск 257 1
Хорватия - Республика 118 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Словакия - Словацкая Республика 212 1
Россия - Керчь 35 1
США - Мэриленд 38 1
Казахстан - Республика 2629 1
США - Техас 222 1
Португалия - Португальская Республика 317 1
Чили - Республика 121 1
Испания - Королевство 1253 1
Бельгия - Королевство 398 1
Россия - Севастополь 420 1
Польша - Республика 829 1
Япония 2780 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
Русский язык 982 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Пиратство - Авторское право 206 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 20 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 10
The Verge - Издание 448 1
Wikipedia - Википедия 276 1
Reddit 198 1
ZDnet 381 1
TorrentFreak (TF) 51 1
Newsweek 20 1
CNews Analytics 1988 1
РАН - Российская академия наук 316 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760507, в очереди разбора - 664197.
Создано именных указателей - 46354.
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