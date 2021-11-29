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PNG Portable Network Graphics APNG Animated Portable Network Graphics Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024
|29.11.2021
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Программист, не имеющий представления о сжатии данных, создал суперзамену формату PNG
Создан «убийца» PNG? Создан новый формат сжатия растровых изображений, использующих цветовую модель RGB(A), б
|24.12.2019
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Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков
рвис микроблогов Twitter ввел запрет на использование анимированных изображений популярного формата PNG (APNG, Animated Portable Network Graphics). Об этом говорится в сообщениях, опубликованны
|08.02.2019
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Миллионы устройств на Android можно взломать обычной картинкой
злоумышленникам использовать специально подготовленные графические файлы в распространенном формате PNG для взлома мобильных устройств. Исправление этих багов может быть довольно проблематичным
|22.08.2017
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Троян научился обходить антивирусы с помощью невинных картинок
рафические файлы для заражения компьютеров; компоненты вредоноса в зашифрованном виде скрыты внутри PNG-файлов, что позволяет обходить подавляющее большинство антивирусов. SyncCrypt распростран
|26.06.2015
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В Сети воскрес троян, скрывающийся в картинках PNG
Dell, приобретенная в 2011 г.) сообщили об активизации трояна Stegoloader, хранящего свои модули в PNG-изображениях. За последние три месяца наибольшее число заражений пришлось на компании в с
PNG и организации, системы, технологии, персоны:
|Зубарев Яков 24 3
|Павлов Никита 146 3
|Гвоздев Дмитрий 145 2
|Пирогов Николай 8 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Карев Кирилл 5 2
|Дмитриева Ирина 10 2
|Иванов Герман 3 2
|Коблов Илья 5 2
|Назаренко Ирина 50 2
|Timberlake Justin - Тимберлейк Джастин 12 2
|Чернышов Роман 6 2
|Водясов Алексей 222 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Чубайс Анатолий 222 2
|Мылицын Роман 111 2
|Нестеров Алексей 175 1
|Малышев Сергей 99 1
|Трушкин Константин 60 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
|Бегтин Иван 61 1
|Солнцева Екатерина 62 1
|Меламед Александр 95 1
|Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 1
|Меламед Леонид 150 1
|Сизоненко Григорий 45 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Сахаров Александр 93 1
|Набиуллина Эльвира 123 1
|Дмитриев Алексей 85 1
|Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 1
|Никитин Сергей 96 1
|Русинов Владимир 28 1
|Сегалович Илья 41 1
|Тен Антон 46 1
|Хромцова Зузана 3 1
|Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 1
|Новикова Елена 105 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Фирш Алексей 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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