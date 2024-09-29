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Market.CNews опубликовал рейтинг платформ роботизации RPA 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг платформ роботизации RPA 2024. Аналитики провели сравнение функциональности, интерфейсов, архитектуры и уровня безопасности представленных на российском рынке решений.

Проекты миграции RPA с западных платформ практически все завершились, и теперь решения развиваются согласно рыночным тенденциям. В этом плане виден акцент на гиперавтоматизацию, чат-боты и цифровых помощников — все вместе можно назвать интеллектуальной роботизацией, при которой роботы работают в связке с людьми.

На изменения RPA-платформ повлияли и задачи по автоматизации, которые становятся все более сложными и объемными. Многие компании уже роботизировали рутинную работу и теперь стремятся автоматизировать сквозные бизнес-процессы. Роль пользователя в этом случае сводится к минимуму, а сами процессы структурированы и отслеживаемы. Подробности — в обзоре RPA-платформ 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Управление процессами.
  2. Low-Code и No-Code.
  3. Оптимизация распределения задач.
  4. Управление диалогами и экранными формами.
  5. Распознавание и обработка документов.
  6. Голосовые и текстовые боты.
  7. Интерфейс. Возможность кастомизации.
  8. Корпоративная архитектура и кроссплатформенность.
  9. Информационная безопасность.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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© everythingposs / Фотобанк Фотодженика
Проекты миграции RPA с западных платформ практически все завершились, и теперь решения развиваются согласно рыночным тенденциям

Лидером рейтинга признана платформа ROBIN от компании SL Soft. По большинству критериев решение набрало максимальный или близкий к максимальному балл. Платформа развивается в направлении интеллектуальной роботизации. Для всех пользователей доступен маркетплейс готовых роботов.

На втором месте — платформа PRIMO RPA, которая отличается наилучшим набором инструментов для миграции с UiPath и одним из самых функциональным оркестратором.

Таблица 1. Топ-5 RPA-платформ 2024

Место Платформа RPA Сумма баллов
1 ROBIN 81
2 PRIMO RPA 72
3 PIX RPA 67,5
4 SHERPA RPA 56
5 OneRPA 41

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг RPA 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор RPA-платформы 2024

Low Code и No Code
Оптимизация распределения задач
Управление диалогами и экранными формами
Распознавание и обработка документов
Голосовые и текстовые боты
Корпоративная архитектура, Кроссплатформенность
9
10
8
9
9
9
8
9
10
8
8
8,5
7
8
7,5
9
8
8
7
7,5
8
6,5
7,5
7
8
8
8
6,5
6,5
6,5
6
7,5
8
5
5
5
4
4
5
4
2
4
6
6
6
3
5
3
3
3
5
6
4
5
2
4
3
4
5
3
4
4
6
2
5
3
2
1
5
6
4
5

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, обзор RPA 2024

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Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой RPA в теме письма.

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