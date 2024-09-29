Market.CNews опубликовал рейтинг платформ роботизации RPA 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг платформ роботизации RPA 2024. Аналитики провели сравнение функциональности, интерфейсов, архитектуры и уровня безопасности представленных на российском рынке решений.
Проекты миграции RPA с западных платформ практически все завершились, и теперь решения развиваются согласно рыночным тенденциям. В этом плане виден акцент на гиперавтоматизацию, чат-боты и цифровых помощников — все вместе можно назвать интеллектуальной роботизацией, при которой роботы работают в связке с людьми.
На изменения RPA-платформ повлияли и задачи по автоматизации, которые становятся все более сложными и объемными. Многие компании уже роботизировали рутинную работу и теперь стремятся автоматизировать сквозные бизнес-процессы. Роль пользователя в этом случае сводится к минимуму, а сами процессы структурированы и отслеживаемы. Подробности — в обзоре RPA-платформ 2024.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Управление процессами.
- Low-Code и No-Code.
- Оптимизация распределения задач.
- Управление диалогами и экранными формами.
- Распознавание и обработка документов.
- Голосовые и текстовые боты.
- Интерфейс. Возможность кастомизации.
- Корпоративная архитектура и кроссплатформенность.
- Информационная безопасность.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рейтинга признана платформа ROBIN от компании SL Soft. По большинству критериев решение набрало максимальный или близкий к максимальному балл. Платформа развивается в направлении интеллектуальной роботизации. Для всех пользователей доступен маркетплейс готовых роботов.
На втором месте — платформа PRIMO RPA, которая отличается наилучшим набором инструментов для миграции с UiPath и одним из самых функциональным оркестратором.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
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