Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг конвейеров для разработки ПО 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг конвейеров для разработки ПО 2024. Аналитики провели сравнение функциональности, гибкости и других параметров решений, представленных на российском рынке.

DevOps-конвейер — это набор автоматизированных процессов и инструментов, которые позволяют эффективно управлять жизненным циклом программного обеспечения от этапа разработки до развертывания и эксплуатации. Он включает несколько ключевых этапов: сборку кода, тестирование, выпуск и деплоймент.

Основная цель DevOps-конвейера — минимизировать время между внесением изменений в код и их окончательным развертыванием в продуктивной среде. В рейтинге представлены ключевые российские решения, обеспечивающие цикла разработки ПО. Подробности — в обзоре конвейеров для разработки ПО 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Общие сведения. Функциональность. Гибкая настройка узлов. Поддержка российских ОС. Возможность выбора разных инструментов контейнеризации.

© micrologia / Фотобанк Фотодженика DevOps-конвейер — это набор автоматизированных процессов и инструментов, которые позволяют эффективно управлять жизненным циклом программного обеспечения от этапа разработки до развертывания и эксплуатации

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признано решение Basis Digital Energy от компании «Базис». Оно обладает максимальной функциональностью, поддержкой основных российских операционных систем и популярных инструментов контейнеризации. Тестовый период — 120 дней.

На втором месте — платформа «Боцман» от компании «Смарт Текнолоджис Софт»; на третьем — Nova Container Platform от компании Orion soft.

Таблица 1. Топ-5 конвейеров для разработки ПО 2024 Место Компания Конвейер разработки ПО Сумма баллов 1 Базис Basis Digital Energy 275 2 Смарт Текнолоджис Софт Платформа «Боцман» 266 3 Orion soft Nova Container Platform 262 4 Лаборатория Числитель Штурвал 246 5 Бегет Gitlab 114

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг конвейеров разработки. Структура баллов Подробнее: Обзор конвейеров для разработки ПО 2024 Функциональность Гибкость Другое 90 128 57 90 148 28 90 128 44 90 128 28 20 74 20

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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