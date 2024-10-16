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Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг конвейеров для разработки ПО 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг конвейеров для разработки ПО 2024. Аналитики провели сравнение функциональности, гибкости и других параметров решений, представленных на российском рынке.

DevOps-конвейер — это набор автоматизированных процессов и инструментов, которые позволяют эффективно управлять жизненным циклом программного обеспечения от этапа разработки до развертывания и эксплуатации. Он включает несколько ключевых этапов: сборку кода, тестирование, выпуск и деплоймент.

Основная цель DevOps-конвейера — минимизировать время между внесением изменений в код и их окончательным развертыванием в продуктивной среде. В рейтинге представлены ключевые российские решения, обеспечивающие цикла разработки ПО. Подробности — в обзоре конвейеров для разработки ПО 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Общие сведения.
  2. Функциональность.
  3. Гибкая настройка узлов.
  4. Поддержка российских ОС.
  5. Возможность выбора разных инструментов контейнеризации.

© micrologia / Фотобанк Фотодженика
DevOps-конвейер — это набор автоматизированных процессов и инструментов, которые позволяют эффективно управлять жизненным циклом программного обеспечения от этапа разработки до развертывания и эксплуатации

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признано решение Basis Digital Energy от компании «Базис». Оно обладает максимальной функциональностью, поддержкой основных российских операционных систем и популярных инструментов контейнеризации. Тестовый период 120 дней.

На втором месте платформа «Боцман» от компании «Смарт Текнолоджис Софт»; на третьем Nova Container Platform от компании Orion soft.

Таблица 1. Топ-5 конвейеров для разработки ПО 2024

Место Компания Конвейер разработки ПО Сумма баллов
1 Базис Basis Digital Energy 275
2 Смарт Текнолоджис Софт Платформа «Боцман» 266
3 Orion soft Nova Container Platform 262
4 Лаборатория Числитель Штурвал 246
5 Бегет Gitlab 114

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг конвейеров разработки. Структура баллов

Подробнее: Обзор конвейеров для разработки ПО 2024

Функциональность
Гибкость
Другое
90
128
57
90
148
28
90
128
44
90
128
28
20
74
20

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

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Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «КР» в теме письма.

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