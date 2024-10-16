Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг конвейеров для разработки ПО 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг конвейеров для разработки ПО 2024. Аналитики провели сравнение функциональности, гибкости и других параметров решений, представленных на российском рынке.
DevOps-конвейер — это набор автоматизированных процессов и инструментов, которые позволяют эффективно управлять жизненным циклом программного обеспечения от этапа разработки до развертывания и эксплуатации. Он включает несколько ключевых этапов: сборку кода, тестирование, выпуск и деплоймент.
Основная цель DevOps-конвейера — минимизировать время между внесением изменений в код и их окончательным развертыванием в продуктивной среде. В рейтинге представлены ключевые российские решения, обеспечивающие цикла разработки ПО. Подробности — в обзоре конвейеров для разработки ПО 2024.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Общие сведения.
- Функциональность.
- Гибкая настройка узлов.
- Поддержка российских ОС.
- Возможность выбора разных инструментов контейнеризации.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рейтинга признано решение Basis Digital Energy от компании «Базис». Оно обладает максимальной функциональностью, поддержкой основных российских операционных систем и популярных инструментов контейнеризации. Тестовый период — 120 дней.
На втором месте — платформа «Боцман» от компании «Смарт Текнолоджис Софт»; на третьем — Nova Container Platform от компании Orion soft.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
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