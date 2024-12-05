Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт

Компания SMART technologies SOFT специализируется на разработке, создании и модернизации цифровых решений для управления Kubernetes, создания аналитических витрин данных, мониторинга и управления инфраструктурой. Флагманские продукты: платформа «Боцман» для управления Kubernetes, ПАК «Боцман Клик» для управления и создания аналитических витрин и система мониторинга и управления «СТ.Монитор» внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.