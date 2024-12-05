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Smart Technologies Smart technologies Soft Смарт Текнолоджис Софт ST Soft СТ Софт

Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт

Компания SMART technologies SOFT специализируется на разработке, создании и модернизации цифровых решений для управления Kubernetes, создания аналитических витрин данных, мониторинга и управления инфраструктурой.  Флагманские продукты: платформа «Боцман» для управления Kubernetes, ПАК «Боцман Клик» для управления и создания аналитических витрин и система мониторинга и управления «СТ.Монитор» внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.


Market.CNews. Провайдеры Kubernetes 2024 1
05.12.2024 К «Группе Астра» присоединилась компания «Платформа Боцман» 1
Market.CNews. Конвейеры разработки 2024 1
22.10.2024 Платформа «Боцман» в лидерах рейтинга российских DevOps-конвейеров CNews 1
18.10.2024 Smart technologies и Smart technologies Soft заключили соглашения о сотрудничестве с компаниями холдинга «Т1» 1
16.10.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг конвейеров для разработки ПО 2024 1
04.10.2024 Подтверждена совместимость платформы «Боцман» и ОС «ОСнова» 1
23.09.2024 Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации 1
03.09.2024 Подтверждена совместимость платформы контейнеризации «Боцман» и Java-контейнера Axiom Runtime Container 1
Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» 1
15.04.2024 Платформа «Боцман Клик» в рейтинге российских платформ Kubernetes 2024 по версии CNews 1
27.12.2023 SMART technologies и ГК «Аквариус» разработали совместный ПАК для управления kubernetes 1
28.11.2023 НОТА и Smart technologies Soft расширяют возможности для разработки облачных решений нового поколения 2

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростелеком 9701 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 15 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Selectel - Селектел 385 1
НППКТ 24 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Beget - Бегет 5 1
Flant - Флант 95 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Газпром нефть 618 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 10
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 10
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 7
DevOps - Development и Operations 865 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 6
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 6
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
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Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
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Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Smart Technologies - Aquarius - AquaServer - серия серверов 52 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 1
МТС Exolve 67 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ - Axiom Runtime Container 10 1
Bellsoft - Axiom Linux 6 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Oracle Java Development Kit - JDK 152 1
Т1 НОТА Купол 17 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Red Hat Ansible 103 1
Red Hat OpenShift 132 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 212 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 1
Apache ZooKeeper 12 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 28 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 18 1
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Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 1
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Orion soft - Nova Container Platform 35 1
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Степанов Владимир 76 1
Рыбалко Алексей 1 1
Кабакова Виктория 1 1
Зыков Сергей 2 1
Курасов Александр 1 1
Меньшов Кирилл 118 1
Кузнецов Александр 123 1
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Думин Антон 11 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 4
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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