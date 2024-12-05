Smart Technologies Smart technologies Soft Смарт Текнолоджис Софт ST Soft СТ Софт
Компания SMART technologies SOFT специализируется на разработке, создании и модернизации цифровых решений для управления Kubernetes, создания аналитических витрин данных, мониторинга и управления инфраструктурой. Флагманские продукты: платформа «Боцман» для управления Kubernetes, ПАК «Боцман Клик» для управления и создания аналитических витрин и система мониторинга и управления «СТ.Монитор» внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
|РЖД - Российские железные дороги 1903 1
|Газпром нефть 618 1
|Сорокин Игорь 14 10
|Кутузов Максим 21 2
|Ефремов Антон 17 2
|Спирин Антон 61 2
|Степанов Владимир 76 1
|Рыбалко Алексей 1 1
|Кабакова Виктория 1 1
|Зыков Сергей 2 1
|Курасов Александр 1 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Фетисов Алексей 42 1
|Думин Антон 11 1
|Мацыгин Юрий 42 1
|Душа Игорь 22 1
|Калашников Евгений 13 1
|Белеванцев Андрей 2 1
|Семион Кирилл 26 1
|Кочетков Александр 4 1
|Волынкин Илья 3 1
|Галеев Артур 13 1
|Мясников Сергей 4 1
|Джабиев Георгий 45 1
|Потапов Алексей 9 1
|Кот Олег 23 1
|Шмаков Антон 45 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 12
|Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
|Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
|Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
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