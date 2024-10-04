Подтверждена совместимость платформы «Боцман» и ОС «ОСнова»

Компании Smart technologies Soft и АО «НППКТ» провели успешные совместные технические испытания и подтвердили технологическую совместимость платформы контейнеризации «Боцман» с операционной системой «ОСнова». Об этом CNews сообщили представители Smart technologies Soft.

Экспертами компаний были проведены проверки работоспособности и корректности функционирования, показавшие полную совместимость систем. Итог проведенных инженерами испытаний зафиксирован сертификатом совместимости, и это является началом партнерских отношений компаний в области развития отечественного ПО.

«Рады сообщить о завершении совместных испытаний технической совместимости «Боцман» и «ОСнова». Совместимость продуктов – пример активного сотрудничества отечественных компаний в области разработки программного обеспечения, направленного на расширение возможностей пользователей», — сказал Сергей Мясников, технический директор АО «НППКТ».

«Сертификат совместимости является для заказчиков подтвержденной гарантией от Smart technologies Soft и АО «НППКТ» в том, что операционная система и платформа контейнеризации корректно работают при совместном использовании и соответствуют современным требованиям безопасности. Пользователь может быть уверен, что никаких внештатных ситуаций при инсталляции, эксплуатации и обновлениях обоих продуктов в дальнейшем не случится. Это позволяет прогнозировать трудозатраты технических специалистов компании и избежать временных сбоев, а следовательно, непредвиденных расходов бюджета», — сказал Игорь Сорокин, директор по продажам Smart technologies Soft.