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Мясников Сергей


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «СКБ Контур» и НППКТ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий ​ 1
18.10.2024 Mont расширил линейку отечественного системного ПО решениями НППКТ 1
07.10.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «ОСнова» 1
04.10.2024 Подтверждена совместимость платформы «Боцман» и ОС «ОСнова» 1
11.06.2024 Pragmatic Tools Migrator совместим с ОСнова 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Мясников Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 415 1
Oracle Corporation 6761 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 150 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 312 1
Microsoft Corporation 24864 1
НППКТ 40 1
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 26 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 13 1
MONT - МОНТ 153 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12069 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 339 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 487 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 241 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20819 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26049 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1873 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68300 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9434 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7684 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7493 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5712 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53034 1
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 145 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13821 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29125 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31959 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30612 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4080 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11759 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6526 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11493 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 1
НППКТ - Лира-Р СУБД 6 1
Linux - Debian GNU 491 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1380 1
Pragmatic Tools Migrator 25 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1335 1
Linux OS 10251 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1681 1
Добровольский Михаил 29 1
Сорокин Игорь 15 1
Сахаров Александр 79 1
Арефьев Андрей 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 149343 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9133 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5020 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52695 3
Образование в России 2369 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30229 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10194 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1374 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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