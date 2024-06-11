Pragmatic Tools Migrator совместим с ОСнова

Компания Pragmatic Tools, разработчик программного продукта для трансформации корпоративного каталога, завершила функциональное тестирование Pragmatic Tools Migrator с российской операционной системой «ОСнова» от компании АО «НППКТ». По результатам тестирования Pragmatic Tools Migrator продемонстрировал полную совместимость с ОС «Основа» и корректную работу всех основных функций, в том числе по переносу оргструкуры, групп безопасности, а также учетных записей, включая синхронизацию паролей. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

Согласно исследованиям аналитиков, рынок систем управления корпоративными каталогами в России активно развивается на фоне усиления требований к цифровому суверенитету и информационной безопасности предприятий. По оценкам экспертов, переход с Microsoft Active Directory и других зарубежных платформ на российские решения позволяет значительно снизить риски для ИТ-инфраструктуры и чувствительных данных организаций. По словам сооснователя компании Pragmatic Tools Андрея Арефьева, «прохождение функционального тестирования и подтверждение совместимости нашего решения с ОС «ОСнова» является важным шагом в развитии экосистемы российских решений для управления корпоративной ИТ-инфраструктурой. Это позволяет организациям использовать передовые инструменты автоматизированной миграции совместно с импортонезависимыми операционными системами в процессе полного отказа от зарубежного программного обеспечения. Тесная интеграция с одной из ведущих отечественных ОС крайне важна для нас. В том числе, с точки зрения информационной безопасности – операционная система «ОСнова» является защищенным решением, обеспеченным лицензиями ФСТЭК и ФСБ».

Программный продукт Pragmatic Tools Migrator предназначен для трансформации корпоративного каталога в рамках развертываемой экосистемы с любой ИТ-архитектурой. Универсальный инструмент автоматизированной миграции данных из Microsoft Active Directory в каталоги, поддерживаемые отечественными операционными системами, позволяет в короткий срок и без ошибок перейти на безопасное управление гибридной инфраструктурой (двумя корпоративными каталогами). Внесен в Реестр Минцифры России.

Операционная система «ОСнова» является флагманским продуктом АО «НППКТ» - российской компании, обладающей компетенциями по созданию защищенной информационной среды. Продуктовая линейка компании входит в реестр российского ПО Минцифры России и гарантирует защиту от киберугроз. Высокий класс решений подтверждается наличием у компании лицензий ФСБ и ФСТЭК.

«ОСнова» соответствует четвертому классу защиты систем типа «А» по классификации ФСТЭК, удовлетворяя самым высоким требованиям к информационной безопасности. Операционная система распространена в государственных организациях, вузах, медицинских учреждениях и коммерческих предприятиях 86 регионов России.

Сергей Мясников, технический директор АО «НППКТ»: «Совместимость нашей ОС со специализированным инструментом для трансформации корпоративного каталога Pragmatic ToolsMigrator открывает возможность с минимальными рисками перенести критически важные системы с зарубежных платформ на российские импортонезависимые решения. Мы поддерживаем развитие рынка в части разработки прикладного ПО, значительно облегчающего переход с зарубежных ИТ-продуктов».