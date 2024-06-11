Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

Pragmatic Tools Migrator совместим с ОСнова

Компания Pragmatic Tools, разработчик программного продукта для трансформации корпоративного каталога, завершила функциональное тестирование Pragmatic Tools Migrator с российской операционной системой «ОСнова» от компании АО «НППКТ». По результатам тестирования Pragmatic Tools Migrator продемонстрировал полную совместимость с ОС «Основа» и корректную работу всех основных функций, в том числе по переносу оргструкуры, групп безопасности, а также учетных записей, включая синхронизацию паролей. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

Согласно исследованиям аналитиков, рынок систем управления корпоративными каталогами в России активно развивается на фоне усиления требований к цифровому суверенитету и информационной безопасности предприятий. По оценкам экспертов, переход с Microsoft Active Directory и других зарубежных платформ на российские решения позволяет значительно снизить риски для ИТ-инфраструктуры и чувствительных данных организаций. По словам сооснователя компании Pragmatic Tools Андрея Арефьева, «прохождение функционального тестирования и подтверждение совместимости нашего решения с ОС «ОСнова» является важным шагом в развитии экосистемы российских решений для управления корпоративной ИТ-инфраструктурой. Это позволяет организациям использовать передовые инструменты автоматизированной миграции совместно с импортонезависимыми операционными системами в процессе полного отказа от зарубежного программного обеспечения. Тесная интеграция с одной из ведущих отечественных ОС крайне важна для нас. В том числе, с точки зрения информационной безопасностиоперационная система «ОСнова» является защищенным решением, обеспеченным лицензиями ФСТЭК и ФСБ».

Программный продукт Pragmatic Tools Migrator предназначен для трансформации корпоративного каталога в рамках развертываемой экосистемы с любой ИТ-архитектурой. Универсальный инструмент автоматизированной миграции данных из Microsoft Active Directory в каталоги, поддерживаемые отечественными операционными системами, позволяет в короткий срок и без ошибок перейти на безопасное управление гибридной инфраструктурой (двумя корпоративными каталогами). Внесен в Реестр Минцифры России.

Операционная система «ОСнова» является флагманским продуктом АО «НППКТ» - российской компании, обладающей компетенциями по созданию защищенной информационной среды. Продуктовая линейка компании входит в реестр российского ПО Минцифры России и гарантирует защиту от киберугроз. Высокий класс решений подтверждается наличием у компании лицензий ФСБ и ФСТЭК.

Умное хранение: как удвоить товарооборот за счет внедрения складского ПО
Бизнес

«ОСнова» соответствует четвертому классу защиты систем типа «А» по классификации ФСТЭК, удовлетворяя самым высоким требованиям к информационной безопасности. Операционная система распространена в государственных организациях, вузах, медицинских учреждениях и коммерческих предприятиях 86 регионов России.

Сергей Мясников, технический директор АО «НППКТ»: «Совместимость нашей ОС со специализированным инструментом для трансформации корпоративного каталога Pragmatic ToolsMigrator открывает возможность с минимальными рисками перенести критически важные системы с зарубежных платформ на российские импортонезависимые решения. Мы поддерживаем развитие рынка в части разработки прикладного ПО, значительно облегчающего переход с зарубежных ИТ-продуктов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

«Элемент» и «Кама» хотят вместе производить компоненты для электромобилей

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

В России создана надежная технология для работы сотовых сетей без электричества. «Работает без человека и без человека самодиагностируется»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024