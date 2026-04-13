Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195648
ИКТ 15064
Организации 11609
Ведомства 1499
Ассоциации 1098
Технологии 3569
Системы 26915
Персоны 85351
География 3081
Статьи 1577
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2799
Мероприятия 895

НППКТ Кибертехника НПП Kibertechnika

НППКТ - Кибертехника НПП - Kibertechnika

АО «НППКТ» — разработчик защищенных операционных систем и продуктов для устойчивой работы автоматизированных систем предприятия.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 113 дел, на cумму 1 115 094 426 ₽*

Судебные дела (113) на сумму 1 115 094 426 ₽*
в качестве истца (51) на сумму 571 141 886 ₽*
в качестве ответчика (58) на сумму 541 072 400 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.04.2026 Российские разработчики разделили между собой суверенного «убийцу» SAP и миллиард рублей

ый суд Москвы утвердил мировое соглашение между двумя разработчиками программного обеспечения — АО «НППКТ» (прошлое название НПП «Кибертехника», создавшего российскую защищенную операционную си
11.03.2026 АО «НППКТ» и YuChat объявляют о технологическом партнерстве

АО «НППКТ», разработчик отечественной операционной системы «ОСнова», и компания YuChat, создатель
05.03.2026 Подтверждена совместимость ноутбука «Сила Алдан B-516» и ОС «ОСнова»

Компании «Сила» и НППКТ подтвердили совместимость ноутбука «Сила Алдан В-516» и операционной системы «ОСнова».

31.10.2025 SL Soft FabricaONE.AI и НППКТ подтвердили совместимость платформы для создания ИИ-агентов Robovoice и операционной системы «ОСнова»

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и НППКТ объявили об успешном завершении тестирования на совместимость платформы Robovoice и операционной системы «ОСнова». Благодаря отечественному технологическому стеку заказчики получают инстр
04.06.2025 «СКБ Контур» и НППКТ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий ​

«СКБ Контур» и АО «НППКТ» договорились о сотрудничестве. Компании объединяют усилия, чтобы вместе развивать и вн
02.04.2025 Программный комплекс «АСМОграф» прошел тестирование на совместимость с операционной системой «ОСнова»

АО «НППКТ», вендор общесистемных программных продуктов, и АО «Информатика», российский разработчи
31.03.2025 НППКТ и «Актив» объявили о подписании сертификата совместимости

стей их применения. Согласно документу, продукты компании «Актив» совместимы с ОС «ОСнова», предоставляя клиентам надёжные комплексные отечественные решения. Одно из ключевых направлений деятельности НППКТ – разработка операционной системы «ОСнова», являющейся флагманом продуктовой линейки компании, доступной в исполнении для серверов и рабочих станций. ОС отличается комплексным подходом к

18.03.2025 SL Soft и НППКТ подтвердили совместимость своих продуктов

Разработчик бизнес‑приложений для государственных и корпоративных клиентов SL Soft (ГК Softline) и НППКТ объявили, что их решения — операционная система «ОСнова» и платформа интеллектуальной автоматизации Robin — успешно прошли тестирование на совместимость. Подтверждены полная совместная ра
19.02.2025 Comindware и АО «НППКТ» объявляют о стратегическом партнерстве для развития экосистемы отечественного ПО

Компания Comindware, российский разработчик BPM-платформ, и АО «НППКТ», разработчик операционной системы «ОСнова», подписали соглашение о стратегическом сотр
31.01.2025 АО «НППКТ» и SL Soft (ГК Softline) объявили о совместимости своих продуктов

на полная совместимость системы бизнес-аналитики Polymatica BI с ОС «ОСнова». Эксперты компаний АО «НППКТ» и SL Soft проверили корректность функционирования и работоспособность систем, итог тес
22.01.2025 АО «НППКТ» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов

на полная совместимость системы бизнес-аналитики Polymatica BI с ОС «ОСнова». Эксперты компаний АО «НППКТ» и SL Soft проверили корректность функционирования и работоспособность систем, итог тес
23.12.2024 Подтверждена совместимость ИТ-оборудования дистрибьютора TERA с операционной системой «ОСнова»

АО «НППКТ» и ООО «ТЕРА» рады объявить о подписании соглашения о сотрудничестве, которое открывает
18.10.2024 Mont расширил линейку отечественного системного ПО решениями НППКТ

Группа компаний Mont заключила соглашение с АО «НППКТ», разработчиком защищенных операционных систем и продуктов для устойчивой работы автома
10.10.2024 ГК InfoWatch и АО «НППКТ» объявили о сотрудничестве

, российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности и защиты данных, и АО «НППКТ», российский вендор общесистемных программных продуктов, объявляют о совместимости DLP-
28.12.2023 PIX Robotics и АО «НППКТ» успешно протестировали свои продукты на совместимость

Российские ИТ-компании АО «НППКТ» и PIX Robotics подписали двусторонний сертификат о совместимости компонентов платформы
12.12.2023 Fplus и НППКТ стали стратегическими партнерами

инфраструктурного оборудования Fplus и ведущий разработчик защищенного программного обеспечения АО «НППКТ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках подписанного соглашения ко
11.12.2023 Производитель ИТ-оборудования Fplus и АО «НППКТ» стали стратегическими партнерами

инфраструктурного оборудования Fplus и ведущий разработчик защищенного программного обеспечения АО «НППКТ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представител
24.03.2023 Импортозамещение в инфраструктуре органов государственной власти: применение продуктов и решений АО «НППКТ»

угрозами, которые могут исходить из скрытого функционала иностранного программного обеспечения. АО «НППКТ» обеспечивает импортозамещение в органах исполнительной власти Свердловской области Нес
22.06.2022 InfoWatch ARMA и АО НППКТ заявили о совместимости своих продуктов

Компании InfoWatch ARMA (входит в ГК InfoWatch) и АО «НППКТ» подписали официальное заявление о совместимости своих продуктов: Единого центра управл

Публикаций - 54, упоминаний - 149

НППКТ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3597 7
Softline - Sl Soft - Сл Софт 335 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 873 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 407 4
Microsoft Corporation 25644 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 373 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 427 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 464 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 108 3
InfoWatch - Инфовотч 1151 3
9408 3
Ред Софт - Red Soft 1172 3
Oracle Corporation 7032 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2881 3
Softline - Polymatica - Полиматика 200 3
Novosoft - Новософт 46 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 119 2
Directum - Директум 1228 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 198 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 223 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 279 2
Comindware - Колловэар 196 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 81 2
Газинформсервис - ГИС 475 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 354 2
Kribrum - Крибрум 34 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 275 1
Box inc - box.com - box.net 369 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 129 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 60 1
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 24 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 166 1
SETERE Group - СЕТЕРЕ Групп - СЕТЕРЕ Софт - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 30 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 482 1
Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 21 1
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 39 1
Parsec 19 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 38 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 562 1
Эремекс - Eremex 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 2
РЖД - Российские железные дороги 2054 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8664 2
Газпром нефть 697 2
MODIS - Одежда 3000 58 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 1
Goldman Agency - Голдман Эдженси 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3112 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2877 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 898 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 1
Альфа-Банк 1953 1
Северсталь ПАО - Severstal 612 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 294 1
МТЗ Трансмаш 24 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 11 1
Русполимет ПАО 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5426 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3543 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 282 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1143 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 560 2
Судебная власть - Judicial power 2467 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3252 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6474 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 345 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 426 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3381 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 271 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27868 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24824 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63523 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32918 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33956 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12828 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35430 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60462 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9194 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6993 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8501 7
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4916 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9047 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12940 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11985 5
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 591 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8023 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4274 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13747 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5003 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12657 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2028 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17805 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11976 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5648 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26974 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7521 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2205 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1090 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15726 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9733 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21185 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2895 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6514 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9893 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5530 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7675 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23929 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1821 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7417 3
Linux OS 11337 10
Linux - Debian GNU 562 9
НППКТ - Лира-Р СУБД 8 7
НППКТ - ОСнова ОСОН - osNova 9 7
Microsoft Windows 16728 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1629 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1690 4
Новые облачные технологии - МойОфис 942 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1549 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1763 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 694 3
Basis - Базис.Workplace 78 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine AQ 24 2
Softline - Sl Soft - Robin AI 29 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 735 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1184 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 201 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1312 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1305 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 83 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3513 2
SELinux - Security Enhanced Linux 37 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 365 2
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 47 2
Microsoft TypeScript - язык программирования 91 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 104 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Pragmatic Tools Migrator 35 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 139 1
Novosoft NERPA 11 1
Google Chrome OS - Chromium OS 22 1
InfoWatch Device Monitor - InfoWatch Device Control 15 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 72 1
Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО 9 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 135 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 265 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 103 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 48 1
Novosoft - Handy Backup - программа для резервного копирования и восстановления данных 21 1
Газинформсервис - Litoria Desktop - Litoria DVCS 14 1
Шор Андрей 16 15
Мясников Сергей 8 5
Задорнов Александр 6 5
Дроздов Сергей 35 4
Смирнов Алексей 264 3
Мартиросов Давид 123 2
Карпицкий Олег 84 2
Шпак Виталий 38 2
Шумилин Андрей 2 2
Короленков Артем 2 2
Стецук Максим 2 2
Калинин Александр 185 2
Борченко Павел 60 2
Арефьев Андрей 67 2
Мельников Алексей 74 2
Стоянов Алексей 55 1
Щербаков Сергей 32 1
Павлов Александр 120 1
Осипов Юрий 70 1
Душа Игорь 23 1
Драздов Валентин 5 1
Слободенюк Дмитрий 26 1
Трандин Сергей 113 1
Краснов Сергей 6 1
Елисеев Дмитрий 13 1
Филипенко Сергей 2 1
Сорокин Игорь 27 1
Простоквашин Игорь 34 1
Терcких Сергей 1 1
Кирьянова Дарья 5 1
Мензовитый Алексей 28 1
Самборский Дмитрий 7 1
Парфентьев Артем 5 1
Мишко Богдан 5 1
Яворский Константин 3 1
Мягкова Ирина 17 1
Аболмасов Александр 4 1
Соленова Елена 1 1
Кухарчук Екатерина 4 1
Юсупов Ахмед 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 163519 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 2
Россия - УФО - Свердловская область 1899 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14727 2
Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr 37 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18847 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 1
Южная Корея - Республика 6993 1
Беларусь - Белоруссия 6221 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8440 1
Германия - Федеративная Республика 13094 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3116 1
Украина 7895 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1643 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1749 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11221 42
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56746 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33135 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5570 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7255 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3578 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8121 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3906 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11114 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7639 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2076 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15744 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52719 3
Образование в России 2721 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6936 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12109 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2814 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1663 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2476 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4541 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9049 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2717 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17918 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6532 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5502 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8706 1
Энергетика - Energy - Energetically 5743 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8722 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2543 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1684 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1216 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5441 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3399 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1524 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 800 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 855 1
Черкизон - Черкизовский рынок 176 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7978 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3905 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11521 2
РБК ТВ - телеканал 83 1
Ведомости 1412 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3880 3
Российский рынок ERP 24 1
Cinebench 29 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 2
БНТУ - Белорусский национальный технический университет 9 1
БрГТУ - Брестский государственный технический университет 5 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 61 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1177 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 476 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 712 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 1
CNews AWARDS - награда 563 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 214 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447502, в очереди разбора - 728537.
Создано именных указателей - 195648.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290