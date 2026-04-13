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НППКТ Кибертехника НПП Kibertechnika
АО «НППКТ» — разработчик защищенных операционных систем и продуктов для устойчивой работы автоматизированных систем предприятия.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 113 дел, на cумму 1 115 094 426 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|13.04.2026
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Российские разработчики разделили между собой суверенного «убийцу» SAP и миллиард рублей
ый суд Москвы утвердил мировое соглашение между двумя разработчиками программного обеспечения — АО «НППКТ» (прошлое название НПП «Кибертехника», создавшего российскую защищенную операционную си
|11.03.2026
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АО «НППКТ» и YuChat объявляют о технологическом партнерстве
АО «НППКТ», разработчик отечественной операционной системы «ОСнова», и компания YuChat, создатель
|05.03.2026
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Подтверждена совместимость ноутбука «Сила Алдан B-516» и ОС «ОСнова»
Компании «Сила» и НППКТ подтвердили совместимость ноутбука «Сила Алдан В-516» и операционной системы «ОСнова».
|31.10.2025
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SL Soft FabricaONE.AI и НППКТ подтвердили совместимость платформы для создания ИИ-агентов Robovoice и операционной системы «ОСнова»
Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и НППКТ объявили об успешном завершении тестирования на совместимость платформы Robovoice и операционной системы «ОСнова». Благодаря отечественному технологическому стеку заказчики получают инстр
|04.06.2025
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«СКБ Контур» и НППКТ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий
«СКБ Контур» и АО «НППКТ» договорились о сотрудничестве. Компании объединяют усилия, чтобы вместе развивать и вн
|02.04.2025
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Программный комплекс «АСМОграф» прошел тестирование на совместимость с операционной системой «ОСнова»
АО «НППКТ», вендор общесистемных программных продуктов, и АО «Информатика», российский разработчи
|31.03.2025
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НППКТ и «Актив» объявили о подписании сертификата совместимости
стей их применения. Согласно документу, продукты компании «Актив» совместимы с ОС «ОСнова», предоставляя клиентам надёжные комплексные отечественные решения. Одно из ключевых направлений деятельности НППКТ – разработка операционной системы «ОСнова», являющейся флагманом продуктовой линейки компании, доступной в исполнении для серверов и рабочих станций. ОС отличается комплексным подходом к
|18.03.2025
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SL Soft и НППКТ подтвердили совместимость своих продуктов
Разработчик бизнес‑приложений для государственных и корпоративных клиентов SL Soft (ГК Softline) и НППКТ объявили, что их решения — операционная система «ОСнова» и платформа интеллектуальной автоматизации Robin — успешно прошли тестирование на совместимость. Подтверждены полная совместная ра
|19.02.2025
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Comindware и АО «НППКТ» объявляют о стратегическом партнерстве для развития экосистемы отечественного ПО
Компания Comindware, российский разработчик BPM-платформ, и АО «НППКТ», разработчик операционной системы «ОСнова», подписали соглашение о стратегическом сотр
|31.01.2025
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АО «НППКТ» и SL Soft (ГК Softline) объявили о совместимости своих продуктов
на полная совместимость системы бизнес-аналитики Polymatica BI с ОС «ОСнова». Эксперты компаний АО «НППКТ» и SL Soft проверили корректность функционирования и работоспособность систем, итог тес
|22.01.2025
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АО «НППКТ» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов
на полная совместимость системы бизнес-аналитики Polymatica BI с ОС «ОСнова». Эксперты компаний АО «НППКТ» и SL Soft проверили корректность функционирования и работоспособность систем, итог тес
|23.12.2024
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Подтверждена совместимость ИТ-оборудования дистрибьютора TERA с операционной системой «ОСнова»
АО «НППКТ» и ООО «ТЕРА» рады объявить о подписании соглашения о сотрудничестве, которое открывает
|18.10.2024
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Mont расширил линейку отечественного системного ПО решениями НППКТ
Группа компаний Mont заключила соглашение с АО «НППКТ», разработчиком защищенных операционных систем и продуктов для устойчивой работы автома
|10.10.2024
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ГК InfoWatch и АО «НППКТ» объявили о сотрудничестве
, российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности и защиты данных, и АО «НППКТ», российский вендор общесистемных программных продуктов, объявляют о совместимости DLP-
|28.12.2023
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PIX Robotics и АО «НППКТ» успешно протестировали свои продукты на совместимость
Российские ИТ-компании АО «НППКТ» и PIX Robotics подписали двусторонний сертификат о совместимости компонентов платформы
|12.12.2023
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Fplus и НППКТ стали стратегическими партнерами
инфраструктурного оборудования Fplus и ведущий разработчик защищенного программного обеспечения АО «НППКТ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках подписанного соглашения ко
|11.12.2023
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Производитель ИТ-оборудования Fplus и АО «НППКТ» стали стратегическими партнерами
инфраструктурного оборудования Fplus и ведущий разработчик защищенного программного обеспечения АО «НППКТ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представител
|24.03.2023
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Импортозамещение в инфраструктуре органов государственной власти: применение продуктов и решений АО «НППКТ»
угрозами, которые могут исходить из скрытого функционала иностранного программного обеспечения. АО «НППКТ» обеспечивает импортозамещение в органах исполнительной власти Свердловской области Нес
|22.06.2022
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InfoWatch ARMA и АО НППКТ заявили о совместимости своих продуктов
Компании InfoWatch ARMA (входит в ГК InfoWatch) и АО «НППКТ» подписали официальное заявление о совместимости своих продуктов: Единого центра управл
НППКТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шор Андрей 16 15
|Мясников Сергей 8 5
|Задорнов Александр 6 5
|Дроздов Сергей 35 4
|Смирнов Алексей 264 3
|Мартиросов Давид 123 2
|Карпицкий Олег 84 2
|Шпак Виталий 38 2
|Шумилин Андрей 2 2
|Короленков Артем 2 2
|Стецук Максим 2 2
|Калинин Александр 185 2
|Борченко Павел 60 2
|Арефьев Андрей 67 2
|Мельников Алексей 74 2
|Стоянов Алексей 55 1
|Щербаков Сергей 32 1
|Павлов Александр 120 1
|Осипов Юрий 70 1
|Душа Игорь 23 1
|Драздов Валентин 5 1
|Слободенюк Дмитрий 26 1
|Трандин Сергей 113 1
|Краснов Сергей 6 1
|Елисеев Дмитрий 13 1
|Филипенко Сергей 2 1
|Сорокин Игорь 27 1
|Простоквашин Игорь 34 1
|Терcких Сергей 1 1
|Кирьянова Дарья 5 1
|Мензовитый Алексей 28 1
|Самборский Дмитрий 7 1
|Парфентьев Артем 5 1
|Мишко Богдан 5 1
|Яворский Константин 3 1
|Мягкова Ирина 17 1
|Аболмасов Александр 4 1
|Соленова Елена 1 1
|Кухарчук Екатерина 4 1
|Юсупов Ахмед 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11521 2
|РБК ТВ - телеканал 83 1
|Ведомости 1412 1
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|Российский рынок ERP 24 1
|Cinebench 29 1
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