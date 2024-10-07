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Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «ОСнова»

Компании АО «НППКТ» и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректность совместной работы офисного пакета AlterOffice на базе операционной системы «ОСнова». На основании результатов тестирования выпущен сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.

В ходе тестирования специалисты АО «НППКТ» и ALMI Partner убедились в корректной установке и функционировании AlterOffice на ОС «ОСнова». Также они проверили функциональность компонентов офисного пакета.

Все этапы тестирования были пройдены успешно. Результатом тестирования стал сертификат, подтверждающий их полную совместимость.

ОС «ОСнова» — российская операционная система для рабочих станций и серверов основанная на стабильном, актуальном ядре Linux Debian. Среди особенностей ОС — поддержка алгоритмов криптографических преобразований, система регистрации событий.

Операционная система отвечает требованиям российских регуляторов: зарегистрирована в Роспатенте, включена в Единый реестр отечественного ПО, прошла сертификацию ФСБ.

На данный момент ОС установлена и работает более, чем в 86 регионах России в таких структурах, как ГАС «Правосудие», Министерство сельского хозяйства, учебные кластеры, предприятия МСП и тд.

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Импортонезависимость

AlterOffice — пакет офисных приложений, предназначенный для работы в государственных и коммерческих организациях. В зависимости от версии и редакции включает в себя набор программ для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями, почтовый клиент, календарь и контакты, графический редактор и др. Внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №7114 на основании Приказа Минкомсвязи России от 12.10.2020 №522.

Технические характеристики пакета позволяют осуществлять его интеграцию в ИT-инфраструктуру организаций с возможностью применения в качестве основного программного решения на автоматизированных рабочих местах.

«Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить совместимость AlterOffice с широким спектром российских операционных систем. В 2023 г. их рынок, по данным аналитиков, вырос более, чем в 1,5 раза. В 2024 г. он продолжает активно расти — сказывается не только активное импортозамещение, но и рост технологической зрелости отечественных ОС», — сказал Станислав Орлов, технический директор российского производителя общесистемного и прикладного программного обеспечения ALMI Partner.

«Один из наших приоритетов — расширение партнерства с ведущими российскими разработчиками. Подтверждение совместимости ОС «ОСнова» с AlterOffice позволит нам предлагать заказчикам еще больше высокопроизводительных комплексных отечественных решений. Появление таких систем на российском рынке сейчас особенно важно, так как они — одни из ключевых элементов технологического суверенитета», — отметил Сергей Мясников, технический директор АО «НППКТ».

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