Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184214
ИКТ 14319
Организации 11116
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26292
Персоны 79154
География 2966
Статьи 1565
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2730
Мероприятия 873

Орлов Станислав


УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 Российские программисты внезапно разлюбили Java и массово переходят на Python и С++ 1
07.10.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «ОСнова» 1
26.08.2024 ALMI Partner выпустила новую версию почтового клиента AlterOffice 1
20.08.2024 Подтверждена совместимость продуктов ALMI Partner с оборудованием Fplus 1
19.08.2024 Подтверждена совместимость продуктов ALMI Partner с оборудованием Fplus 1
22.07.2024 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с МИС «Ариадна» 1
01.07.2024 ALMI Partner и «Даком М» подтвердили совместимость операционной системы AlterOS и платформы виртуализации рабочих столов Space VDI. 1
24.06.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционными системами РОСА 1
17.06.2024 ALMI Partner и Etersoft подтвердили совместимость продуктов 1
14.06.2024 Подтверждена совместимость ноутбуков «Сила» с операционной системой AlterOS 1
22.04.2024 Подтверждена совместимость решений AlterOS и ключевых носителей СКЗИ «MS_KEY K» – «Ангара» 1
04.03.2024 Вышла новая версия российского почтового клиента AMail от ГК «Алми» 1
08.02.2024 AlterSoft WebPoint Server вошел в Единый реестр российского ПО 1
31.01.2024 Подтверждена совместимость AlterOS и MeterTools 1
25.12.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с сервером QSRV 1
08.11.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с ПО «АСМО-графический редактор» 1
30.10.2023 Российские компьютеры «Бештау» обеспечат отечественным софтом 1
12.09.2023 Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПО для управления проектами Spider Project 1
29.08.2023 Content AI и «Алми партнер» подтвердили совместимость своих флагманских продуктов. 1
28.08.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с «Ассистент» 1
02.08.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и ГИС «Аксиома» 1
28.07.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с «КриптоАРМ ГОСТ» 1
10.07.2023 Почтовые сервера TEGU Лаборатории МБК совместимы с почтовым клиентом AMail от ГК АЛМИ 1
05.07.2023 Операционная система AlterOS совместима с решениями «ИСЕРВ» 1
13.06.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и комплекса «Стахановец» 1
25.05.2023 Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПК RDW Computers 1
11.05.2023 Подтверждена совместимость AlterOS с программой «Гранд-смета» 1
14.11.2022 «ICL Техно» и АЛМИ заключили технологическое партнерство 1
12.10.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с графическим редактором «Автограф» 1
16.09.2022 Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с отечественной операционной системой AlterOS 1
15.08.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor 1
08.08.2022 Операционная система AlterOS совместима с Kubernetes-платформой Deckhouse 1
27.06.2022 Выходит спецсборка AlterOS со встроенной контентной фильтрацией от SkyDNS 1
20.06.2022 Подтверждена совместимость «Яндекс браузера» и операционной системы AlterOS 1
22.04.2022 Подтверждена совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS 1
18.04.2022 Datareon и «АЛМИ» подтвердили совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS 1
18.04.2022 ГК «АЛМИ» и 3Logic Group подтвердили совместимость AlterOS и AlterOffice с компьютерами Гравитон 1
28.03.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и СКЗИ «Ангара» 1
25.03.2022 Операционная система AlterOS совместима с серверами Nerpa 1
25.02.2022 АЛМИ и «Атом безопасность» подтвердили совместимость ОС AlterOS и StaffСop Enterprise 1

Публикаций - 49, упоминаний - 49

Орлов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

ALMI partner - АЛМИ партнер 149 37
САФИБ - SAFIB 9 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 323 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 333 2
Konica Minolta 416 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 93 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5200 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 428 1
8818 1
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 56 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 201 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 54 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 495 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 114 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1211 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3295 1
Yandex - Яндекс 8211 1
SkyDNS - СкайДНС 37 1
Ростех - Автоматика Концерн 1728 1
ICL ГК 440 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 395 1
ИМСАТ ГК 8 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 130 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 117 1
Flant - Флант 140 1
K2 - К2РУ - SourceCode 123 1
MultiSoft Systems - Мультисофт системз 6 1
ISERV - ИСЕРВ - Интернет-Сервис 3 1
МБК лаб - Лаборатория МБК 29 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 103 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 104 1
Spider Project Team - Спайдер Проджект - Технологии управления Спайдер 11 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 67 1
Миртек ТД - MIRTEK Group - Миртек – Программные продукты 5 1
Миртек ТД - MeterTools 1 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 38 1
Эсти 5 1
Qtech - Кьютэк 181 1
БЖФ банк - ЖилФинанс Банк - Банк жилищного финансирования 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4742 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12648 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3318 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3317 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6214 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5164 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 725 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5712 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 373 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 509 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 275 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 45 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26810 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22393 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71540 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55913 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31526 18
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1200 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25661 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30852 9
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1940 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12173 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12198 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16585 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33343 6
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 428 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6899 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13297 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14878 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22632 5
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2137 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6585 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4010 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3356 4
Моноблок - Monoblock PC 1031 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1643 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11371 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21614 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4117 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9989 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2568 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4686 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8517 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5236 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9617 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1398 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12808 2
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 296 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16962 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7422 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13196 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4827 2
ALMI AlterOS 102 40
Linux OS 10712 15
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2315 3
Microsoft Windows 16181 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1763 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1319 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 253 2
ALMI Project Server 5 2
Microsoft Visio - MS Visio 186 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1973 2
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 87 2
YSoft SafeQ 26 1
Apple macOS 2200 1
Google Android 14541 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 859 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 71 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 41 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 77 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 976 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 150 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 457 1
Intel x86 - архитектура процессора 1966 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 136 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 418 1
Utinet Glovirt 4 1
ICL BasicRAY ПК 7 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 135 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 62 1
MultiSoft Systems СКЗИ MS_KEY K 3 1
ICL RAY - ICL RAYbook - ICL ThinRAY 14 1
ИМСАТ ГК - Автограф 6 1
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 28 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 107 1
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 50 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 512 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 339 1
Omni - криптовалюта 90 1
Информатика - АСМОграф - АСМО-графический редактор 5 1
Autodesk AutoCAD 352 1
Сидоров Алексей 19 2
Волков Михаил 69 2
Лавренов Андрей 1 1
Сумин Денис 9 1
Панкратов Виталий 4 1
Агеев Денис 38 1
Шибанов Илья 13 1
Сидоров Роман 1 1
Кожокин Артем 8 1
Степанов Евгений 35 1
Федоров Иван 23 1
Гаврилов Денис 8 1
Василенко Петр 13 1
Кальметов Игорь 22 1
Коваленко Павел 51 1
Дергачева Светлана 53 1
Кузнецов Владимир 45 1
Герасимов Михаил 16 1
Мосин Алексей 5 1
Яцун Михаил 2 1
Гальфингер Егор 1 1
Ибадов Дмитрий 2 1
Кадомский Вячеслав 66 1
Пташкова Марина 1 1
Хоршев Георгий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45219 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18358 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 866 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 641 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 605 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2388 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14419 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 76 1
Россия - ЦФО - Брянская область 377 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 250 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5210 47
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9923 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54276 32
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6772 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1604 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31345 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3655 3
Национальный проект 360 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4192 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1503 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1038 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10534 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50607 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7926 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20001 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2439 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6580 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4361 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9457 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6274 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 995 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10402 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7235 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 594 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5887 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1312 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1369 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2900 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 199 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1327 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3728 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 425 1
Энергетика - Energy - Energetically 5436 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8443 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2963 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5210 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391938, в очереди разбора - 733199.
Создано именных указателей - 184214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще