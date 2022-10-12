Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с графическим редактором «Автограф»

Группа компаний «АЛМИ» и группа предприятий «ИМСАТ» подтверждают 100% совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с графическим редактором «Автограф». По итогам испытаний разработчики подписали двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ.

«Автограф» — это полноценный российский графический редактор, решающий задачи инженерной и деловой векторной графики. Продукт развивается более 15 лет, является графическим ядром САПР, на его базе строится система технического документооборота. В настоящее время выпущена обновленная кроссплатформенная версия редактора «Автограф». Основной целью ее создания является соответствие требованиям по замене Visio в рамках импортозамещения. Обновленная версия обладает современным удобным интерфейсом и переработанным функционалом. Программа внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД за № 3462 (Приказ Минкомсвязи России от 28.04.2017 №212).

AlterOS — российская операционная система для решения широкого спектра прикладных задач, соответствующая всем установленным в России стандартам и представляющая собой комплекс управляющих и обрабатывающих программ, которые выступают как интерфейс между устройствами вычислительной системы и прикладными программами. Осуществляет управление устройствами, вычислительными процессами, распределяет вычислительные ресурсы между вычислительными процессами. Предназначена для работы как с отечественным, так и с зарубежным ПО. Сертифицирована во ФСТЭК, внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 № 421).

Станислав Орлов, технический директор ГК «АЛМИ»: «Сегодня мы стараемся уделять особое внимание построению комплексных решений с продуктами российских производителей. Это обусловлено потребностью пользователей в получении программных продуктов, обладающих технической совместимостью с широким диапазоном программного обеспечения отечественного производства. Совместимость графического редактора “Автограф” с AlterOS это еще один шаг в направлении развития и расширения экосистемы AlterOS, который позволит нашим заказчикам эффективно решать задачи по переходу с операционных систем иностранного производства на отечественные решения».

Петр Василенко, руководитель департамента импортозамещения «ИМСАТ»: «Редактор “Автограф” развивается более 15 лет, за это время накоплено существенное количество автоматизаций и решений на базе редактора. В последнее время ИМСАТ переводит наработки в кроссплатформенную версию редактора. Подтверждение совместимости редактора “Автограф” с AlterOS дает решение замене MS Visio на ведущей отечественной операционной системе уже сегодня, а по мере включения в “Автограф” новых автоматизаций, даст еще и большие эффекты по сравнению с использованием Visio».

Международный салон изобретателей: станет ли Новосибирск новым центром притяжения инноваторов? Инновации для промышленности

***

Группа компаний «АЛМИ» находится на ИТ-рынке уже более 20 лет и оказывает полный спектр услуг в ИТ-секторе. В рамках осуществления стратегии импортозамещения компания разрабатывает и внедряет собственное отечественное общесистемное и прикладное программное обеспечение.

Группа предприятий «ИМСАТ» — российский разработчик программного обеспечения, нормативных документов, аппаратно-программных комплексов в различных отраслях промышленности и транспорта городского, железнодорожного, метрополитена и т. п.