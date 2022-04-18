ГК «АЛМИ» и 3Logic Group подтвердили совместимость AlterOS и AlterOffice с компьютерами Гравитон

Группа компаний «АЛМИ» и 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти Проект») успешно подтвердили совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с моноблоками «Гравитон» М40И и «Гравитон» М50И, персональными компьютерами «Гравитон» Д30И и Д50И, а также с ноутбуками «Гравитон» Н15И-К2 и «Гравитон» Н15И. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ».

«Гравитон» – бренд отечественной компьютерной техники, которая разрабатывается и производится на территории России для корпоративных и государственных заказчиков. Вычислительная техника Гравитон включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

Офисный пакет AlterOffice и операционная система AlterOS — это отечественные ИТ-решения, разработанные и внедряемые для создания автоматизированных рабочих мест на ПЭВМ в ведомствах и организациях в рамках реализации политики импортозамещения ПО. Решения валидированы в установленном порядке и внесены в Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных: AlterOS – Приказом Минкомсвязи от 15.08.2017 № 421, AlterOffice – Приказом Минкомсвязи от 12.10.2020 № 522.

3Logic Group – многопрофильная компания в сфере ИТ. Компания осуществляет разработку схемотехнических решений, промышленный дизайн, конструирование и прототипирование изделий, производство вычислительной техники собственной разработки как на основе платформ от мировых производителей под собственными торговыми марками, так и на заказ под торговыми марками заказчиков, с возможностью включения в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Под торговой маркой «Гравитон» компанией 3Logic Group разрабатываются и производятся в России моноблоки, настольные и малоформатные ПК, ноутбуки, серверные системы и специализированные решения на базе российских процессоров «Эльбрус» и «Байкал» и процессоров х86 архитектуры для корпоративных и государственных заказчиков.

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Группа компаний «АЛМИ» имеет 20-летний опыт работы на ИТ-рынке и реализует политику импортозамещения, предлагая широкий спектр решений для перехода на отечественное ПО. Компания разрабатывает и внедряет собственное общесистемное и прикладное ПО, а также ведет разработки иных решений в различных сегментах ИТ-бизнеса.

«Мы очень рады, что компания 3Logic Group пополнила ряды наших технологических партнеров. Их широкий ассортимент позволяет создавать полную ИТ-инфраструктуру на объектах заказчика на базе устройств, отвечающих самым современным вызовам рынка. И теперь при полной миграции на отечественные решения у пользователей появилось больше вариантов выбора программных решений основных направлений (ОС и офисные пакеты). AlterOS и AlterOffice создают отличный тандем с компьютерами “Гравитон”, который отвечает всем требованиям импортозамещения и предоставляет заказчикам возможность комфортно перейти на отечественные технологии», – сказал Станислав Орлов, технический директор ГК «АЛМИ».