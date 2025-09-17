Разделы

ALMI partner АЛМИ партнер

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 12 дел, на cумму 504 083 ₽

Судебные дела (12) на сумму 504 083 ₽
в качестве истца (11) на сумму 504 083 ₽
СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.09.2025 ГК«АЛМИ»: спрос на отечественное общесистемное ПО со стороны крупного бизнеса вырастет на 20%

председатель правления группы компаний «АЛМИ» Михаил Лебедев. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер». Трансформация запросов бизнеса стала особенно заметна в последние два года на

15.09.2025 «АЛМИ Партнер» представила стратегическую дорожную карту развития «АльтерОС» и «АльтерОфис» до 2027 года

Компания «АЛМИ Партнер» представила стратегическую дорожную карту развития ключевых продуктов — операци
10.09.2025 Импортозамещение АРМ: Tera стала дистрибьютором офисного пакета «АльтерОфис» с сертификатом ФСТЭК

Компания «АЛМИ Партнер», российский производитель общесистемного и прикладного программного обеспечения
10.09.2025 «АЛМИ Партнер» представляет расширенную облачную версию «АльтерОфис»

Компания «АЛМИ Партнер» анонсировала веб-версию офисного пакета «АльтерОфис», построенную на облачной т
02.09.2025 Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025»

Компании «АЛМИ Партнер» и «Даком М» завершили комплексное тестирование взаимодействия облачной платформ
20.08.2025 «АЛМИ Партнер» и «Кредо-Диалог» подтвердили совместимость «АльтерОС» с решениями «ТИМ Кредо»

Компании «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения,

14.08.2025 «АльтерОфис 2025» успешно протестирован на Astra Linux

Компания «АЛМИ Партнер» и «Группа Астра» завершили комплексные испытания, подтвердившие полную совмести
11.08.2025 Операционная система «АльтерОС» совместима с программным комплексом «Энергосфера 9»

Компании «АЛМИ Партнер» и «Прософт-Системы» подтвердили совместимость операционной системы «АльтерОС» с
05.08.2025 Операционная система «АльтерОС» совместима с решениями RuDesktop

«АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения,

24.07.2025 «АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК

«АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК. Сертификационные испытания подтвердили, что пакет офи
23.07.2025 Продукты линейки СУБД «Линтер» совместимы с ОС «АльтерОС»

Компании «АЛМИ Партнер» и «Релэкс» успешно завершили тестирование и подтвердили полную совместимость оп
21.07.2025 «АЛМИ Партнер» и CommuniGate Pro успешно протестировали корпоративное коммуникационное решение для компаний с высокими требованиями к безопасности данных

Российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения «АЛМИ Партнер» и разработчик платформы для унифицированных коммуникаций «СБК» подтвердили совм
17.07.2025 «АЛМИ Партнер» выпустила обновление «АльтерОфис» и «АМэйл»

Компания «АЛМИ Партнер» представила обновление офисного пакета «АльтерОфис» и почтового клиента «АМэйл»
27.06.2025 «АЛМИ Партнер» сделает ставку на развитие партнерского канала

«АЛМИ Партнер» представила стратегию и планы по масштабированию бизнеса и работы с партнерами.
24.06.2025 ИТ-кампус «Неймарк» и «АЛМИ Партнер» объединяют усилия для подготовки ИТ-специалистов

Разработчик российского программного обеспечения «АЛМИ Партнер» и ИТ-кампус «Неймарк» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направ
06.06.2025 «АЛМИ Партнер», «Спринтерра» и Мининский университет объединяют усилия для развития e-Learning

«АЛМИ Партнер», «Спринтерра» и Мининский университет подписали трехстороннее соглашение о парт
05.06.2025 «ICL Техно» и «Алми Партнер» заключили стратегическое соглашение

слительной техники «ICL Техно» и разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения «Алми Партнер» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на совместное про
04.06.2025 «АЛМИ Партнер» и «Неймарк» будут вместе готовить специалистов для российской ИТ-индустрии

Компания «АЛМИ Партнер», российский разработчик программного обеспечения, и ИТ-кампус «Неймарк» подписа
03.06.2025 «Алми Партнер» и «РАМЭК-ВС» договорились о стратегическом партнерстве

«Алми Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения,

02.06.2025 «АЛМИ Партнер» упрощает переход на «АльтерОфис 2025» для компаний

Компания «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения о
28.05.2025 «АЛМИ Партнер» откроет Центр Компетенций на базе Мининского университета

Производитель общесистемного и прикладного ПО «АЛМИ Партнер» откроет Центр Компетенций «АЛМИ Партнер» на базе Мининского университета
22.05.2025 Операционная система «АльтерОС» и офисный пакет «АльтерОфис» совместимы с оборудованием «ICL Техно»

Компания «Алми Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения,

20.05.2025 ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с офисным пакетом «АльтерОфис 2025»

Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и производитель общесистемного и прикладного ПО «АЛМИ Партнер» объявили о полной совместимости ОС «МСВСфера АРМ» 9 и офисного пакета «АльтерОф
28.04.2025 «АЛМИ Партнер»: до трети госзакупок отменяют из-за ошибок в техническом задании

нены по причине допущенных ошибок в техническом задании (ТЗ). Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер». «По итогам 2024 г. до 30% госзакупок по стандартам 44-ФЗ и 223-ФЗ были отменен
16.04.2025 Операционная система «АльтерОС» совместима с серверным оборудованием Sitronics Group

Компания «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения,

14.04.2025 Операционная система «АльтерОС» совместима с платформой «Парус»

Компания «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения и
07.04.2025 Выручка «АЛМИ Партнер» увеличилась почти на 50% и превысила 1 млрд рублей

По итогам 2024 г. «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения,

24.03.2025 «КриптоАРМ» совместим с «АльтерОС 2025»

Компания «Цифровые технологии» совместно со специалистами «АЛМИ Партнер» завершили тестирование программ для электронной подписи и шифрования «КриптоАРМ
03.03.2025 «Алми Партнер» представила новую версию «АльтерОфис»

Компания «Алми Партнер» выпустила новую версию отечественного офисного пакета — «АльтерОфис 2025». Она

24.02.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором «Алми Партнер»

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и «Алми Партнер», отечественный разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечени
03.02.2025 «АЛМИ Партнер» выпустил новую версию AlterOS

Компания «АЛМИ Партнер» вывела на рынок новую версию операционной системы - AlterOS 2025. В рамках обно
29.05.2024 ALMI Partner и «Даком М» будут совместно развивать и продвигать отечественные ИТ-решения

овленным в России стандартам и включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Компания «Алми Партнер» является членом ассоциации «Руссофт» с 2020 г.
20.05.2024 Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы AlterOS

Компании «ДАКОМ М» и «АЛМИ Партнер» подтвердили совместимость и корректность работы облачной платформы SpaceVM и оп
04.03.2024 Вышла новая версия российского почтового клиента AMail от ГК «Алми»

ользовательского функционала, а также общей работы приложения. Об этом CNews сообщили представители ГК «Алми». Модифицирована работа с приглашениями в MS Exchange. Поскольку использование Activ
08.02.2024 AlterSoft WebPoint Server вошел в Единый реестр российского ПО

эффективно взаимодействовать между собой из любой точки мира. Об этом CNews сообщили представители ГК АЛМИ. Благодаря включению в реестр ПО AlterSoft WebPoint Server становится доступным для и
25.12.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с сервером QSRV

Компании «Алми Партнер» и «Кьютэк» в рамках технологического партнерства провели испытания, показавшие

08.11.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с ПО «АСМО-графический редактор»

ов, которая отражена в двустороннем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители ГК «АЛМИ». «АСМОграф» – кроссплатформенный векторный графический редактор, позволяющий создав
30.10.2023 Российские компьютеры «Бештау» обеспечат отечественным софтом

роизводитель компьютерной техники ГК «Бештау» и разработчик отечественного программного обеспечения ГК «АЛМИ» объявили о коллаборации. Стратегическая цель сотрудничества – развитие импортозамещ
12.09.2023 Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПО для управления проектами Spider Project

ых за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 № 421). Станислав Орлов, технический директор ГК «Алми»: «Одна из основных целей нашей компании - предложить заказчику оптимальную среду дл
29.08.2023 Content AI и «Алми партнер» подтвердили совместимость своих флагманских продуктов.

ботки информации Content AI и российский вендор в области создания общесистемного и прикладного ПО «Алми партнер» провели тестирование своих флагманских продуктов – многофункционального редакто

