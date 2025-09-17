Получите все материалы CNews по ключевому слову
ALMI partner АЛМИ партнер
|17.09.2025
|
ГК«АЛМИ»: спрос на отечественное общесистемное ПО со стороны крупного бизнеса вырастет на 20%
председатель правления группы компаний «АЛМИ» Михаил Лебедев. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер». Трансформация запросов бизнеса стала особенно заметна в последние два года на
|15.09.2025
|
«АЛМИ Партнер» представила стратегическую дорожную карту развития «АльтерОС» и «АльтерОфис» до 2027 года
Компания «АЛМИ Партнер» представила стратегическую дорожную карту развития ключевых продуктов — операци
|10.09.2025
|
Импортозамещение АРМ: Tera стала дистрибьютором офисного пакета «АльтерОфис» с сертификатом ФСТЭК
Компания «АЛМИ Партнер», российский производитель общесистемного и прикладного программного обеспечения
|10.09.2025
|
«АЛМИ Партнер» представляет расширенную облачную версию «АльтерОфис»
Компания «АЛМИ Партнер» анонсировала веб-версию офисного пакета «АльтерОфис», построенную на облачной т
|02.09.2025
|
Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025»
Компании «АЛМИ Партнер» и «Даком М» завершили комплексное тестирование взаимодействия облачной платформ
|20.08.2025
|
«АЛМИ Партнер» и «Кредо-Диалог» подтвердили совместимость «АльтерОС» с решениями «ТИМ Кредо»
Компании «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения,
|14.08.2025
|
«АльтерОфис 2025» успешно протестирован на Astra Linux
Компания «АЛМИ Партнер» и «Группа Астра» завершили комплексные испытания, подтвердившие полную совмести
|11.08.2025
|
Операционная система «АльтерОС» совместима с программным комплексом «Энергосфера 9»
Компании «АЛМИ Партнер» и «Прософт-Системы» подтвердили совместимость операционной системы «АльтерОС» с
|05.08.2025
|
Операционная система «АльтерОС» совместима с решениями RuDesktop
«АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения,
|24.07.2025
|
«АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК
«АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК. Сертификационные испытания подтвердили, что пакет офи
|23.07.2025
|
Продукты линейки СУБД «Линтер» совместимы с ОС «АльтерОС»
Компании «АЛМИ Партнер» и «Релэкс» успешно завершили тестирование и подтвердили полную совместимость оп
|21.07.2025
|
«АЛМИ Партнер» и CommuniGate Pro успешно протестировали корпоративное коммуникационное решение для компаний с высокими требованиями к безопасности данных
Российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения «АЛМИ Партнер» и разработчик платформы для унифицированных коммуникаций «СБК» подтвердили совм
|17.07.2025
|
«АЛМИ Партнер» выпустила обновление «АльтерОфис» и «АМэйл»
Компания «АЛМИ Партнер» представила обновление офисного пакета «АльтерОфис» и почтового клиента «АМэйл»
|27.06.2025
|
«АЛМИ Партнер» сделает ставку на развитие партнерского канала
«АЛМИ Партнер» представила стратегию и планы по масштабированию бизнеса и работы с партнерами.
|24.06.2025
|
ИТ-кампус «Неймарк» и «АЛМИ Партнер» объединяют усилия для подготовки ИТ-специалистов
Разработчик российского программного обеспечения «АЛМИ Партнер» и ИТ-кампус «Неймарк» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направ
|06.06.2025
|
«АЛМИ Партнер», «Спринтерра» и Мининский университет объединяют усилия для развития e-Learning
«АЛМИ Партнер», «Спринтерра» и Мининский университет подписали трехстороннее соглашение о парт
|05.06.2025
|
«ICL Техно» и «Алми Партнер» заключили стратегическое соглашение
слительной техники «ICL Техно» и разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения «Алми Партнер» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на совместное про
|04.06.2025
|
«АЛМИ Партнер» и «Неймарк» будут вместе готовить специалистов для российской ИТ-индустрии
Компания «АЛМИ Партнер», российский разработчик программного обеспечения, и ИТ-кампус «Неймарк» подписа
|03.06.2025
|
«Алми Партнер» и «РАМЭК-ВС» договорились о стратегическом партнерстве
«Алми Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения,
|02.06.2025
|
«АЛМИ Партнер» упрощает переход на «АльтерОфис 2025» для компаний
Компания «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения о
|28.05.2025
|
«АЛМИ Партнер» откроет Центр Компетенций на базе Мининского университета
Производитель общесистемного и прикладного ПО «АЛМИ Партнер» откроет Центр Компетенций «АЛМИ Партнер» на базе Мининского университета
|22.05.2025
|
Операционная система «АльтерОС» и офисный пакет «АльтерОфис» совместимы с оборудованием «ICL Техно»
Компания «Алми Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения,
|20.05.2025
|
ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с офисным пакетом «АльтерОфис 2025»
Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и производитель общесистемного и прикладного ПО «АЛМИ Партнер» объявили о полной совместимости ОС «МСВСфера АРМ» 9 и офисного пакета «АльтерОф
|28.04.2025
|
«АЛМИ Партнер»: до трети госзакупок отменяют из-за ошибок в техническом задании
нены по причине допущенных ошибок в техническом задании (ТЗ). Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер». «По итогам 2024 г. до 30% госзакупок по стандартам 44-ФЗ и 223-ФЗ были отменен
|16.04.2025
|
Операционная система «АльтерОС» совместима с серверным оборудованием Sitronics Group
Компания «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения,
|14.04.2025
|
Операционная система «АльтерОС» совместима с платформой «Парус»
Компания «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения и
|07.04.2025
|
Выручка «АЛМИ Партнер» увеличилась почти на 50% и превысила 1 млрд рублей
По итогам 2024 г. «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения,
|24.03.2025
|
«КриптоАРМ» совместим с «АльтерОС 2025»
Компания «Цифровые технологии» совместно со специалистами «АЛМИ Партнер» завершили тестирование программ для электронной подписи и шифрования «КриптоАРМ
|03.03.2025
|
«Алми Партнер» представила новую версию «АльтерОфис»
Компания «Алми Партнер» выпустила новую версию отечественного офисного пакета — «АльтерОфис 2025». Она
|24.02.2025
|
Merlion стал официальным дистрибьютором «Алми Партнер»
Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и «Алми Партнер», отечественный разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечени
|03.02.2025
|
«АЛМИ Партнер» выпустил новую версию AlterOS
Компания «АЛМИ Партнер» вывела на рынок новую версию операционной системы - AlterOS 2025. В рамках обно
|29.05.2024
|
ALMI Partner и «Даком М» будут совместно развивать и продвигать отечественные ИТ-решения
овленным в России стандартам и включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Компания «Алми Партнер» является членом ассоциации «Руссофт» с 2020 г.
|20.05.2024
|
Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы AlterOS
Компании «ДАКОМ М» и «АЛМИ Партнер» подтвердили совместимость и корректность работы облачной платформы SpaceVM и оп
|04.03.2024
|
Вышла новая версия российского почтового клиента AMail от ГК «Алми»
ользовательского функционала, а также общей работы приложения. Об этом CNews сообщили представители ГК «Алми». Модифицирована работа с приглашениями в MS Exchange. Поскольку использование Activ
|08.02.2024
|
AlterSoft WebPoint Server вошел в Единый реестр российского ПО
эффективно взаимодействовать между собой из любой точки мира. Об этом CNews сообщили представители ГК АЛМИ. Благодаря включению в реестр ПО AlterSoft WebPoint Server становится доступным для и
|25.12.2023
|
Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с сервером QSRV
Компании «Алми Партнер» и «Кьютэк» в рамках технологического партнерства провели испытания, показавшие
|08.11.2023
|
Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с ПО «АСМО-графический редактор»
ов, которая отражена в двустороннем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители ГК «АЛМИ». «АСМОграф» – кроссплатформенный векторный графический редактор, позволяющий создав
|30.10.2023
|
Российские компьютеры «Бештау» обеспечат отечественным софтом
роизводитель компьютерной техники ГК «Бештау» и разработчик отечественного программного обеспечения ГК «АЛМИ» объявили о коллаборации. Стратегическая цель сотрудничества – развитие импортозамещ
|12.09.2023
|
Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПО для управления проектами Spider Project
ых за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 № 421). Станислав Орлов, технический директор ГК «Алми»: «Одна из основных целей нашей компании - предложить заказчику оптимальную среду дл
|29.08.2023
|
Content AI и «Алми партнер» подтвердили совместимость своих флагманских продуктов.
ботки информации Content AI и российский вендор в области создания общесистемного и прикладного ПО «Алми партнер» провели тестирование своих флагманских продуктов – многофункционального редакто
