«АЛМИ Партнер» сделает ставку на развитие партнерского канала

«АЛМИ Партнер» представила стратегию и планы по масштабированию бизнеса и работы с партнерами. Компания будет выстраивать и развивать классическую, характерную для крупных вендоров партнерскую экосистему. Благодаря такому подходу, она сможет сосредоточиться на усилении своих продуктов и расширить присутствие на рынке. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Компания начала развивать бизнес по партнерской модели несколько лет назад. В 2023 г. логическим шагом стал запуск партнерской программы. Планы по дальнейшему росту потребовали ее пересмотра и обновления, а также предложения новых инструментов мотивации, поддержки продаж, совместного бизнес-планирования и продвижения.

Помимо уровней, отражающих объем совместного бизнеса, в рамках партнерской программы выделены категории партнеров в соответствии с характером их бизнеса и специализацией: дистрибьютеры, реселлеры и системные интеграторы, технологические партнеры, OEM/ISV партнеры, а также партнеры-инсорсеры (центры ИТ-компетенций крупных заказчиков). Модели взаимодействия с каждой из категорий будут дополнены новыми коммерческими и маркетинговыми возможностями.

Отдельным направлением работы с партнерами станет развитие образовательных программ для их специалистов, включая обучение и обмен экспертизой. Планируется активная маркетинговая поддержка совместных инициатив, включая онлайн-активности, отраслевые мероприятия и проведение масштабной партнерской конференции. Также уже осенью на базе собственных разработок «АЛМИ Партнер» будет реализована технологическая инфраструктура для партнеров, в частности, будет запущен партнерский портал.

«Специализация и коллаборация – это не просто тренды на ИТ-рынке. Они крайне важны для устойчивого развития бизнеса. Работа с партнерами помогает нам усиливать свои позиции как вендора. Так что мы и дальше будем активно развивать свою партнерскую сеть и делать все, что от нас зависит, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным и долгосрочным. Это не только расширение возможностей непосредственно для партнеров, это также повышение привлекательности наших продуктов для пользователей», — сказал Михаил Лебедев, председатель правления ГК «АЛМИ».