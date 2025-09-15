«АЛМИ Партнер» представила стратегическую дорожную карту развития «АльтерОС» и «АльтерОфис» до 2027 года

Компания «АЛМИ Партнер» представила стратегическую дорожную карту развития ключевых продуктов — операционной системы «АльтерОС» и офисного пакета «АльтерОфис» до 2027 г. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

В развитии «АльтерОС» особое внимание уделяется повышению безопасности и производительности. До конца 2025 г. планируется внедрить усовершенствованные механизмы защиты системы и подключаемых устройств, расширить возможности мониторинга и безопасности событий, а также выпустить обновленный сертифицированный дистрибутив версии, одобренной ФСТЭК.

В 2026 г. запланирован запуск специализированного портала безопасности и обновление службы каталогов, а также улучшение поиска файлов и расширение функционала сертифицированной версии. К 2027 г. компания планирует обновить механизм бесшовной миграции на новые версии, расширить интеграцию с ПО сторонних производителей и продолжить развитие систем защиты и мониторинга безопасности.

Офисный пакет «АльтерОфис» также будет постепенно совершенствоваться. До конца 2025 г. пользователи получат расширенные возможности шифрования и создания писем, а также улучшенные настройки групповых политик. Ожидается запуск веб-версии редакторов. В пакет будет добавлена новая среда разработки макросов на Python, она упростит процесс автоматизации задач. Все эти улучшения направлены на повышение стабильности и удобства работы.

В 2026 г. «АЛМИ Партнер» планирует расширить поддержку дополнительных операционных систем, оптимизировать производительность редакторов и сделать их доступными для домашних компьютеров, а также внедрить функции ИИ-ассистентов. Запланированы улучшения интерфейса «АМэйл» и расширение функционала сертифицированной версии. К 2027 г. появится поддержка плагинов и новых пользовательских тем в редакторах, будет расширено применение искусственного интеллекта, а также доработан функционал сертифицированной ФСТЭК версии продукта.

«Мы смотрим на развитие "АльтерОС" и "АльтерОфис" не как на набор отдельных обновлений, а как на последовательное движение к созданию полноценной экосистемы российских решений. Наша цель — объединить высокую степень безопасности и технологическую независимость с простотой и удобством для конечного пользователя. Именно поэтому в нашей дорожной карте до 2027 г. особое внимание уделено сертифицированным версиям, интеграции с другими продуктами и внедрению новых возможностей на основе искусственного интеллекта», — отметил Денис Хохлов, менеджер продукта компании «АЛМИ Партнер».