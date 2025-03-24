Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171550
ИКТ 13360
Организации 10484
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3407
Системы 25275
Персоны 73556
География 2779
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2596
Мероприятия 847

ALMI partner АльтерОС

«АльтерОС» предназначена для работы как с отечественным, так и с зарубежным ПО. Внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).


24.03.2025 «КриптоАРМ» совместим с «АльтерОС 2025» 2
30.09.2024 Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2024 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

ALMI partner и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7505 1
8333 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 837 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 98 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1966 1
Telegram Group 2079 1
UIPath 102 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 192 1
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 1
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 15 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 250 1
OneRPA - ИКЦ Системы и Технологии 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8679 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2223 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5381 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5492 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28198 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20966 1
Оцифровка - Digitization 4613 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3886 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10401 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 945 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1226 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12668 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4309 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7538 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9262 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1676 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4350 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2010 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 434 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7786 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2211 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1235 1
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 97 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3038 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2176 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1704 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1889 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 395 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2201 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2552 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1062 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 111 1
Python - высокоуровневый язык программирования 959 1
Linux OS 10089 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 1
Microsoft Windows 15786 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 984 1
Oracle Java - язык программирования 3107 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 501 1
КриптоПро CSP СКЗИ 215 1
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 44 1
SELinux - Security Enhanced Linux 27 1
Примо РПА - Primo RPA 34 1
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 22 1
PIX RPA Platform. 77 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 37 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 98 1
GNU GNOME Cinnamon 14 1
Sherpa RPA 24 1
Google Tesseract 14 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 19 1
OpenAI ChatGPT 368 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Lexema RPA 3 1
Герасимов Михаил 11 1
Плахтиева Светлана 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 960 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14654 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 262 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 397 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6784 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348682, в очереди разбора - 762358.
Создано именных указателей - 171550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще