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ALMI partner АльтерОС
«АльтерОС» предназначена для работы как с отечественным, так и с зарубежным ПО. Внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).
|24.03.2025
|«КриптоАРМ» совместим с «АльтерОС 2025» 2
|30.09.2024
|Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2024 1
ALMI partner и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
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