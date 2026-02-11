Итоги 2025 г. СУБД «Линтер Бастион»: стабильность и перспективы роста

Компания РЕЛЭКС подводит итоги года, ознаменовавшегося укреплением лидерских позиций флагманского продукта — СУБД «Линтер Бастион». Развитие системы и запуск новых проектов стали вкладом в обеспечение технологической независимости, надежности и безопасности российских предприятий. Об этом CNews сообщили представители РЕЛЭКС.

В 2025 г. вышли масштабные обновления СУБД «Линтер Бастион». Улучшения коснулись как коммерческой версии, так версии под сертификатом ФСТЭК. Ключевым фокусом стала работа над повышением стабильности и отказоустойчивости системы, что обеспечивает ее бесперебойную работу на самых разных аппаратных платформах и операционных системах.

Подтверждена полная совместимость и готовность к промышленной эксплуатации в средах ключевых российских ОС: «Ред ОС; операционные системы семейства «Альт» и «ОС Альт СП»; ОС «Альт» на 11 платформе; ОС «ОСнова»; ОС «АльтерОС»; Astra Linux 4.7 на процессоре «Байкал»; ЗОСРВ «Нейтрино», в том числе на процессоре «Эльбрус»; РОСА; «МСВСфера».

По запросам клиентов были подготовлены индивидуальные сборки для специализированных операционных систем. Это делает «Линтер Бастион» одним из наиболее адаптированных решений для комплексного импортозамещения ИТ-инфраструктуры.

В рамках стратегии развития компания завершила цикл развития и поддержки продукта СУБД «Линтер Стандарт», сфокусировав все усилия на продвижении и совершенствовании «Линтер Бастион» – решения для построения защищенных и критически важных информационных систем.

«Подводя итоги года, мы с уверенностью смотрим в будущее, — отметили в компании РЕЛЭКС. — Наши планы обширны и амбициозны. Мы продолжим активное развитие «Линтер Бастион», делая его еще более удобным, производительным и безопасным для наших клиентов. Наша ключевая задача — обеспечивать технологический суверенитет, надежное хранение и обработку данных, внося существенный вклад в процесс импортозамещения в стране».

В 2026 г. компания РЕЛЭКС продолжит планомерное развитие СУБД «Линтер Бастион», фокусируясь на трех ключевых направлениях:

– Регулярный цикл обновлений: разработчики будут выпускать обновления для всех версий продукта — коммерческой, демонстрационной и сертифицированной ФСТЭК (с периодичностью 6-12 месяцев), а также своевременно актуализировать всю сопроводительную документацию.

– Совместимость: одним из основных направлений развития является расширение перечня операционных систем поддерживаемых сертифицированными версиями СУБД «Линтер».

– Развитие экосистемы: разработчики активизируют совместные проекты с партнерами, а также будут системно учитывать обратную связь от клиентов, включая их предложения в план улучшений.