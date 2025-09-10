Импортозамещение АРМ: Tera стала дистрибьютором офисного пакета «АльтерОфис» с сертификатом ФСТЭК

Компания «АЛМИ Партнер», российский производитель общесистемного и прикладного программного обеспечения, и Tera, дистрибьютор ИТ-оборудования для бизнеса, объявляют о заключении партнерского соглашения. Основным направлением сотрудничества станет коммерческое продвижение продуктов «АЛМИ Партнер»: операционной системы «АльтерОС», офисного пакета «АльтерОфис», а также платформ для совместной работы «АльтерСофт ВебПоинт Сервер» и «АльтерСофт Проджект Сервер». Об этом CNews сообщили представители Tera.

В состав версии «АльтерОфис», сертифицированной ФСТЭК, входят: текстовый редактор «АТекст»; табличный редактор «АТаблица»; редактор презентаций «АКонцепт»; редактор векторной графики «АГраф».

Продукт полностью совместим с основными сертифицированными российскими ОС, включая «АльтерОС», Astra Linux Special Edition, «Альт 8 СП» и «Ред ОС».

«Для Tera партнерство с "АЛМИ Партнер" — это стратегически важный шаг в расширении портфолио программных решений. Сертифицированный пакет "АльтерОфис" с четвертым уровнем доверия ФСТЭК России позволяет нашим партнерам предлагать клиентам надежное решение для задач импортозамещения, соответствующее строгим требованиям информационной безопасности. Мы видим большой потенциал в совместной работе и готовы обеспечить комплексную техническую поддержку и развитие продукта для наших общих клиентов», — сказала Юлиана Павлова, старший продакт-менеджер департамента программного обеспечения Tera.

«Партнерство с компанией Tera открывает новые горизонты для продвижения наших продуктов и позволяет расширить географию присутствия "АЛМИ Партнер". Для нас крайне важно выстраивать сильные партнёрские отношения, которые обеспечивают нашим клиентам доступ к решениям отечественного производства с высоким уровнем сервиса и поддержки. Совместно с Tera мы сможем ускорить внедрение наших программных продуктов в крупнейших компаниях и государственных организациях по всей стране, гарантируя качество и своевременность поставок», — сказала Светлана Спирина, коммерческий директор компании «АЛМИ Партнер».

В рамках стратегии развития «АЛМИ Партнер» нацелена на создание комплексной экосистемы решений, которая объединит операционную систему, офисный пакет и платформы для совместной работы. Компания планирует не только расширять функциональные возможности этих продуктов, но и обеспечивать максимальную совместимость с различными ИТ-инфраструктурами российских компаний и госструктур.

Особое внимание уделяется удобству пользователей, безопасности и технологическому лидерству с учетом растущих требований цифровой трансформации. Параллельно компания инвестирует в развитие партнерской сети и образовательных программ, чтобы обеспечить качественную поддержку решений и сделать переход на отечественное ПО максимально простым и эффективным для заказчиков.